Heath Ledger egykori szerelmének vallomása: a színésznő máig nem tette túl magát a tragédián

„Nagyon szerettem őt, csodálatos ember volt” – mesélte Graham. „Vannak gyönyörű fotóim abból az időből, és büszke vagyok, hogy vele lehettem. Bárcsak még élne... Jó lett volna, ha tovább marad velünk. De az ilyen ragyogó csillagok valahogy sosem élnek sokáig.”

Heath Ledger és Heather Graham a Lovagregény premierjének partiján Los Angelesben

Forrás: Getty Images

A podcast házigazdája, Kristin Davis (a Szex és New York Charlotte-ja) – aki akkoriban többször látta a sztárpárt Los Angelesben – felidézte, milyen szerelmesnek tűntek: „Emlékszem, milyen boldogok voltatok. Ott ültetek a Coffee Beanben, nevetgéltetek, összebújtatok – olyan édes pár voltatok.”

Heath Ledger szerelmei: nem Heather Graham volt az egyetlen híresség

Heather Graham és Heath Ledger 2000-ben ismerkedtek meg Prágában, mindketten ott dolgoztak éppen. A szerelem gyorsan fellángolt közöttük, és bár csak egy évig tartott, mély nyomot hagyott a színésznő életében.

Heath Ledger később Naomi Watts oldalán találta meg a boldogságot a Ned Kelly – A törvényen kívüli című film forgatásán, majd 2004-ben Michelle Williamsszel kezdett kapcsolatot, akivel a Túl a barátságon című film forgatásán ismerkedett meg. Közös lányuk, Matilda, 2005-ben született. A színész egykor így beszélt kapcsolatukról: „Nagyon gyorsan egymásba szerettünk. Olyan volt, mintha a testünk döntött volna helyettünk. Mindig tudtam, hogy fiatal apa leszek.”

Heath Ledger és Michelle Williams 2007-ben szakítottak, és nem sokkal később a színész élete tragikus fordulatot vett. 2008. január 22-én holtan találták New York-i lakásában, miután túladagolta a gyógyszereit. Mindössze 28 éves volt.