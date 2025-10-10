Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Keith Urban állítólagos új szerelme megdöbbentő kijelentést tett

zenész Nicole Kidman Keith Urban
Maggie Baugh egy korábbi interjúban mondta el, milyen kapcsolat fűzi zenésztársaihoz. És ezalól valószínű, hogy Keith Urban sem kivétel.

Ahogy megírtuk, az a szóbeszéd járja, hogy Keith Urban romantikus viszonyba került zenésztársával, Maggie Baugh-gal. A pletykát egy, az Instagramra feltöltött videó indította el, amin az látható és hallható, hogy Urban átírta az egyik dalát úgy, hogy gitárosát, a nála 22 évvel fiatalabb Maggie Baugh-t említette meg benne. Ennek kapcsán most előkerült egy korábbi interjú Maggie-vel, aki elmondta, nála a házinyúlra nem lövük nem csak duma, hanem szigorú szabály. 

AUSTIN, TEXAS - MAY 04: Maggie Baugh and Keith Urban perform during the iHeartCountry Festival at the Moody Center on May 04, 2024 in Austin, Texas. (Photo by Amy E. Price/Getty Images)
Maggie Baugh soha nem lenne Keith Urban barátnője 
Maggie Baugh soha nem lenne Keith Urban barátnője 

Maggie Baugh, Keith Urban gitárosa azt állítja, sosem randizna kollégával. A zenész egy korábbi interjúban egyértelműen kijelentette, hogy számára kizárt, hogy romantikus kapcsolat alakuljon ki közte és valamelyik zenésztársa között. Maggie egy 2017-es, a Piper’s Picks TV-nek adott interjúban a  már évekkel ezelőtt elmondta, hogy szigorúan elválasztja a magánéletét a szakmájától. „Mindig is volt egy szabályom: nem randizom zenekari tagokkal. Mi lenne, ha szakítanánk? Elveszíteném a dobosomat is?” – mondta akkor nevetve. Baugh akkor azt is hangsúlyozta, hogy a zenekari tagokat inkább testvéreinek és barátainak tekinti.

Urban viselkedése mindenesetre furcsa

A régi interjú a közelmúltban azért került újra elő, mert egyes rajongók úgy vélték, az énekes és gitárosa között több lehet, mint puszta munkakapcsolat. A találgatásokat az is táplálta, hogy a Nicole Kidmantől válófélben lévő Keith Urban egy koncertjén a The Fighter című dal szövegét spontán megváltoztatta, és Maggie nevét énekelte bele. Egy másik fellépésen pedig játékosan a gitárosra mutatott egy flörtölő dalszövegnél. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Maggie Baugh később nem vett részt egy pennsylvaniai koncerten, amit sokan gyanúsnak találtak. A hivatalos indoklás szerint azonban mindössze azért, mert azon az estén nem volt rá szükség, hiszen beugró zenészként dolgozik Urban mellett.

Maggie apja is reagált

A szóbeszéd annyira elharapózott, hogy Maggie édesapja, Chuck Baugh is megszólalt, és egyértelműen eloszlatta a románcról szóló híreket: „Semmi másról nincs szó, mint arról, hogy ő Keith gitárosa. Ennyi az egész” − jelentette ki. 

Képeken Nicole Kidman milliárdos ingatlanjai: ezeken kell majd osztozkodniuk a válás során

Most minden a sztárpár válása körül forog, de a hozzáértőket mégis az foglalkoztatja a legjobban, hogy mi lesz a milliárdokat érő ingatlanbirodalmuk sorsa. Nicole Kidmannek és Keith Urbannek nem lesz könnyű dolga a vagyonmegosztásnál.

Máris kiderült, ki Nicole Kidman férjének új szerelme: mutatjuk a 22 évvel fiatalabb énekesnőt

Elképzelhető, hogy Keith Urban egy másik nő miatt költözött el a színésznőtől. Nicole Kidman férjét egy countryénekesnővel hozták hírbe.

19 év után válik Nicole Kidman: mindent megtett a házasságáért, de nem tudta megmenteni

Nicole Kidman és férje, Keith Urban 19 év házasság után különváltak – erősítette meg több forrás is a Page Sixnek és a TMZ-nek.

 

