Gigi Hadid és Palvin Barbi éterien ragyogtak: ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legforróbb szettjei

A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye nem okozott csalódást a nézőknek. Láthattunk új és régimotoros fehérneműmodelleket, sztárfellépőket és nem utolsó sorban álomszép viseleteket. Nézd meg milyen extravagáns szettekben vonultak idén az angyalok!
A Victoria's Secret Fashion Show 2025 legdögösebb vonulásai
Idén a szokásos fekete és babarózsaszín fehérneműk mellett a born és az arany árnyalatú szettek is helyet kaptak. Idén büszkeségünk, Palvin Barbara kiemelt szerepet kapott a divatbemutató során, hiszen kétszer is a kifutóra lépett. A show alatt többek között fellépett Missy Miss és Madison Beer is, míg a szupermodellek elegáns vonulásukkal kápráztatták el a nézőket.
Nézd meg, melyek voltak az esemény legszebb megjelenései!
Barbi 2019-ben lett hivatalosan is Victoria's Secret angyal, és azóta le se vette szárnyait. Palvin Barbara két szettben is vonult a divatbemutatón, az egyik ez az ezüst angyali csoda volt. A drágakövekkel kirakott felsőben és a strasszos miniszoknyában valósággal ragyogott a modell.
Palvin Barbara második megjelenése egy éteri, bronz estélyi ruha volt, aminek magas sliccelése és mély hátkivágása érzéki benyomást keltett. A megjelenést arany szárnyakkal és ékszerekkel egészítették ki, így Barbi igazi angyalként vonult végig a kifutón.
Bella Hadid első megjelenése egy ezüst, köves és rojtos fehérneműszett volt, amit hatalmas fehér szárnyakkal koronáztak meg. Új szőke haját beszárították, és hangsúlyos, ezüst fülbevalókkal egészítették ki a megjelenését.
Gigi Hadid egy mesésen rózsaszín fehérneműszettben volt, alul egy magas derekú brazil bugyival, felül pedig egy csipkés melltartóval. Az outfitet pántos magas sarkúval és egy habos-babos, rózsás köpennyel egészítették ki.
A műsor egyik legnagyobb sztárja Candice Swanepoel volt, akinek első szettje egy barnás, arany árnyalatokban játszó fehérnemű volt. A kövekkel kirakott harisnya és a milliónyi nyaklánc luxushatást nyújtott. Nagy, bronzszínű szárnyakkal vonult végig a kifutón.
Emily Ratajkowski tündeként vonul végig a kifutón, ő nem szárnyat, hanem egy nagy orchideát kapott a hátára, fehérneműje pedig egy egyszerűbb, rózsaszín szett volt.
Adriana Lima egy fekete csipkebodyban volt, amit combcsizmával és hatalmas ezüst szárnyakkal egészítettek ki. A szupermodell csodálatosan festett a testére feszülő szerelésben.
Jasmine Tookes kismamaként vonult végig a kifutón. A nude fehérnemű és a hálós, gyöngyös ruha megmutatta tökéletes alakját és a pocakját is.
Irina Shayk egy fehér, fűzős felsőben és egy hozzá passzoló tangában volt. A megjelenését egy rózsaszín tollas fejdísszel koronázták meg.
Candice Swanepoel második megjelenése egy kövekkel kirakott, éjfekete csoda volt. A combfix és a testékszer együtt titokzatos megjelenést kölcsönzött a szupermodellnek. Ezt a outfitet még emlegetni fogja a divatvilág!
Bella Hadid második szettje is varázslatos volt. Vörös démonnak öltözött, és egyszerűen imádjuk. Az élénkpiros összeállítás tökéletesen kiemelte aranylóan szőke haját, és barna bőrét.
Ashley Graham másodjára tért vissza a Victoria's Secret kifutójára, és idén egy fekete fehérneműszettbe öltözött. A fekete szárnyak és a pántos fekete magas sarkú kiemelte természetes szépségét.