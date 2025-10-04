140+ IQ-d van, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ebben az optikai illúzióban

Neked van a legélesebb szemed? Derítsük ki! Íme egy olyan feladvány, amivel tesztelheted a látásod és intelligenciád! Ez az optikai illúzió próbára teszi, hogy mennyire megy a mintafelismerés és a logikus gondolkodás. Továbbá azt is, hogy mennyire vagy képes időnyomás alatt is kiválóan teljesíteni! Van egy hiba a képen, amit csak azok képesek öt másodperc alatt észre venni, akik precízek és a legapróbb részletek sem kerülhetik el a figyelmüket. Készen állsz, hogy próbára tedd magad? Akkor íme a kép:

Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Ebben a képes rejtvényben bár első pillantásra minden normálisnak tűnik, mégsem az. Egy elegáns úriember sétál át egy kő hídon. Mögötte zöldellő mező és magas hegyek láthatók. Alatta egy patak csordogál csendesen. Ennél a feladványnál most nincs milliónyi szín és apró részlet, ami könnyen elterelheti a figyelmedet. De ne hagyd, hogy megtévesszen! A nehézsége éppen az egyszerűségében rejlik! A visszaszámlálás elindult! Itt most minden különleges képességedre szükséged lesz, hogy időben megold a feladatot!