Még csak pár hete robbant a hír, hogy Nicole Kidman és Keith Urban 19 év után elválnak egymástól, a volt férj, legalábbis a pletykák szerint, máris új nővel vigasztalódik.

Nicole Kidman és Keith Urban között jó ideje fagyos volt a hangulat

Nicole Kidman férje a gitárosába szeretett bele

Az, hogy Keith Urban becsajozott, annak fényében nem is annyira meglepő, hogy állítólag a zenész kezdeményezte a válást, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, illetve arra, hogy már egy jó ideje semmilyen intimitás nincs közöttük Nicole Kidmannel. Egy közeli informátor szerint Keith egy jóval fiatalabb, huszonéves nővel van együtt, aki szintén a szakmában dolgozik. Azt azonban biztosan nem lehet tudni, hogy ki a szóban forgó hölgy, ahogy azt sem, hogy vajon volt-e átfedés a két kapcsolat között. A bennfentesek szerint a színész Maggie Baugh-gal, koncertenekarának tagjával és más nőkkel is randizott már a nyáron, amikor elköltözött a közös otthonból. Egy bennfentes arról beszélt, Nicole Kidman a nyilvánosság előtt méltósággal kezeli a házassága felbomlását, de az ismerősei és barátai tudják, hogy mélyen megviselték a történtek, különösképpen azok a pletykák, hogy Keith Urban máris továbblépett, és egy ideje más nőkkel is találkozgat.