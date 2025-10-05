Anna hercegnő határozott döntést hozott: nem segíti Harry herceget abban, hogy békét köthessen az apjával

A 75 éves Anna hercegnő, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg egyetlen lánya, évtizedek óta a brit monarchia legmegbízhatóbb alakja. Tavaly összesen 474 hivatalos kötelezettségnek tett eleget – ezzel messze maga mögé utasította a többi királyi családtagot. Források szerint azonban a gyakorlatias és határozott természetű Anna nem szívesen avatkozik családi konfliktusokba. És a testvérével sem tesz kivételt.

Anna hercegnő nem közvetít Károly király és Harry herceg között

Forrás: Getty Images

„Anna nem hajlandó beleavatkozni Harry ügyeibe” – mondta egy hozzá közel álló forrás. „Úgy gondolja, nem az ő feladata helyrehozni valamit, amit más döntött el. Harry maga mondott le a királyi kötelességeiről, és ezzel, Anna szemében lemondott a családjáról is.”

Harry herceg sokat tanulhatott volna Anna hercegnőtől

Egy másik bennfentes szerint Harry sokat tanulhatott volna a nagynénjétől. „Ha tanácsot kért volna tőle arról, milyen másodikként élni a trónörökös árnyékában, Anna lett volna a legjobb útmutató. De Harry egyértelművé tette, hogy nem kívánja elfogadni ezt a szerepet – így a hercegnő szerint a kérdés lezárult.”

Harry a Tartalék című önéletrajzi könyvében maga is elismerte, hogy gyakran érezte magát kirekesztettnek a királyi családban. A megfigyelők ugyanakkor rámutatnak: Anna hasonló helyzetben volt fiatalabb testvérként, de ő elfogadta a pozícióját, és évtizedeken át édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő legfőbb támasza maradt. A Károly koronázásán betöltött szerepe – mint Gold Stick in Waiting, az uralkodó iránti hűséget jelképező tiszteletbeli pozíció – jól mutatja, mennyire elkötelezett a monarchia iránt.

Egy forrás szerint éppen ez az elkötelezettség az oka annak, hogy Anna nem hajlandó közvetíteni. „Anna bebizonyította, hogy a második gyermek szerepe nem feltétlenül hálátlan – lehet erő és stabilitás forrása is. De nem fog beavatkozni, mert számára a lojalitás mindennél fontosabb. Úgy érzi, Harry elárulta az apját, a testvérét és magát az intézményt is.”

Harry és felesége, Meghan Markle 2020-ban lemondtak királyi rangjukról és Kaliforniába költöztek. Azóta több alkalommal is nyilvánosan bírálták a monarchiát – az Oprah Winfrey-nek adott interjútól kezdve egészen Harry könyvéig –, ami tovább mélyítette a szakadékot közte és a családja között.