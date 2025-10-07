Szívszorító hírek érkeztek Angliából. Az Osbourne házaspár fia Jack Osbourne ugyanis arról számolt be, hogy hiába próbál mindennap lelket önteni az édesanyjába, Sharon Osbourne nem tudja feldolgozni a családfő elvesztését, és szinte belebetegszik a gyászba. Jack szerint hiába próbál lelket önteni az anyjába, eddig nem járt sikerrel.

Már Ozzy Osbourne temetése közben is látható volt, hogy Sharon Osbourne nagyon nehezen viseli a férje elvesztését

Forrás: Getty Images Europe

Sharon Osbourne lelkiállapota fizikailag is legyengítette őt

Ozzy Osbourne fia a Mirrornak árulta el, hogy az egyébként is megroppant egészséggel rendelkező édesanyja egyre rosszabb bőrben van.

Tudod olyan ez a helyzet, mint amikor felteszi valaki a kérdést, hogy hogy vagy? Te pedig azt mondod, hogy jól vagy, pedig nem vagy jól. Anyukám érzi a rajongók támogatását és szeretetét, de ez nem tudja megvigasztalni őt. Rossz bőrben van. Egyedül van Buckinghamshire-ben, ahol azért épített palotát, hogy együtt tölthesse ott a nyugdíjaséveit azzal, akit a legjobban szeretett. Mi hívtuk, hogy költözzön hozzánk Los Angelesbe, de egyelőre hajthatatlan. Az egészsége pedig a lelkiállapotával együtt romlik. A világa darabokra hullott.

- nyilatkozta a fiatalember. Jack elárulta azt is a beszélgetés során, hogy az anyjánál 23 évvel ezelőtt vastagbélrákot diagnosztizáltak, de ő nem akarta a férje és a gyerekei tudtára hozni, hogy mekkora a baj, ezért inkább sokáig titkolta az állapotát. Ozzy Osbourne özvegye éveken keresztül úgy ápolta a nagybeteg férjét, hogy közben ő maga is küzdött a rákkal a színfalak mögött. Miután kiderült a diagnózis, a Sötétség Hercege így beszélt a felesége állapotáról:

Azt hitem, hogy elfogom őt veszíteni. Azt hittem, hogy meg fog halni. Soha nem ismertem senki mást, aki túlélte volna a rákot. Ami engem illet, nálam a rák egyenlő a halállal. De a feleségem a legerősebb nő, akit ismerek.

- nyilatkozta a rocksztár egy korábbi interjúban Sharon Osbourne-ról.