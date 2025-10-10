Keith Urban állítólagos új szerelme megdöbbentő kijelentést tett

Ahogy megírtuk, az a szóbeszéd járja, hogy Keith Urban romantikus viszonyba került zenésztársával, Maggie Baugh-gal. A pletykát egy, az Instagramra feltöltött videó indította el, amin az látható és hallható, hogy Urban átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Ennek kapcsán most előkerült egy korábbi interjú Maggie-vel, aki elmondta, nála a házinyúlra nem lövük nem csak duma, hanem szigorú szabály.

Maggie Baugh soha nem lenne Keith Urban barátnője

Maggie Baugh, Keith Urban gitárosa azt állítja, sosem randizna kollégával. A zenész egy korábbi interjúban egyértelműen kijelentette, hogy számára kizárt, hogy romantikus kapcsolat alakuljon ki közte és valamelyik zenésztársa között. Maggie egy 2017-es, a Piper’s Picks TV-nek adott interjúban a már évekkel ezelőtt elmondta, hogy szigorúan elválasztja a magánéletét a szakmájától. „Mindig is volt egy szabályom: nem randizom zenekari tagokkal. Mi lenne, ha szakítanánk? Elveszíteném a dobosomat is?” – mondta akkor nevetve. Baugh akkor azt is hangsúlyozta, hogy a zenekari tagokat inkább testvéreinek és barátainak tekinti.

Urban viselkedése mindenesetre furcsa

A régi interjú a közelmúltban azért került újra elő, mert egyes rajongók úgy vélték, az énekes és gitárosa között több lehet, mint puszta munkakapcsolat. A találgatásokat az is táplálta, hogy a Nicole Kidmantől válófélben lévő Keith Urban egy koncertjén a The Fighter című dal szövegét spontán megváltoztatta, és Maggie nevét énekelte bele. Egy másik fellépésen pedig játékosan a gitárosra mutatott egy flörtölő dalszövegnél. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Maggie Baugh később nem vett részt egy pennsylvaniai koncerten, amit sokan gyanúsnak találtak. A hivatalos indoklás szerint azonban mindössze azért, mert azon az estén nem volt rá szükség, hiszen beugró zenészként dolgozik Urban mellett.

Maggie apja is reagált

A szóbeszéd annyira elharapózott, hogy Maggie édesapja, Chuck Baugh is megszólalt, és egyértelműen eloszlatta a románcról szóló híreket: „Semmi másról nincs szó, mint arról, hogy ő Keith gitárosa. Ennyi az egész” − jelentette ki.