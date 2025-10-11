Hálószobatitkokat osztott meg Victoria Beckham: van, amit nem szórakozásból tesz

Ahogy megírtuk, október 9-től látható a Netflixen Victoria Beckham háromrészes dokuja. Így aztán nem meglepő, hogy most mindenki vele akar interjút készíteni, annak ellenére, hogy a széria sem kitárulkozó, sem izgalmas nem lett. Az újságírók mindenre kíváncsiak, amit a sorozatban nem láthattunk, márpedig sokmindent nem láthattunk.

Victoria Beckham azt állítja, David horkol

Victoria Beckham kitálalt: „A férjem horkol”

Victoria Beckham a Sunnak adott interjújában először beszélt részletesen hálószobai szokásaikról. No, persze, nem az intimitásról, hanem valami olyanról, ami sokkal kellemetlenebb. A 51 éves egykori Spice Girl elárulta, hogy bár férje tökéletesnek tűnhet a nyilvánosság előtt, van egy apró, de annál zavaróbb tulajdonsága. „Igen, nyilvánvalóan hihetetlenül jóképű, nagyon okos és nagyon sikeres. És vicces is” – mondta Victoria, majd hozzátette: „A lényeg a következő: horkol.” A divatikon elárulta, hogy a horkolás miatt rendszeresen füldugót visel alvás közben. „Hadd mondjam el, nem szórakozásból használom azokat a füldugókat” – nyilatkozta. Victoria Beckham azt is elárulta, hogy esténként LED-maszkot visel, és gyakran hallgat podcastokat férjével vagy közösen néznek sorozatokat.

Az egész család ott volt a premieren

„David Beckham jobban teszi, ha félig nyitott szemmel alszik”

A négygyermekes édesanya viccesen arról is beszélt, hogy gyakran olvas thrillereket lefekvés előtt, így a férjének néha érdemes óvatosnak lennie. „És persze sok thrillert olvasok az ágyban, szóval, David Beckham, jobban teszi, ha félig nyitott szemmel alszik…” – tréfálkozott.