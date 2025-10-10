Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nicole Kidman megtörte a csendet: „Nem számít, mennyire fájdalmas, nehéz vagy pusztító valami: elmúlik"

válás Nicole Kidman Keith Urban
A színésznő és férje közel két évtized után és két közös gyerekkel döntöttek úgy, vége. Nicole Kidmant megviselte a szakítás, ám kijelentette, nem először történik ilyesmi vele, túléli ezt is.

Lapinformációk szerint Nicole Kidmant megdöbbentette, hogy Keith Urban már nem úgy érez iránta mint addig, ám a barátai szerint hosszú ideje gondok vannak közöttük, csak nem akart tudomást venni róla. Nicole Kidman most nyíltan beszélt arról, hogyan birkózik meg a válás utáni időszakkal és a hozzá kapcsolódó érzelmi nehézségekkel.

Nicole Kidman először nyilatkozott, amióta kiderült, válnak Keith Urbannel
Nicole Kidman először nyilatkozott, amióta kiderült, válnak Keith Urbannel 
Forrás: WireImage

Nicole Kidman a válásról: „Már megéltem hasonlót, tudom, hogyan lehet továbblépni”

Az 58 éves Oscar-díjas színésznő a Harper’s Bazaarnak adott interjút, amelyben mesélt életéről, szépségápolási szokásairól és az öregedéshez fűződő viszonyáról. Nicole Kidman elmondta, hogyan látja ma önmagát és az idő múlását. Szóba került az is, miként dolgozza fel házassága végét Keith Urbannel, valamint hogyan merít erőt korábbi élettapasztalataiból. A színésznő szerint a gyógyulás kulcsa az, ha nem menekülünk a fájdalom elől, hanem szembenézünk vele, és így könnyebben feldolgozhatjuk − idézi a lapot a Bors

Ahogy telnek az évek, szeretném megosztani mindazt, amit az élet tanított. Sok mindent láttam, megéltem és túléltem, és most eljött az ideje, hogy ebből valamit továbbadjak 

− nyilatkozta a színésznő. 

Lesznek pillanatok, amikor mindent túl soknak érzel. Azt hiszed, darabokra hullottál. De ha türelmesen, lépésről lépésre haladsz, idővel minden a helyére kerül. Nem számít, mennyire fájdalmas, nehéz vagy pusztító valami: elmúlik. Már átéltem hasonló helyzetet, és tudom, hogyan lehet rajta végigmenni 

– fogalmazott Nicole Kidman a magazinnak. 

Ahogy megírtuk, Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után válnak. Az 58 éves Oscar-díjas színésznő Tennessee-ben maradt lányaikkal, a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel, amíg az 57 éves countryénekes nashville-i otthonába költözött, és folytatja High and Alive világkörüli turnéját.

