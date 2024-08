Felismerhetetlen a Született feleségek sztárja, Teri Hatcher: nagyon megöregedett

Az 59 Teri Hatchert Madridban kapták lencsevégre a lesifotósok, és bizony nem sokan ismernék fel a színésznőt azok közül, akik a Született feleségek című sorozatból ismerik, és úgy emlékeznek rá, mint a hamvas Susan Mayer.

Teri Hatcher a Született feleségekben

Forrás: AFP

Teri Hatcher éppen Madridban élvezi a nyarat, de a lesifotósok elől ott sem bújhat el. A minap egy exkluzív étteremben töltötte az idejét, eközben kapták lencsevégre az 59 éves színésznőt, akit bizony sokan nem ismernének már fel... Főleg azok nem, akik csak a Született feleségek Susan Mayereként ismerik őt.

Teri Hatcher, a Született feleségek egykori sztárja Madridban

Forrás: Northfoto

A sorozat 2004-ben indult és 2012-ig futott, Teri Hatcher pedig Susan Mayer karakterét alakította. Ez a szerep hozta meg számára a legnagyobb hírnevet és elismerést, több díjat és jelölést is bezsebelt vele, beleértve a Golden Globe-díjat és a Screen Actors Guild-díjat. A karrierje azonban természetesen nem ezzel indult.

Hatcher pályafutása a televízióban kezdődött A szerelemhajó című sorozattal.

Később az MacGyver című sorozatban Penny Parker karakterét játszotta, ami szélesebb ismertséget hozott számára. Csakúgy, mint a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai című televíziós sorozat, amelyben Teri Hatcher Lois Lane karakterét alakította. A sorozat 1993 és 1997 között futott négy évadon keresztül. Ez a szerep alapozta meg Teri Hatcher karrierjét és tette ismertté a tévénézők körében, ami később hozzájárult ahhoz, hogy a Született feleségek egyik főszereplőjévé váljon. Érdekesség, hogy a Smallville című sorozatban pedig Lois Lane édesanyját játszotta a színésznő.

Teri Hatcher igyekszik a magánéletét távol tartani a nyilvánosságtól, de persze a kíváncsi szemek elől nem tud teljesen elbújni.

A színésznőnek egy lánya van, Emerson Tenney, akit 1997-ben született. Teri és Emerson nagyon közel állnak egymáshoz, a színésznő erről többször is beszélt. „Mindig is az anyaságot tartottam életem prioritásának" – nyilatkozta korábban Teri. „Ez fontosabb volt mindennél, a karrieremnél is" - tette hozzá. Emerson a színésznő második házasságából Jon Tenney színésztől született, akitől 2003-ban vált el.