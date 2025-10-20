Kiderült, miért szakított Tom Cruise és Ana de Armas – VIDEÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónapig alkotott egy párt.

 

Nem tudjuk, te hogy vagy vele, de mi valamiért nem kaptunk kedvet ahhoz, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Tom Cruise-zal.

A hollywoodi színész ugyanis az utóbbi időben rekordgyorsasággal űzi el maga mellől a nőket: most 9 hónap után végleg szétváltak az útjaik a csodaszép Ana de Armas-szal. A hivatalos közlemény szerint nincs különleges oka Tom Cruise és Ana de Armas szakításának, csupán elmúlt a tűz kettejük között és már inkább barátként tekintenek egymásra.

A rajongók szerint Tom Cruise és Ana de Armas szakításának más oka van

Többen úgy gondolják, hogy a cirka 25 év korkülönbség túl sok volt a két sztár között, mások pedig tudni vélik, hogy Tom megpróbálta beszervezni a kubai színésznőt a szcientológiai egyházba, aki emiatt gyorsan menekülőre fogta. További részletek az alábbi videóban! 

 

