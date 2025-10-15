Michael J. Fox megrázó vallomása: „Már nem próbálok járni, annyi csontom eltört”

A most 64 éves színésznél 1991-ben, mindössze 29 éves korában diagnosztizáltak Parkinson-kórt. Állapota fokozatosan romlik, de Michael J. Fox a mai napig megőrizte derűjét és kitartását, ráadásul évtizedek óta támogatja a betegség kutatását.

Michael J. Fox egyre óvatosabb: rengetegszer összetörte magát

Forrás: Getty Images North America

Michael J. Fox: „Nem szép, és egy kicsit veszélyes is”

Michael J. Fox arról beszélt, hogy a rengeteg csonttörése ma már fél megmozdulni. „Három év alatt eltörtem a könyökömet, eltörtem a kezem, az el is fertőződött, és majdnem elvesztettem az ujjamat. Most már lazítok, nem gyalogolok annyit. Tudok járni, de már nem nagyon próbálkozom vele, ráadásul nem szép, és egy kicsit veszélyes is”– mondta a RadarOnline-nak adott interjújában. Hozzátette, a félelem attól, hogy elesik, mindennapjai szerves részévé vált.

„Még sok a tennivalóm”

Bár 2020-ban egészségügyi okok miatt visszavonult a színészettől, Michael J. Fox nem hagyta abba a munkát. Alapítványa, a Michael J. Fox Foundation eddig több mint 2 milliárd dollárt gyűjtött a Parkinson-kór kutatására. Nemrég az Apple TV Shrinking című sorozatában vendégszerepelt, ahol először alakított Parkinson-kóros karaktert. „Ez volt az első alkalom, hogy ott lehettem a forgatáson, és nem kellett aggódnom amiatt, hogy túl fáradt vagyok-e, köhögök-e vagy bármi más” – mondta. „Egyszerűen csak magamnak kellett lennem” – nyilatkozta.