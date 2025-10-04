5 sztár, aki jóval idősebb, mint gondolnád

A hírességek között sokan akadnak, akik mindent megtesznek azért, hogy fiatalabbnak tűnjenek, mint amennyi idősek. Mások génlottónyertesek, így viszonylag kevés plasztikai beavatkozás kell ahhoz, hogy ragyogjanak. Ezért, ha a sztárok életkora szóba kerül, még a követőik se tudják pontosan megmondani, mennyi az annyi. Videónkban összeszedtük azt az öt sztárt, aki biztosan fiatalabbnak tűnik, mint ahány éves.

Bizonyos sztárok életkora, ahogy Gwen Stefanié is, nehezen lenne megtippelhető

Forrás: Penske Media

Sztárok életkora: vannak, akik megtalálták az örök ifjúság elixírjét

Gondoltad volna például, hogy a No Doubt dögös énekesnője, Gwen Stefani már 56 éves? Ráadásul nem tudjuk, hogy csinálja, de jobban néz ki, mint 20 évvel ezelőtt. De Susan Sarandon, aki még bőven forgat, is megtalálhatta a fiatalság forrását, ugyanis szinte hihetetlen, de pont ma töltötte be a 79. életévét. Nem csak a csajok tartják jól magukat: Paul Rudd már évtizedek óta ugyanúgy néz ki, pedig a Hangyaember valójában már 56 éves. Ne felejtkezzünk meg Cherről sem, akiről bár tudjuk, hogy nem mai csirke, de azért az mégis egészen sokkoló, hogy jövőre tölti a 80-at és még mindig feltűnik a kifutón is. Végezetül pedig a legmegdöbbentőbb: emlékszel még az Igazából szerelem őrülten cuki szereplőjére? Nos, a kis Thomas Brodie-Sangster valójában már 35 éves.