Michael J. Fox megszólalt, lesújtó az állapota: „Folyamatosan új fizikai kihívásokkal szembesülök”

Michael J. Foxnál 1991-ben diagnosztizáltak Parkinson-kórt, amelyet 1998-ban hozott nyilvánosságra. Bár 2020-ban visszavonult a színészettől, továbbra is aktív: ír, jótékonysági munkát végez és időnként megjelenik nyilvános eseményeken is.

Michael J. Fox több mint 30 éve küzd a Parkinson-kórral

Michael J. Fox betegsége progresszív

Michael J. Fox a People magazinnak adott interjút, amelyben részletesen beszélt arról, hogyan viseli súlyos betegségét. „Felkelek, megnézem, mi lesz aznap a dolgom, és megpróbálom elvégezni” – mondta. „Folyamatosan új fizikai kihívásokkal szembesülök, de túlteszem magam rajtuk. Sokat ülök a kerekesszékben, időbe telt, mire ezt megszoktam, mivel már nemcsak a járni nem tudok, de nehezen is állok, nagyon megkönnyíti az életemet” – tette hozzá. A színész 2023-as Still (Mégis) című dokumentumfilmjében is őszintén beszélt arról, miként képes megőrizni derűlátását, annak ellenére, hogy a Parkinson-kór a beszédét és mozgását is érinti. Fox betegsége továbbra is progresszíven romlik, de ennek ellenére még él benne az alkotás vágya. „Látom mások munkái, inspirálnak, és hiszek abban, hogy talán találhatok még valamit, ami színészként és íróként is nekem való. Szülőként, férjként és barátként pedig még egyértelműen sok a tennivalóm” – vélekedik a színész, akit a minap az US Openen ovációval fogadtak.

Michael J. Fox és felesége, Tracy Pollan négygyermekes szülők

Szívesen beszél a Vissza a jövőben-rajongókkal

Fox új könyve, a Future Boy 2025. október 14-én jelenik meg, amelyet régi munkatársával, Nelle Fortenberryvel közösen írt. A színész jelenleg a mű hangoskönyv-változatán dolgozik, miközben továbbra is aktívan részt vesz a 2000-ben alapított Michael J. Fox Parkinson-kór Kutatási Alapítvány munkájában. A Vissza a jövőbe sztárja a közelmúltban filmfesztiválokon is megjelent, ahol a kultikus sci-fi vígjáték rajongóival is találkozott. „Az emberek nagyon szeretik a filmet én pedig nagyon szívesen beszélek róla, hogy minél inkább újraéljék az élményt, amit az okozott számukra.”

Családja szeretettel és türelemmel alkalmazkodik a betegségéhez

Michael J. Fox és felesége, Tracy Pollan, akivel több mint 30 éve házasok, négygyermekes szülők: a 36 éves Sam mellett két ikerlányuk van, a 30 éves Aquinnah Kathleen és Schuyler Frances, legfiatalabb gyermekük a 23 éves Esmé Annabelle. A színész korábban a Good Housekeeping magazinnak elmondta, hogy bár a Parkinson-kórral való küzdelme hosszú évekre nyúlik vissza – 22 éves korában diagnosztizálták, és 29 évesen hozta nyilvánosságra –, családja szeretettel és türelemmel alkalmazkodott a helyzethez. „Elutazunk, pattogatott kukoricát készítünk, majd mind a hatan bebújunk az ágyba és tévét nézünk. Nagyon szeretjük egymást és sokat nevetünk” – mondta Fox.