Hírességek vallottak az intim jelenetek forgatásáról: így csinálja Charlie Hunnam vagy Kate Winslet

Hollywood csak úgy ontja magából azokat a filmeket, amikben a világ legsármosabb és legszexibb színészei szexuális képességeiket csillogtatják meg. Mélyeket sóhajtozva nézzük a filmvásznon a csodás és romantikus összebújásokat vagy éppen a keményebb ágyjeleneteket. De vajon hogyan készülnek ezek az erotikus jelenetek? A film közben nyilván nem ez az első kérdés, amit felteszünk magunknak, ám nem árt tudni, amikor irigykedünk egy-egy színésznőre, hogy nem mindig érezték magukat jól ezekben a helyzetekben. Hírességek vallottak arról, milyen volt a szexjeleneteket forgatni.

A szexjelenetek leforgatásában intimitáskoordinátorok segítik a hírességeket

A szexjelenetek forgatása

Ezeket a kényes képsorokat általában nem olyan egyszerű leforgatni, mint azt elsőre gondolnánk. A szobában nemcsak a két adott színész és az operatőr tartózkodik, hanem egy egész stáb, akiknek a munkája itt is elengedhetetlen. Néhány művész számára nehéz lehet ilyen körülmények között teljesen elengedniük magukat, azonban pont ezért vannak az intimitáskoordinátorok. Ők azok, akik a legtöbbet segítenek abban, hogy a hírességek el tudjanak lazulni és ők azok is, akik megtervezik a koreográfiát ezekhez a jelenetekhez.

Hírességek vallottak az intim jelenetek forgatásáról:

Emilia Clarke

A Trónok harca forgatása közben már az első évadtól fogva rengeteg szexjelenetet kellett felvenniük a színészeknek, amelyekben nem érezte magát komfortosan a gyönyörű színésznő. Saját bevallása szerint ezeknél a jeleneteknél kikapcsolta az agyát és csak átesett rajtuk. Annak azonban nagyon örült, hogy a kezdetekben Jason Momoa volt a partnere, akivel igazi szövetséget alkottak, és egy idő után már teljesen el tudta engedni magát a férfi társaságában.

Emilia Clarke a kezdetekben nagyon ódzkodott a szexjelenetektől

Kate Winslet

A Titanic legendás színésznője többször kijelentette, hogy egyszerűen gyűlöli a szexjeleneteket. Számára nincs ennél bizarrabb az egész szakmában, azonban jól tudja, ha halogatja és csak panaszkodik, attól nem fog elmúlni a problémája. Ezeket a jeleneteket mindig gyorsan le akarja tudni, hogy aztán áttérhessenek a következő feladatokra.

Kate Winslet nem szereti a kényes snitteket

Rosamund Pike

A színésznő még a Holtodiglan forgatása után nyilatkozta, hogy milyen volt számára felkészülni egy szexjelenetre, majd leforgatni azt. Filmbéli partnere, Neil Patrick Harris, szerencsére nagyon figyelmes volt vele és a tényleges forgatás előtt elvonultak kettesben, hogy gyakoroljanak. Pike a mai napig úgy emlékszik vissza, hogy nagyon furcsa élmény volt két házas embernek imitálnia a szexet.