Durva dologgal vádolja a testvére Mariah Careyt: hátborzongató részletek derültek ki a családi viszályról

Horváth Angéla
2025.10.16.
Újabb fordulatot vett a Mariah Carey és bátyja, Morgan Carey közötti, hosszú évek óta húzódó családi viszály. Morgan legújabb jogi beadványában azt állítja, hogy a popdíva az egyik fanatikus rajongójának segítségével akarja végleg tönkretenni a hírnevét.

Mariah Carey testvére azt állítja, hogy az énekesnő rajongói közösségének egyik ismert tagja készítette el a szóban forgó, több mint 235 ezres nézettséget elérő videót, amely Morgan Careyt bántalmazónak mutatja be. A dokumentumfilm címe: Morgan Carey: A Deep Dive Into Mariah Carey's Disturbing Older Brother, ami körülbelül ennyit tesz: „Mariah Carey zavart bátyja – mélyreható portré”.

Morgan Carey állítása szerint nem véletlen egybeesésről van szó: új keresetében azt állítja, hogy a videót nem egy független tartalomgyártó tette közzé, a Lambily nevű profil Mariah Carey tulajdonában áll, és az anyagban elhangzó állítások az énekesnőtől származnak.

Nem most kezdődött a családi viszály Mariah Careyéknél

A családi konfliktus nem újkeletű: Morgan Carey még 2021-ben indított pert húga ellen, a 2020-as The Meaning of Mariah Carey című önéletrajzi könyv miatt, amelyben az sztár többek között azzal vádolta bátyját, hogy korábban fizikailag bántalmazta édesanyjukat, Patricia Careyt. Bár a bíróság akkor a 16 állításból 14-et elutasított, Morgan nem hagyta annyiban az ügyet. A mostani videó azonban olaj volt a tűzre. A dokumentumfilm az énekesnő memoárjából vett idézettel indul, amelyben Mariah Carey felidézi: „Tizenkét rendőr kellett, hogy szétválasszák apámat és a bátyámat. Ennek ellenére anyám mégis benne bízott a legjobban. Ő lett az ő védelmezője, egyfajta apafigura, amit egy fiúnak soha nem lenne szabad betöltenie.”

A videóban emellett több olyan régi nyilatkozat és interjúrészlet is szerepel, amelyben Morgan Carey bírálja húgát. Többek között azt állítja, hogy Mariah „haragtartó, önző és csak a saját egójának szűrőjén keresztül képes látni a világot”. Egy másik megszólalásában gúnyosan úgy fogalmaz: „Az egója annyira elszabadult, hogy azt hiszi, még a fizika törvényei sem vonatkoznak rá, mert ő Mariah Carey.”

 

A videó leírása szerint a cél az volt, hogy részletesen bemutassák Morgan Carey vitatott múltját. Megemlítik, hogy bátyja 1980-ban egy gyilkossági ügybe is belekeveredett, valamint azt is, hogy ő volt az első, aki nyilvánosságra hozta Mariah Carey bipoláris zavarát.

A Lambily nevű YouTube-felhasználó, akinek 11,5 ezer feliratkozója van, nem fedte fel kilétét. Az eddig feltöltött tizenkét videója mind Mariah Careyhez kapcsolódik. Morgan Carey úgy véli, hogy húga rendelte meg ezt a dokumentumfilmet is, hogy őt lejárassa.

A popdíva részéről egyelőre nem érkezett hivatalos válasz a vádakra.

