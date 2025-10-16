Palvin Barbara törött lábbal sétált végig a Victoria's Secret kifutóján, de így is ő volt a legszebb – FOTÓ

Palvin Barbara két különböző összeállításban is vonult a Victoria's Secret Fashion Show-n. Először egy földig érő, aranyló árnyalatú ruhában jelent meg, amelyet finom gyöngyök díszítettek, majd egy merészebb szettben is végigsétált a kifutón: csillogó miniszoknya és kristályokkal kirakott felsőrész tette teljessé az angyali megjelenést.

Palvin Barbara Barbi a Victoria's Secret Fashin Show-n

Forrás: Getty Images

Palvin Barbara férje árulta el: a modell még mindig fájdalmakkal küzd

A kifutó mellett idén is ott volt férje, Dylan Sprouse, aki a show előtt a People magazinnak elárulta: Barbara alig négy héttel korábban eltörte a lábát, mégsem mondott le a szereplésről. „Most is fáj neki, de nem hagyta, hogy ez eltántorítsa. Tegnap este még gyakorolt otthon, de nem engedte, hogy nézzem” – mesélte nevetve. Sprouse egy különleges üzenetet is küldött feleségének: a zakójára egy sárga szalagot tűzött, ezzel hívva fel a figyelmet az endometriózisra, amelytől Palvin Barbara is hosszan szenvedett.

A modell még augusztusban beszélt nyilvánosan arról, hogy műtéten esett át. Éveken keresztül megmagyarázhatatlan fájdalmakkal élt együtt. Sokáig azt hitte, amit átél, az teljesen normális. „Többször jártam orvosnál, de senki sem vette komolyan. Végül egy szakember derítette ki, hogy endometriózisról van szó” – írta korábban egy Instagram-bejegyzésében. A beavatkozás óta állapota javult, és arra biztat más nőket is, hogy ne bagatellizálják el a tüneteiket.