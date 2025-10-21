Barátság extrákkal: Tom Cruise és Ana de Armas nem szakítottak

A 63 éves Tom Cruise és a 37 éves Ana de Armas kapcsolatáról már azt beszélték, házasság is lehet belőle... Aztán bombaként robbant a hír, szakítottak. Nos, úgy tűnik, az esküvő biztosan nincs napirenden, de az sem igaz teljesen, hogy nincsenek együtt.

Forrás: Northfoto

„Csak szex, semmi dráma” – Tom Cruise és Ana de Armas erre esküszik

A RadarOnline információi szerint Tom Cruise és Ana de Armas nem szakítottak, de megbeszélték abban, hogy „átpozicionálják” kapcsolatukat. A pár tagjai egy hozzájuk közel álló forrás szerint „barátok maradtak, extrákkal”. „Tom és Ana nagyon élvezik, hogy újra együtt dolgozhatnak. Úgy tűnik, a külön töltött idő jót tett nekik – szakmailag szinkronban vannak, és jól érzik magukat egymás társaságában, ami a közös múltból fakad. Lényegében megegyeztek abban, hogy barátok lesznek, extrákkal” – nyilatkozta a forrás. A jólértesült hozzátette, hogy sem a házasság, sem a közös gyerek nem fér bele az életükbe, mindketten rengeteget dolgoznak, és pont Armas munkamorálja az, ami lenyűgözi Tomot, Anát pedig a színész bátorsága vonzza.

Tom szembemegy egyháza elveivel

A színész nyitott és szexre épülő kapcsolata egyháza, a szcientológia képviselőinek állítólag nem tetszik, de Cruise-t ez most már nem izgatja. „Nincs köztük feszültség, csak kölcsönös tisztelet. Egyszerűen nagyon szeretik egymást. Ezúttal valódi egyensúlyban vannak, és Tom nem azt gondolja, amit többnyire a szcientológusok. Végre megpróbál szórakozni egy kicsit idősebb korában” – tette hozzá a bennfentes.