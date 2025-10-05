Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családi viszály

Anna hercegnő határozott döntést hozott: nem segíti Harry herceget abban, hogy békét köthessen az apjával

családi viszály Anna hercegnő Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2025.10.05.
A királyi család legszorgalmasabb tagjának tartott Anna hercegnő elzárkózik attól, hogy bármilyen szerepet vállaljon Harry herceg és édesapja, Károly király viszonyának rendezésében – állítják bennfentesek.

A 75 éves Anna hercegnő, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg egyetlen lánya, évtizedek óta a brit monarchia legmegbízhatóbb alakja. Tavaly összesen 474 hivatalos kötelezettségnek tett eleget – ezzel messze maga mögé utasította a többi királyi családtagot. Források szerint azonban a gyakorlatias és határozott természetű Anna nem szívesen avatkozik családi konfliktusokba. És a testvérével sem tesz kivételt. 

Anna hercegnő nem közvetít Károly király és Harry herceg között
Anna hercegnő nem közvetít Károly király és Harry herceg között
Forrás: Getty Images

„Anna nem hajlandó beleavatkozni Harry ügyeibe”mondta egy hozzá közel álló forrás. „Úgy gondolja, nem az ő feladata helyrehozni valamit, amit más döntött el. Harry maga mondott le a királyi kötelességeiről, és ezzel, Anna szemében lemondott a családjáról is.”

Harry herceg sokat tanulhatott volna Anna hercegnőtől

Egy másik bennfentes szerint Harry sokat tanulhatott volna a nagynénjétől. „Ha tanácsot kért volna tőle arról, milyen másodikként élni a trónörökös árnyékában, Anna lett volna a legjobb útmutató. De Harry egyértelművé tette, hogy nem kívánja elfogadni ezt a szerepet – így a hercegnő szerint a kérdés lezárult.”

Harry a Tartalék című önéletrajzi könyvében maga is elismerte, hogy gyakran érezte magát kirekesztettnek a királyi családban. A megfigyelők ugyanakkor rámutatnak: Anna hasonló helyzetben volt fiatalabb testvérként, de ő elfogadta a pozícióját, és évtizedeken át édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő legfőbb támasza maradt. A Károly koronázásán betöltött szerepe – mint Gold Stick in Waiting, az uralkodó iránti hűséget jelképező tiszteletbeli pozíció – jól mutatja, mennyire elkötelezett a monarchia iránt.

Egy forrás szerint éppen ez az elkötelezettség az oka annak, hogy Anna nem hajlandó közvetíteni. „Anna bebizonyította, hogy a második gyermek szerepe nem feltétlenül hálátlan – lehet erő és stabilitás forrása is. De nem fog beavatkozni, mert számára a lojalitás mindennél fontosabb. Úgy érzi, Harry elárulta az apját, a testvérét és magát az intézményt is.”

Harry és felesége, Meghan Markle 2020-ban lemondtak királyi rangjukról és Kaliforniába költöztek. Azóta több alkalommal is nyilvánosan bírálták a monarchiát – az Oprah Winfrey-nek adott interjútól kezdve egészen Harry könyvéig –, ami tovább mélyítette a szakadékot közte és a családja között.

Károly király az utóbbi időben ugyan igyekezett közeledni a fiához, Vilmos herceg viszont továbbra is elzárkózik

Vetélytársa akadt Lajos hercegnek: ez a kisfiú nála is népszerűbb lehet Európában

Lajos herceget milliók imádják, kétségkívül ő a birt királyi család legviccesebb tagja, de most riválisa akadt a kontinensen. Az 5 éves Károly luxemburgi herceg nagyapja trónátadási ünnepségén olyan természetesen és bájosan viselkedett, hogy pillanatok alatt elrabolta a közönség szívét.

Elrontott plasztikája után alig tud tükörbe nézni Linda Evangelista: ilyen most a 60 éves szupermodell - FOTÓ

A 60 éves Linda Evangelista is ott volt a párizsi divathéten. Az egykori szupermodell tündökölt, bár ő azt mondja, még mindig nehéz a tükörbe néznie elrontott plasztikai műtétjei után.

Két válás után óvatos: Reese Witherspoon mégsem megy hozzá milliárdos szerelméhez

Reese Witherspoon meggondolta magát, mégsem akar hozzámenni milliárdos német szerelméhez. A 49 éves Oscar-díjas színésznő – aki tavaly nyáron kezdett el randizni Oliver Haarmannnal – nem akarja elsietni a dolgokat.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu