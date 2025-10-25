Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A Született feleségek gyönyörű sztárja nem kertelt: egy podcast beszélgetés során minden szaftos részletet megosztott az első együttlétről. Teri Hatcher arról is beszámolt, hogy olyan tapasztalatlan volt, hogy még az óvszert sem ismerte, amikor először került intim kapcsolatba a partnerével.

Teri Hatcher a szexuális felvilágosítás fontosságára buzdította a mai fiatalokat. A színésznő egy podcast beszélgetés során arról beszélt, hogy a középiskolás éveiben még nem volt lehetőség rá, hogy releváns információt gyűjthessenek a védekezésről, vagy a nemi betegségekről, így sokkal kockázatosabb volt nemi életet élni, mint manapság. Éppen ezért fordulhatott az elő, hogy a színésznő éveken át kísértette a sorsot, mire tisztába került azzal, hogy hogyan is lehet biztonságos úton szerelmeskedni.

Teri Hatcher nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet azzal, hogy nyilvánosságra hozta, hogyan veszítette el a szüzességét
Teri Hatcher középiskolásként veszítette el a szüzességét

A Született feleségek sztárja a Desperately Devoted podcastjában vendégeskedett a héten, és ott korábban nem ismert információkat osztott meg a magánéletéről, és arról, hogy milyen volt az első szexuális élménye.

Annyira fiatal és tapasztalatlan voltam, hogy még azt sem tudtam, hogy mi az az óvszer. Tinédzser voltam, és csak szerettem volna kipróbálni milyen a szex. A szüleim vízágyában történt a dolog. Nem használtunk óvszert, és nem tudom, hogy egyáltalán a partneremnél volt-e akkor ilyesmi - idézte a 60 éves színésznő szavait a PageSix. Teri Hatcher arról is beszámolt, hogy szinte csak a szerencsének köszönheti, hogy nem esett teherbe, és nem kapott el semmilyen nemi betegséget. 

Szerencsésnek tartom magam, hogy minden probléma nélkül megúsztam, és most itt tudok előttetek állni és megosztani a tapasztalataimat. Évekkel később találtam csak egy óvszert a szüleim fiókjában, és akkor tudtam meg, hogy hogyan lehet biztonságosan szexelni

 - árulta el a színésznő. Hatcher felhívta rá a figyelmet, hogy manapság már sokkal könnyebb információt kérni és kapni a szexuális felvilágosítás terén, és mindenkit arra buzdít, hogy merjenek kérdezni és utánajárni a dolgoknak, mert akkor minimálisra csökkenthetik a betegségek, és a nem kívánt terhességek számát.

