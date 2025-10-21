Barátság extrákkal: Tom Cruise és Ana de Armas nem szakítottak

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bár azt pletykálták, elváltak útjaik, a bennfentesek szerint ez nem igaz. Úgy tűnik, Tom Cruise és Ana de Armas új fejezetet nyitott kapcsolatukban, aminek a kötetlenség és leginkább a testi vonzalom van a középpontjában.

A 63 éves Tom Cruise és a 37 éves Ana de Armas kapcsolatáról már azt beszélték, házasság is lehet belőle... Aztán bombaként robbant a hír, szakítottak. Nos, úgy tűnik, az esküvő biztosan nincs napirenden, de az sem igaz teljesen, hogy nincsenek együtt. 

Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata kötetlen és szabad
Tom Cruise és Ana de Armas kapcsolata kötetlen és szabad
„Csak szex, semmi dráma” – Tom Cruise és Ana de Armas erre esküszik 

A RadarOnline információi szerint Tom Cruise és Ana de Armas nem szakítottak, de megbeszélték abban, hogy „átpozicionálják” kapcsolatukat. A pár tagjai egy hozzájuk közel álló forrás szerint „barátok maradtak, extrákkal”. „Tom és Ana nagyon élvezik, hogy újra együtt dolgozhatnak. Úgy tűnik, a külön töltött idő jót tett nekik – szakmailag szinkronban vannak, és jól érzik magukat egymás társaságában, ami a közös múltból fakad. Lényegében megegyeztek abban, hogy barátok lesznek, extrákkal” – nyilatkozta a forrás. A jólértesült hozzátette, hogy sem a házasság, sem a közös gyerek nem fér bele az életükbe, mindketten rengeteget dolgoznak, és pont Armas munkamorálja az, ami lenyűgözi Tomot, Anát pedig a színész bátorsága vonzza

Tom szembemegy egyháza elveivel

A színész nyitott és szexre épülő kapcsolata egyháza, a szcientológia képviselőinek állítólag nem tetszik, de Cruise-t ez most már nem izgatja. „Nincs köztük feszültség, csak kölcsönös tisztelet. Egyszerűen nagyon szeretik egymást. Ezúttal valódi egyensúlyban vannak, és Tom nem azt gondolja, amit többnyire a szcientológusok. Végre megpróbál szórakozni egy kicsit idősebb korában” – tette hozzá a bennfentes. 

