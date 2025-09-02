Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
romantika

A Szeress belém az az erotikus thriller, amiből csak a szerelem, a szenvedély és az izgalom hiányzott

Netflix -
romantika film Netflix
Pópity Balázs
2025.09.02.
Ez a film annyira mély, mint egy földterület adásvételi szerződése, és körülbelül annyi romantikát kínál, mint egy random felnőtt film, csak itt a lényeget nem mutatják. Íme a Szeress belém kiritikája.

Papíron minden megvolt hozzá: mallorcai luxusvilla, mediterrán naplemente, szálkás férfitestek és egy titokzatos klubmenedzser, akinek vaj van a füle mögött. A „Szeress belém” lehetett volna feszült thriller vagy perzselő erotikus dráma, de inkább egy kínosan hosszú softpornó-paródiát sikerült kihozni belőle, ahol a feszültség nulla felé konvergál, a szereplők közötti kémia negatívban mérhető, a történet pedig úgy vánszorog, mint egy influenzás lajhár a sivatagban. Egy ponton a Belga "Szerelmes vagyok" című száma szólalt meg a fejemben, így a film közepe felé már sírva tudtam röhögni a mindenfajta romantikától és feszültségtől mentes szexjeleneteken. Vigyázat, szpoileres kritika!

szeress belém
A Szeress belém egyik erotikusnak szánt jelenete: szerintem itt a színészek épp azon gondolkoznak, hogy mikor lesz már fizetésnap.
Forrás:  Netflix

Mallorcai képeslap a drámai sztori helyett

A Szeress belém története elsőre ígéretesnek tűnik: kockahasú, folyton feltüzelt német srácok és naiv, kiéhezett szupermodelleknek kinéző lányok találkoznak egy spanyol szigeten, akik együtt élvezik a napfényt és a testi-lelki örömöket. Aztán a film felénél – miután már láttunk mindenkit minden szögből ágyakrobatikázni és kibökték a szemünket az átázott fesők alól kikandikáló bimbókkal – kiderül, hogy háttérből egy nagymenő ingatlanos maffiózó irányítja a „szerelmi szálakat”. Legszívesebben négyszer ennyi idézőjelet raknék ide, mert a képeslapszerű látvány annyira rátelepszik a filmre, hogy a történetet a gyönyörűen szikrázó tengerbe folytja. A papírmasészerű karaktereknek pont egy A4-es papír vastagságú mélység jutott, ezért egyszerűen nem tudtam elhinni nekik, hogy odavannak egymásért.

A Szeress belém két főszereplője
El akarják hitetni velünk, hogy a szenvedély tombol kettejük között 
Forrás:  Netflix

Szeress belém és a kémia, ami sosem volt

Már a film címe is olyan, mint valami parancs, ám mind tudjuk, hogy utasításra nem lehet szeretni és még színlelni is csak nehezen. Ennek megfelelően a hősnőnk, Lilli és a klubmenedzser, Tomas pont úgy viselkednek, mint akikre ráripakodtak, hogy tomboljon az a szenvedély, ám ebből a nézői oldalon semmi nem érződik. Oké, néha egymásnak esnek, de a felvezetés általában kimarad, ami még inkább érthetetlenné teszi, hogy most mit is nézünk valójában. Már Tomas első feltűnésénél is rendkívül kínosan éreztem magam, amikor néhány pillantás után a keze elmerült Lili intim zónáinak felfedezésében, miközben egy teraszon álltak. A színészek később is becsülettel próbáltak úgy tenni, mintha veszettül be lennének indulva egymásra, de hiába a szexi testek, a fehér vizes pólós trükk, ez sem tette hihetővé, hogy ez a vonzalom valós. Végig az az érzésem volt, hogy karakterek helyett színészeket látok, akiknek épp olyannak tűnt a tekintetük, mintha fejben már a vaskos fizetés elköltésén gondolkoznának.

Amikor a pasi belép, a börleszk elkezdődik

A film legkínosabb pontjai azok a jelenetek, ahol az erotikát pont úgy próbálja adagolni, mint egy 90-as évekbeli felnőtt film: ajtónyitás, félmondat, majd azonnal a paplan alatt vagyunk. Na jó, nem mindig, mert előfodul, hogy a tengerben gyakorolják a gyerekcsinálást... Annál a résznél, ahol a nő bosszúból letépi a srác ruháját majd egymásnak esnek, miután rájött, hogy átverte és hogy köze van az ingatlanmaffiához, konkrétan felröhögtem. 

Végkifejlet: nulla meglepetés

A sztori teljesen logikátlan. Olyannyira valószerűtlenül történnek az események, mintha a szereplőknek nem lenne önálló tudatuk. Pedig valóban fontos témát feszeget a film a társkeresős csalásokat felhozva, de mintha ez csak ürügy lenne a kufircolásra. A film vége sem hoz semmi katarzist. A szerelmi szál megoldása unalmas, a bűnügyi rejtély súlytalan, a nagy felismerések pedig kiszámíthatóak. A „Szeress belém” valójában nem thriller, nem romantika, se nem erotika – hanem egy luxusvillába csomagolt semmi. Számomra érthetetlen, hogy miért vezeti a magyar ranglistát. Ez az a fajta film, amit a Netflix algoritmusa talán feldob egy otthon elfogyasztott vacsora után, végignézed, de mire vége, már bánod, hogy nem inkább A kék lagúnát raktad be videókazettáról.

Értékelés: 2/10 – Csak a mallorcai naplemente és a narancsliget miatt.

Fülledt éjszakák Mallorcán – Ezért kattant rá a magyar közönség a Szeress belémre

Kardozó idolok kontra mallorcai koktélok: a magyar nézők dalolós démoncafatolás helyett inkább egy német erotikus thrillert néznek.

Egy prűd korszak huncut titkai: nem is gondolád, melyik volt a legperverzebb hely a viktoriánus korban

A Viktória királynő nevével fémjelzett korszak a felszínen a prüdéria csimborasszója. A viktoriánus kor azonban több ennél: ha mélyebben megvizsgáljuk, szabados világra lelünk, mely maga volt Szodoma és Gomorra.

Botrány a Meta AI körül — A mesterséges intelligencia gyerekekkel flörtölhetett

Egy hírügynökséghez eljutott belső Meta-szabályzatból derült ki, hogy a közösségi-médiaóriás chatbotokra vonatkozó irányelvei lehetővé teszik többek között azt is, hogy az AI „romantikus vagy érzéki beszélgetésekbe vonjon be egy gyereket”, vagy akár hamis orvosi információkat generáljon. A cég elismerte a hibáját, és módosította a szabályzatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu