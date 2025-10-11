Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hálószobatitkokat osztott meg Victoria Beckham: van, amit nem szórakozásból tesz

Egy interjúban mesélt apró-cseprő bosszúságairól a divatmogul. Bár Victoria Beckham imádja Davidet, azért egy kis kellemetlenséget csak felhánytorgatott.

Ahogy megírtuk, október 9-től látható a Netflixen Victoria Beckham háromrészes dokuja. Így aztán nem meglepő, hogy most mindenki vele akar interjút készíteni, annak ellenére, hogy a széria sem kitárulkozó, sem izgalmas nem lett. Az újságírók mindenre kíváncsiak, amit a sorozatban nem láthattunk, márpedig sokmindent nem láthattunk

Victoria Beckham kitálalt: „A férjem horkol”

Victoria Beckham a Sunnak adott interjújában először beszélt részletesen hálószobai szokásaikról. No, persze, nem az intimitásról, hanem valami olyanról, ami sokkal kellemetlenebb. A 51 éves egykori Spice Girl elárulta, hogy bár férje tökéletesnek tűnhet a nyilvánosság előtt, van egy apró, de annál zavaróbb tulajdonsága. „Igen, nyilvánvalóan hihetetlenül jóképű, nagyon okos és nagyon sikeres. És vicces is” – mondta Victoria, majd hozzátette: „A lényeg a következő: horkol.” A divatikon elárulta, hogy a horkolás miatt rendszeresen füldugót visel alvás közben. „Hadd mondjam el, nem szórakozásból használom azokat a füldugókat” – nyilatkozta. Victoria Beckham azt is elárulta, hogy esténként LED-maszkot visel, és gyakran hallgat podcastokat férjével vagy közösen néznek sorozatokat.

Beckhamék LONDON, ENGLAND - OCTOBER 08: (L-R) Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham and David Beckham attend the "Victoria Beckham" World Premiere at the Curzon Mayfair on October 08, 2025 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Az egész család ott volt a premieren 
Forrás: WireImage

„David Beckham jobban teszi, ha félig nyitott szemmel alszik”

A négygyermekes édesanya viccesen arról is beszélt, hogy gyakran olvas thrillereket lefekvés előtt, így a férjének néha érdemes óvatosnak lennie. „És persze sok thrillert olvasok az ágyban, szóval, David Beckham, jobban teszi, ha félig nyitott szemmel alszik…” – tréfálkozott.

