Gigi Hadid és Palvin Barbi éterien ragyogtak: ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legforróbb szettjei

A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye nem okozott csalódást a nézőknek. Láthattunk új és régimotoros fehérneműmodelleket, sztárfellépőket és nem utolsó sorban álomszép viseleteket. Nézd meg milyen extravagáns szettekben vonultak idén az angyalok!

Ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legszexibb fehérneműi

Forrás: Getty Image

A Victoria's Secret Fashion Show 2025 legdögösebb vonulásai

Idén a szokásos fekete és babarózsaszín fehérneműk mellett a born és az arany árnyalatú szettek is helyet kaptak. Idén büszkeségünk, Palvin Barbara kiemelt szerepet kapott a divatbemutató során, hiszen kétszer is a kifutóra lépett. A show alatt többek között fellépett Missy Miss és Madison Beer is, míg a szupermodellek elegáns vonulásukkal kápráztatták el a nézőket.

Nézd meg, melyek voltak az esemény legszebb megjelenései!

Barbi 2019-ben lett hivatalosan is Victoria's Secret angyal, és azóta le se vette szárnyait. Palvin Barbara két szettben is vonult a divatbemutatón, az egyik ez az ezüst angyali csoda volt. A drágakövekkel kirakott felsőben és a strasszos miniszoknyában valósággal ragyogott a modell.

Palvin Barbara első szettje

Forrás: FilmMagic

Palvin Barbara második megjelenése egy éteri, bronz estélyi ruha volt, aminek magas sliccelése és mély hátkivágása érzéki benyomást keltett. A megjelenést arany szárnyakkal és ékszerekkel egészítették ki, így Barbi igazi angyalként vonult végig a kifutón.

Palvin Barbara második szettje

Forrás: FilmMagic

Bella Hadid első megjelenése egy ezüst, köves és rojtos fehérneműszett volt, amit hatalmas fehér szárnyakkal koronáztak meg. Új szőke haját beszárították, és hangsúlyos, ezüst fülbevalókkal egészítették ki a megjelenését.

Bella Hadid a Victoria's Secret kigutóján

Forrás: FilmMagic

Gigi Hadid egy mesésen rózsaszín fehérneműszettben volt, alul egy magas derekú brazil bugyival, felül pedig egy csipkés melltartóval. Az outfitet pántos magas sarkúval és egy habos-babos, rózsás köpennyel egészítették ki.

Gigi Hadid rózsaszínben vonult

Forrás: FilmMagic

A műsor egyik legnagyobb sztárja Candice Swanepoel volt, akinek első szettje egy barnás, arany árnyalatokban játszó fehérnemű volt. A kövekkel kirakott harisnya és a milliónyi nyaklánc luxushatást nyújtott. Nagy, bronzszínű szárnyakkal vonult végig a kifutón.

Candice Swanepoel különleges szettje

Forrás: FilmMagic

Emily Ratajkowski tündeként vonul végig a kifutón, ő nem szárnyat, hanem egy nagy orchideát kapott a hátára, fehérneműje pedig egy egyszerűbb, rózsaszín szett volt.