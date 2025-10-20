Kiderült, miért szakított Tom Cruise és Ana de Armas – VIDEÓ

Nem tudjuk, te hogy vagy vele, de mi valamiért nem kaptunk kedvet ahhoz, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk Tom Cruise-zal.

Kiderült, miért szakított Tom Cruise és Ana de Armas.

Forrás: TIDNY-612

A hollywoodi színész ugyanis az utóbbi időben rekordgyorsasággal űzi el maga mellől a nőket: most 9 hónap után végleg szétváltak az útjaik a csodaszép Ana de Armas-szal. A hivatalos közlemény szerint nincs különleges oka Tom Cruise és Ana de Armas szakításának, csupán elmúlt a tűz kettejük között és már inkább barátként tekintenek egymásra.

A rajongók szerint Tom Cruise és Ana de Armas szakításának más oka van

Többen úgy gondolják, hogy a cirka 25 év korkülönbség túl sok volt a két sztár között, mások pedig tudni vélik, hogy Tom megpróbálta beszervezni a kubai színésznőt a szcientológiai egyházba, aki emiatt gyorsan menekülőre fogta. További részletek az alábbi videóban!