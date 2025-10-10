Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 10., péntek

Hírességek vallottak az intim jelenetek forgatásáról: így csinálja Charlie Hunnam vagy Kate Winslet

Northfoto / Entertainment Pictures - Newline Cinema
Hollywood szexjelenet intim
Gyüre Bernadett
2025.10.10.
Ki ne vágyna arra, hogy egy szívdöglesztő hollywoodi színésszel kerüljön közeli kapcsolatba, akár csak egy filmforgatás erejéig? Néhány híresség elárulta, milyen volt szexjelenetet forgatni kedvenceinkkel. Igen meglepő beszámolók születtek.

Hollywood csak úgy ontja magából azokat a filmeket, amikben a világ legsármosabb és legszexibb színészei szexuális képességeiket csillogtatják meg. Mélyeket sóhajtozva nézzük a filmvásznon a csodás és romantikus összebújásokat vagy éppen a keményebb ágyjeleneteket. De vajon hogyan készülnek ezek az erotikus jelenetek? A film közben nyilván nem ez az első kérdés, amit felteszünk magunknak, ám nem árt tudni, amikor irigykedünk egy-egy színésznőre, hogy nem mindig érezték magukat jól ezekben a helyzetekben. Hírességek vallottak arról, milyen volt a szexjeleneteket forgatni.

A szexjelenetek leforgatásában intimitáskoordinátorok segítik a hírességeket
A szexjelenetek leforgatásában intimitáskoordinátorok segítik a hírességeket
Forrás: Profimedia

A szexjelenetek forgatása

Ezeket a kényes képsorokat általában nem olyan egyszerű leforgatni, mint azt elsőre gondolnánk. A szobában nemcsak a két adott színész és az operatőr tartózkodik, hanem egy egész stáb, akiknek a munkája itt is elengedhetetlen. Néhány művész számára nehéz lehet ilyen körülmények között teljesen elengedniük magukat, azonban pont ezért vannak az intimitáskoordinátorok. Ők azok, akik a legtöbbet segítenek abban, hogy a hírességek el tudjanak lazulni és ők azok is, akik megtervezik a koreográfiát ezekhez a jelenetekhez.

Hírességek vallottak az intim jelenetek forgatásáról:

Emilia Clarke

A Trónok harca forgatása közben már az első évadtól fogva rengeteg szexjelenetet kellett felvenniük a színészeknek, amelyekben nem érezte magát komfortosan a gyönyörű színésznő. Saját bevallása szerint ezeknél a jeleneteknél kikapcsolta az agyát és csak átesett rajtuk. Annak azonban nagyon örült, hogy a kezdetekben Jason Momoa volt a partnere, akivel igazi szövetséget alkottak, és egy idő után már teljesen el tudta engedni magát a férfi társaságában.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Emilia Clarke attends The Rotunda Bar sponsored by Don Julio at Vogue World: London at Theatre Royal Drury Lane on September 14, 2023 in London, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Vogue)
Emilia Clarke a kezdetekben nagyon ódzkodott a szexjelenetektől
Forrás: Getty Images Europe

Kate Winslet

A Titanic legendás színésznője többször kijelentette, hogy egyszerűen gyűlöli a szexjeleneteket. Számára nincs ennél bizarrabb az egész szakmában, azonban jól tudja, ha halogatja és csak panaszkodik, attól nem fog elmúlni a problémája. Ezeket a jeleneteket mindig gyorsan le akarja tudni, hogy aztán áttérhessenek a következő feladatokra.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 16: Kate Winslet attends the EE BAFTA Film Awards 2025 Champagne Reception at The Royal Festival Hall on February 16, 2025 in London, England. (Photo by John Clark/BAFTA via Getty Images)
Kate Winslet nem szereti a kényes snitteket
Forrás: BAFTA

Rosamund Pike

A színésznő még a Holtodiglan forgatása után nyilatkozta, hogy milyen volt számára felkészülni egy szexjelenetre, majd leforgatni azt. Filmbéli partnere, Neil Patrick Harris, szerencsére nagyon figyelmes volt vele és a tényleges forgatás előtt elvonultak kettesben, hogy gyakoroljanak. Pike a mai napig úgy emlékszik vissza, hogy nagyon furcsa élmény volt két házas embernek imitálnia a szexet.

Rosamund Pike attends the Dior Cruise 2025 show at Drummond Castle, Perthshire. Picture date: Monday June 3, 2024. (Photo by Andrew Milligan/PA Images via Getty Images)
Rosamund Pike még a Holtodiglan forgatásáról vallott
Forrás: PA Images

Charlie Hunnam

A színész többször is kifejtette már, hogy nem szereti az intim jeleneteket forgatni. Úgy gondolja, hogy ez több szempontból is nehéz feladat, hiszen a filmbéli partnerrel is ki kell alakítani egy olyan bensőséges viszonyt, hogy az a jelenet aztán igazán jó legyen. Állítása szerint ő már azért sincs oda, ha valakit meg kell csókolnia egy film kedvéért, ráadásul fél a baciktól is. Nem lehet könnyű dolga!

Charlie Hunnam at Netflix' "Monster: The Ed Gein Story" world premiere held at The Plaza Hotel on September 30, 2025 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Charlie Hunnam a csókolózástól is fázik egy-egy filmjelenetben
Forrás: Variety

A legtöbb színész kínosnak gondolja a szexjeleneteket és ritkán beszélnek pozitívan munkájuk ezen részéről, inkább szükséges rosszként tekintenek rájuk. Az intimitáskoordinátorokat viszont rengeteg híresség dicsérte, mert nagymértékben könnyítik meg a munkájukat.

