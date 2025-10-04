Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat

140+ IQ-d van, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ebben az optikai illúzióban

IQ-teszt optikai illúzió agytorna képrejtvény
Tóth Bori
2025.10.04.
Ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát ezen a trükkös képen, akkor a legkiválóbb látással rendelkezők 1%-ába tartozol! Vajon elég éles a szemed ahhoz, hogy kiszúrd? Oldd meg ezt az optikai illúziót és bizonyítsd be, hogy briliáns az elméd!

Neked van a legélesebb szemed? Derítsük ki! Íme egy olyan feladvány, amivel tesztelheted a látásod és intelligenciád! Ez az optikai illúzió próbára teszi, hogy mennyire megy a mintafelismerés és a logikus gondolkodás. Továbbá azt is, hogy mennyire vagy képes időnyomás alatt is kiválóan teljesíteni! Van egy hiba a képen, amit csak azok képesek öt másodperc alatt észre venni, akik precízek és a legapróbb részletek sem kerülhetik el a figyelmüket. Készen állsz, hogy próbára tedd magad? Akkor íme a kép:

Képes optikai illúzió kihívás.
Képes optikai illúzió: találd meg a hibát 5 másodperc alatt!
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Képes optikai illúzió kihívás

Ebben a képes rejtvényben bár első pillantásra minden normálisnak tűnik, mégsem az. Egy elegáns úriember sétál át egy kő hídon. Mögötte zöldellő mező és magas hegyek láthatók. Alatta egy patak csordogál csendesen. Ennél a feladványnál most nincs milliónyi szín és apró részlet, ami könnyen elterelheti a figyelmedet. De ne hagyd, hogy megtévesszen! A nehézsége éppen az egyszerűségében rejlik! A visszaszámlálás elindult! Itt most minden különleges képességedre szükséged lesz, hogy időben megold a feladatot!

Nem sikerült megfejtened elsőre? 

Íme egy kis segítség. Nézd meg a képet és gondold át: látsz e rajta valami szokatlant?

Vajon mi lehet a hiba? Hol rejtőzik az, ami furcsa és rendellenes? Gondolkodj logikusan. Vajon elég éles a szemed ahhoz, hogy kiszúrd?

Az idő LEJÁRT! GRATULÁLUNK, ha sikerült rájönnöd, hogy mi a hiba a képen. Ezzel bebizonyítottad, hogy az emberek azon 1%-ába tartozol, akik kiváló megfigyelőképességgel rendelkeznek.  Ne csüggedj, ha ez most nem sikerült.Az ilyen agyafúrt agytornák fejlesztik a mentális képességeidet, és rendszeres gyakorlással a problémamegoldó készséged is erősödhet. Görgess lejjebb, hogy kiderüljön, mi volt az IQ-teszt megoldása.

Íme az optikai illúzió feladvány megfejtése

A képen az a hiba, hogy a híd egyik végén víz látható, míg a másikon nincs.

Sikerült megtalálnod a hibát ebben a trükkös optikai illúzióban?
Sikerült megtalálnod a hibát ebben a trükkös optikai illúzióban?
Forrás: jagranjosh.com/Brightside

Tetszett ez a kihívás? OSZD MEG ismerőseiddel és barátaiddal is! Vajon nekik sikerül megfejetniük mielőtt lejár az öt másodperc?

