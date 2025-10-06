Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megvan a Sztárban Sztár All Stars legújabb kiesője: hiába a jó produkció, nem volt elég a nézőknek

szavazás Sztárban Sztár All Stars Janicsák Veca
A jövő héten már csak 11-en mutatják meg, hogyan tudnak más bőrébe bújni. A Sztárban Sztár All Starsból ismét búcsúznia kellett egy énekesnek.

Nem múlt el izgalmak nélkül a Sztárban Sztár All Stars ötödik adása sem, ahol a top 12 versenyző lépett színpadra. Az adásgyőztes a zsűri és a beérkezett szavazatok alapján Freddie lett, ketten pedig a veszélyzónába kerültek. 

Janicsák Veca a top 12-ből esett ki a Sztárban Sztár All Stars műsorában
Janicsák Veca a top 12-ből esett ki a Sztárban Sztár All Stars műsorában
Forrás: TV2

A Sztárban Sztár All Stars Janicsák Vecának véget ért

A Sztárban Sztár All Stars  5. adásban 12 előadóművész mérte össze a tudását, mint énekhang, mind pedig átalakulás tekintetében. 

A nézőknek Janicsák Veca és Vásáry André produkciója tetszett a legkevésbé, amely végül az énekesnő távozásához vezetett.

 Veca az Evanescence klasszikusával, Amy Lee bőrébe bújva érkezett a Sztárban Sztár All Stars színpadára. 

Janicsák Veca hálás, hogy a top 12-ben lehetett

Szomorú vagyok, de közben meg az is bennem van, hogy itt voltam a tizenkettőben. Hogy ide beszavazott a közönség, amiért én hálás vagyok. Lett volna még egy-két produkció, amit szívesen megcsináltam volna, de közben meg valahol ez is az élet rendje. Sok feladatom van ezen túl is, úgyhogy most azokra fogok 100 százalékosan koncentrálni”nyilatkozta a műsor online riporterének, Szabó Zsófinak Veca a kiesése után. Az énekesnő hozzátette, hogy a szavazós műsorokkal amúgy is előítéletes, mert az az előadó nyilvánvalóan előnyben van, aki nagyobb erőt fektet a rajongótábora mozgósításába, amiben ő saját bevallása szerint nem jeleskedik. A teljes beszélgetést itt nézheted meg: 

Az ország házibulija 4. adásában Halastyák Fanni és Varga Viktor búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars színpadától.

