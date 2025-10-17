Október elején bombaként robbant a hír, hogy újra szinglivé vált Tom Cruise. A színész és korábbi barátnője Ana de Armas 9 hónapnyi együttlét után döntöttek a különválás mellett. A szakítás okát nem hozták nyilvánosságra, ám ismerőseik szerint jó viszonyban maradtak a történtek ellenére is. A filmsztár rajongói azonnal találgatni kezdték, hogy milyen okok állhattak a szakítás hátterében, ám a színész magánéletének vizsgálata közben valami egészen másra bukkantak: felfedezték, hogy furcsa kapcsolat van Tom Cruise exei között.

Furcsa hasonlóság van Tom Cruise exei között

Mi a közös Tom Cruise exeiben?

A filmcsillag Ana de Armas előtt több színésznővel is kapcsolatban volt, sőt három alkalommal még az oltárhoz is eljutott. Első felesége Mimi Rogers volt, akivel a 80-as évek végén jöttek össze, de a házasságuk 1990-ben válással ért véget. Még ugyanebben az évben megismerkedett Nicole Kidmannel, akivel viharos gyorsasággal decemberben már össze is kötötték az életüket, de végül 10 évnyi házasság és két gyermek örökbefogadása után külön utakon folytatták. Tom Cruise harmadik felesége Katie Holmes volt, akivel 2006-ban házasodtak össze Olaszországban, majd nem sokkal később üdvözölték is első gyermeküket Suri Cruiset. A kapcsolatuk sajnálatos módon a színész szcientológiához fűződő kapcsolata miatt véget ért és 2012-ben elváltak. Tom Cruise exfeleségei mindannyian színésznők voltak, azonban nem ez az egyetlen dolog, ami összeköti őket. Most az Unilad számolt be róla, hogy milyen bizarr összeesküvés-elmélet terjed a rajongók között a színész szerelmi életéről:

A filmcsillag rajongó kiszúrták, hogy Mimi, Nicole és Katie is pontosan 33 éves volt, amikor elvált tőlük Tom Cruise. Ez már önmagában is furának hangzik - bár Leonardo DiCaprio is sokszor akkor szakított a barátnőivel, amikor betöltötték a 25 éves kort - de úgy még inkább, hogy kiderült, hogy a szcientológiában a 33-as számnak többletjelentése van.

A 33 az egyik legjelentősebb szám a szcientológiában. A vágyat szimbolizálja arra, hogy megvilágosítsunk másokat, és útba igazítsuk őket a sorsuk elkerülhetetlen célja felé

- idézte a lap L. Ron Hubbardot a szcientológia egyház alapítóját, aki korábban több művében is kihangsúlyozta a 33-as szám fontosságát.