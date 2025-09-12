Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek

2025.09.12.
Már csak segítséggel képes járni a Parkinson-kórral küzdő sztár. Michael J. Fox nemrég a feleségével jelent meg egy eseményen, ahol a rajongókat szinte sokkolta, hogy milyen állapotban van a színész.

Egyre kevésbé ura a testének Michael J. Fox a Vissza a jövőbe sztárja. A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő színész már csak néhány lépést tud megtenni a kerekesszéke nélkül, és a feleségérére van utalva, amikor elhagyja az otthonát. Most az US Openen jelent meg a Parkinson-kóros sztár hosszú kihagyás után, és hatalmas akaraterőről tett tanúbizonyságot, amikor néhány esetlen lépés erejéig felállt a székéből, hogy megtisztelje az őt megtapsoló közöséget.

Michael J. Fox már csak kerekesszékkel képes közlekedni
Michael J. Fox 35 éve küzd az egyik legrettegettebb betegséggel

A Marty McFly-t játszó színésznél rendkívül korán 30 éves korában diagnosztizáltak a Parkinson-kórt, azonban a sztár sokáig titkolta az egészségügyi helyzetét. Ekkor 1991-ben 10 évet jósoltak csak neki az orvosai, azonban Michael mindenkire rácáfolt és végül egy sikeres agyműtétnek, és az akaraterejének köszönhetően 29 éven keresztül filmezett még, mire 2020-ban visszavonult a romló egészségügyi állapota miatt. Az elmúlt 5 évben azonban már sajnos egyre erősebbé vált Michael J. Fox betegsége, ő pedig kerekesszékbe kényszerült, és egyre kevésbé képes önmagáról gondoskodni. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen állapotban van jelenleg a nagybeteg színész, akkor nézd meg a Michal J. Foxról készített videónkat:

Döbbenetes állapotban van Michael J. Fox A Parkinson-kóros színész feleségével jelent meg egy nyilvános eseményen, ahol láthatóan már járni is alig bírt.

