Rejtélyes tragédia: megmérgezte magát és meghalt a 35 éves tévés műsorvezető

gyász halál mérgezés
Mindenkit lesújtott a 35 éves színésznő és televíziós műsorvezető halála. Londiwe Faith Nene családja közölte, hogy szerettük valószínűleg saját magát mérgezte meg. .

Londiwe Faith Nene október 11-én, szombaton hunyt el, halálhírét rokonai erősítették meg. A népszerű médiaszemélyiség hirtelen halála sokkolta a rajongókat, miközben a hatóságok még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. A családja azt írta, megtört szívvel kérnek nyugalmat a gyászuk idejére.

Londiwe Faith Nene október 11-én, szombaton hunyt el
Londiwe Faith Nene halála ügyében még nyomoznak

A család a halálhír bejelentését követően nyilatkozatot tett közzé az Instagramon, amelyben így fogalmaztak: „Mélyen megtörte a családunkat ez a veszteség, és kérjük, hogy a magánéletünket tartsátok tiszteletben a gyászidőszakban. Megértésetek, együttérzésetek és imáitok sokat jelentenek nekünk, miközben erőt és vigaszt találunk egymásban.”

Mérgezésre gyanakodnak

Az Express értesülései szerint a hozzátartozók mérgezésre gyanakodnak, bár a hivatalos orvosi jelentés még nem készült el. Egy családtag a lapnak így nyilatkozott: „Úgy tűnik, mérget ivott, de hamarosan megkapjuk a részleteket. De méreg volt; mérget ivott. Nem igazán tudjuk, miért tette ezt. Minden rendben volt, legalábbis, azt hittük.” A család jelenleg a boncolási jegyzőkönyv eredményére vár, amely megerősítheti vagy cáfolhatja a mérgezés gyanúját. A nyomozás folyamatban van, a rajongók és a kollégák világszerte gyászolják a hírességet. 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

 

