2025. okt. 15., szerda

Michael J. Fox megrázó vallomása: „Már nem próbálok járni, annyi csontom eltört”

betegség Michael J. Fox Parkinson-kór
A Vissza a jövőbe sztárja őszintén beszélt a Parkinson-kórral vívott harcáról. A Michael J. Fox elárulta, hogy a betegsége miatt annyi csonttörése volt az elmúlt években, hogy ma már nem mer önállóan járni és nem is megy jól neki.

A most 64 éves színésznél 1991-ben, mindössze 29 éves korában diagnosztizáltak Parkinson-kórt. Állapota fokozatosan romlik, de Michael J. Fox a mai napig megőrizte derűjét és kitartását, ráadásul évtizedek óta támogatja a betegség kutatását.

Michael J. Fox egyre óvatosabb: rengetegszer összetörte magát
Michael J. Fox egyre óvatosabb: rengetegszer összetörte magát
Forrás: Getty Images North America

Michael J. Fox: „Nem szép, és egy kicsit veszélyes is”

Michael J. Fox arról beszélt, hogy a rengeteg csonttörése ma már fél megmozdulni. „Három év alatt eltörtem a könyökömet, eltörtem a kezem, az el is fertőződött, és majdnem elvesztettem az ujjamat. Most már lazítok, nem gyalogolok annyit. Tudok járni, de már nem nagyon próbálkozom vele, ráadásul nem szép, és egy kicsit veszélyes is”– mondta a RadarOnline-nak adott interjújában. Hozzátette, a félelem attól, hogy elesik, mindennapjai szerves részévé vált.

„Még sok a tennivalóm”

Bár 2020-ban egészségügyi okok miatt visszavonult a színészettől, Michael J. Fox nem hagyta abba a munkát. Alapítványa, a Michael J. Fox Foundation eddig több mint 2 milliárd dollárt gyűjtött a Parkinson-kór kutatására. Nemrég az Apple TV Shrinking című sorozatában vendégszerepelt, ahol először alakított Parkinson-kóros karaktert. „Ez volt az első alkalom, hogy ott lehettem a forgatáson, és nem kellett aggódnom amiatt, hogy túl fáradt vagyok-e, köhögök-e vagy bármi más” – mondta. „Egyszerűen csak magamnak kellett lennem” – nyilatkozta. 

Michael J. Fox megszólalt, lesújtó az állapota: „Folyamatosan új fizikai kihívásokkal szembesülök”

A Vissza a jövőbe színésze egy interjúban mesélt arról, hogyan küzd a Parkinson-kórral járó mindennapi nehézségekkel, és miként őrzi meg optimizmusát a betegsége ellenére. Michael J. Fox egy új könyv kiadására készül, az ideje többi részében alapítványa munkáját segíti.

Michael J. Fox a könnyekig meghatotta a közönséget a US Openen: néhány lépés erejéig felállt a kerekesszékből - Videó

A színész ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, így a szeptember 7-i részvétele a New York-i US Openen a nap egyik legmaradandóbb pillanatává vált. Michael J. Foxot ovációval köszöntötte a közönség.

Michael J. Fox megható posztban köszöntötte fel fiát a születésnapján

Május 30-án ünnepelte 35. születésnapját Michael J. Fox legidősebb gyermeke, Sam. A büszke édesapa megható posztban köszöntötte fel a fiát a közösségi oldalán.

 

 

