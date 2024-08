Megmutatta felnőtt lányát Teri Hatcher: Emerson kiköpött édesanyja - FOTÓ

26 éves lányával vett részt egy vörös szőnyeges eseményen Teri Hatcher. Emersont ritkán láthatjuk rendezvényeken megjelenni: így most még szembetűnőbb, hogy mennyire hasonlít híres édesanyjára. Az anya-lánya páros talpig tűzpirosban érkezett a partira.

Teri Hatcher és lánya, mint két tojás

Forrás: Getty Images

Teri Hatcher és lánya nagyon közel állnak egymáshoz

A buliról majd azt azt követő órákról Emerson több képet is megosztott a közösségi médiában és azt is elárulta, hogyan végződött az éjszakájuk: szállodai szobájukba hamburgert és szusit rendeltek.

Teri és Emerson nagyon közel állnak egymáshoz, a színésznő erről többször is beszélt. "Mindig is az anyaságot tartottam életem prioritásának" – nyilatkozta korábban Teri. "Ez fontosabb volt mindennél, a karrieremnél is" - tette hozzá. Emerson a színésznő második házasságából Jon Tenney színésztől született, akitől 2003-ban vált el.