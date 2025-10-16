Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divatbemutató

Gigi Hadid és Palvin Barbi éterien ragyogtak: ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legforróbb szettjei

Getty Images North America - Dimitrios Kambouris
divatbemutató Gigi Hadid Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara
Extrém fehérneműk és monumentális szárnyak! Összegyűjtöttük a Victoria's Secret Fashion Show legszexibb megjelenéseit, amiktől le fog esni az állad.

A Victoria's Secret Fashion Show 2025-ös eseménye nem okozott csalódást a nézőknek. Láthattunk új és régimotoros fehérneműmodelleket, sztárfellépőket és nem utolsó sorban álomszép viseleteket. Nézd meg milyen extravagáns szettekben vonultak idén az angyalok!

Ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legszexibb fehérneműi
Ezek voltak a Victoria's Secret Fashion Show legszexibb fehérneműi
Forrás:  Getty Image

A Victoria's Secret Fashion Show 2025 legdögösebb vonulásai

Idén a szokásos fekete és babarózsaszín fehérneműk mellett a born és az arany árnyalatú szettek is helyet kaptak. Idén büszkeségünk, Palvin Barbara kiemelt szerepet kapott a divatbemutató során, hiszen kétszer is a kifutóra lépett. A show alatt többek között fellépett Missy Miss és Madison Beer is, míg a szupermodellek elegáns vonulásukkal kápráztatták el a nézőket. 

Nézd meg, melyek voltak az esemény legszebb megjelenései!

Barbi 2019-ben lett hivatalosan is Victoria's Secret angyal, és azóta le se vette szárnyait. Palvin Barbara két szettben is vonult a divatbemutatón, az egyik ez az ezüst angyali csoda volt.  A drágakövekkel kirakott felsőben és a strasszos miniszoknyában valósággal ragyogott a modell. 

Palvin Barbara
Palvin Barbara első szettje
Forrás: FilmMagic

Palvin Barbara második megjelenése egy éteri, bronz estélyi ruha volt, aminek magas sliccelése és mély hátkivágása érzéki benyomást keltett. A megjelenést arany szárnyakkal és ékszerekkel egészítették ki, így Barbi igazi angyalként vonult végig a kifutón

Palvin Barbara
Palvin Barbara második szettje
Forrás: FilmMagic

Bella Hadid első megjelenése egy ezüst, köves és rojtos fehérneműszett volt, amit hatalmas fehér szárnyakkal koronáztak meg. Új szőke haját beszárították, és hangsúlyos, ezüst fülbevalókkal egészítették ki a megjelenését. 

Bella Hadid
Bella Hadid a Victoria's Secret kigutóján
Forrás: FilmMagic

Gigi Hadid egy mesésen rózsaszín fehérneműszettben volt, alul egy magas derekú brazil bugyival, felül pedig egy csipkés melltartóval. Az outfitet pántos magas sarkúval és egy habos-babos, rózsás köpennyel egészítették ki. 

Gigi Hadid
Gigi Hadid rózsaszínben vonult
Forrás: FilmMagic

A műsor egyik legnagyobb sztárja Candice Swanepoel volt, akinek első szettje egy barnás, arany árnyalatokban játszó fehérnemű volt. A kövekkel kirakott harisnya és a milliónyi nyaklánc luxushatást nyújtott. Nagy, bronzszínű szárnyakkal vonult végig a kifutón.

Candice Swanepoel
Candice Swanepoel különleges szettje
Forrás: FilmMagic

Emily Ratajkowski tündeként vonul végig a kifutón, ő nem szárnyat, hanem egy nagy orchideát kapott a hátára, fehérneműje pedig egy egyszerűbb, rózsaszín szett volt. 

Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski először volt a Victoria's Secret kifutóján
Forrás: FilmMagic

Adriana Lima egy fekete csipkebodyban volt, amit combcsizmával és hatalmas ezüst szárnyakkal egészítettek ki. A szupermodell csodálatosan festett a testére feszülő szerelésben.

Adriana Lima
Adriana Lima fekete csipkében
Forrás: FilmMagic

Jasmine Tookes kismamaként vonult végig a kifutón. A nude fehérnemű és a hálós, gyöngyös ruha megmutatta tökéletes alakját és a pocakját is. 

Jasmine Tookes
Jasmine Tookes kismamként lépett a Victoria's Secret kifutójára
Forrás: FilmMagic

Irina Shayk egy fehér, fűzős felsőben és egy hozzá passzoló tangában volt. A megjelenését egy rózsaszín tollas fejdísszel koronázták meg. 

Irina Shayk
 Irina Shayk melleit egy masni takarta
Forrás: FilmMagic

Candice Swanepoel második megjelenése egy kövekkel kirakott, éjfekete csoda volt. A combfix és a testékszer együtt titokzatos megjelenést kölcsönzött a szupermodellnek. Ezt a outfitet még emlegetni fogja a divatvilág!

Candice Swanepoel
Candice Swanepoel második szettje
Forrás: FilmMagic

Bella Hadid második szettje is varázslatos volt. Vörös démonnak öltözött, és egyszerűen imádjuk. Az élénkpiros összeállítás tökéletesen kiemelte aranylóan szőke haját, és barna bőrét. 

Bella Hadid
Bella Hadid vörös démonként
Forrás: FilmMagic

Ashley Graham másodjára tért vissza a Victoria's Secret kifutójára, és idén egy fekete fehérneműszettbe öltözött. A fekete szárnyak és a pántos fekete magas sarkú kiemelte természetes szépségét. 

Ashley Graham
Ashley Graham is csodásan mutatott
Forrás: WireImage

Angyalok a kifutón: minden, amit a 2025-ös Victoria’s Secret divatbemutatóról tudni kell

A legendás Victoria’s Secret divatbemutató újra meghódítja a kifutót – több lesz a csillogás, a zene és sztárfellépő, mint valaha. Hat év szünet után tavaly tért vissza az ikonikus show, és azóta ismét a divatvilág egyik legjobban várt eseményéve lett.

Fényderült a Victoria's Secret angyalainak edzéstervére: így gyúrják magukat bombázóvá

Ettől lehetnek neked is formás, izmos idomaid.

Palvin Barbara visszatér a Victoria's Secret Fashion Show-ba: ezek voltak az eddigi legvadabb fehérneműs szettjei

Október 15-én visszatér a Victoria's Secret Fashion Show! Palvin Barbara is a kiválasztott angyalok között van, és ennek örömére összegyűjtöttük az előző években viselt összeállításait.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu