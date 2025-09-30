Hajmeresztő mutatvány közben házasodik össze Tom Cruise és Ana de Armas: minden határt átlépnének a ceremóniával

Lapinformációk szerint Tom Cruise és kubai szerelme, Ana de Armas állítólag olyan esküvőn gondolkodik, amelyhez foghatót még nem látott a világ: szóba került a víz alatti ceremónia, de az űrben kimondott „igen” is.

Tom Cruise és Ana de Armas a világűrben házasodna

Tom Cruise és Ana de Armas nyáron vállalták fel a világ előtt kapcsolatukat, amikor kézen fogva látták őket egy vermonti kiránduláson. Bár a pár hivatalosan még nem jegyezte el egymást, esküvői terveikről máris kiszivárogtak meghökkentő részletek. „Az egyik dolog, ami igazán összeköti őket, az az, hogy mennyire imádják az extremitást, szóval egy nem hétköznapi esküvő ötlete mindkettőjüknek nagyon tetszik” − nyilatkozta egy bennfentes a RadarOnline-nak. „Tom megszállottja az űrutazásnak, így az a gondolat, hogy ők lennének az első pár, akik a világűrben házasodnak össze, rettentően felvillanyozza” − tette hozzá. De emellett felmerült egy víz alatti ceremónia lehetősége is, valamint az is, hogy a levegőben, ejtőernyőzés közben mondják ki a boldogító igent. „Bármit is csinálnak, azt akarják, hogy az a lehető legkevésbé legyen hétköznapi” – jelentette ki a bennfentes. Tom Cruise-nak Ana a negyedik felsége lenne, három korábbi kapcsolata – Mimi Rogersszel, Nicole Kidmannel és Katie Holmesszal – válással végződött. Egy ismerőse szerint a színész „ugyanolyan rózsaszínben látja a világot, mint amikor beleszeretett Katie-be, sőt talán még jobban is”.

A közös munka is inspirálja őket

A pár az esküvő mellett közös munkát is tervez. Tárgyalásokat folytattak a Deeper sci-fi-thriller főszerepeiről, ám a projekt jelenleg szünetel, így nem tudni, megvalósul-e valaha. Korábban arról is beszéltek, hogy Tom felkérte Anát, hogy játssza el egyik közelgő filmjének női főszerepét, de arról nem szólt a fáma, melyikről volt szó. Tom szerint mindenesetre Ana az egyik legjobb színésznő, és azt akarja, hogy az új filmben mellette lássák.