Ezt még a férje sem tudta megmenteni: megnéztük a Victoria Beckham Netflix-sorozatát, hogy neked már ne kelljen

A Victoria Beckham című háromrészes dokumentumfilm-sorozat október 9-én, csütörtökön debütált a Netflixen. A sorozat a popikonná, majd divatmogullá vált Victoria életét mutatja be személyes és szakmai nézőpontból, vagy legalábbis ezzel próbálkozik. A Posh Spice gyerekkorát és jelenét is bemutató Victoria Beckham Netflix-sorozat próbál nagyon figyelemfelkeltő és mély lenni, de az utóbbi nem igazán sikerült. A nővel pedig, akinek egyszerre akarunk a legjobb barátnői és egyben utálói lenni, borzasztóan nehéz azonosulni. Spoileres kritika következik.
Az első rész hozza a már jól megszokott, pörgős, múltidéző dokumentumfilm-sorozat stílust, amit a Beckhamben is láthattunk. Ebben megismerjük, hogyan vált Victoria Adamsből Posh Spice-szá, majd focistafeleséggé a divattervező.
A rész sokat megmutat Victoria gyermekkorából, akiről megtudjuk, hogy imádott szerepelni, minden iskolai darabban fellépett, imádott jelmezekbe bújni, később pedig táncolni kezdett.
Ez azonban nem a magamutogatásból jött, hiszen mint kiderült, az iskolában nem volt népszerű, magányos volt és bántották is őt. Nem tudott beilleszkedni, ezért is szeretett más bőrébe bújni a színpadon. Ezen változtatott a Spice Girls, a bandában megtalálta a legjobb barátnőit. Végre tartozott valahová, ahol önmaga lehetett. A legfeltűnőbb az, hogy Victoria mennyire gyönyörű, laza, vicces és mosolygós volt, szemben a róla elhíresült komolysággal.
A sorozat, miközben bemutatja a múltat, végigvezet minket a jelenen is, ahol Victoria épp a párizsi divathétre készül. Emiatt folyamatosan ugrálunk a divatmogul mindennapjai és múltja között, így a kontraszt még feltűnőbb a régi és az új Victoria között. A kérdés csak az, hogy hol fogyott el ez a mosoly és miért.
A sorozat igyekszik megmutatni, hogy milyen mélyrepülésbe kezdett Victoria a Spice Girls feloszlása és focistafeleséggé válása után. Az eddig mindig rivaldafényben élő nő hirtelen a férje árnyékába került, magányosnak érezte magát és alig várta, hogy újra megtalálja saját útját. Bár imádott David Beckham felesége lenni és gyerekeket nevelni, szíve mélyén többre vágyott. Ez pedig a divat volt.
Bár Victoria mindig is szeretett öltözködni és alig várta, hogy legyen pénze designerruhákra, ennél több köze nem nagyon volt a divathoz. A Spice Girls feloszlása után pedig − bár egy ideig szólókarrierrel próbálkozott −, úgy tűnt, már nincs helye a színpadon.
Ekkor rengeteg bántást kapott, a divatvilágtól és az emberektől is, hiszen borzasztóan erőltetettnek tűnt minden, amit csinált. Hiába akart divattervező lenni, semmit sem tudott erről az iparról. Hiszen ő csak egy focistafeleség volt, semmi több. És az érdeklődésünket körülbelül ennél a pontnál el is veszítjük. Innentől nem igazán történik semmi a sorozatban, egyetlen értékelhető momentumon kívül, amiben testképzavaráról mesél a divattervező.
A sorozat talán legérzelmesebb pontja az, amikor Victoria és David először beszél a sztárfeleség testképzavaráról.
Kiderül, hogy élő adásban mérték meg a súlyát, fél évvel azután, hogy megszülte első gyermekét. Állandó kritika érte az alakjáért, mindenért, amit csinált, így lelkileg megbillent. A média nyomására Victoria egészségtelenül kezdett étkezni, hogy vékony legyen, talán már túlságosan is.
A sajtótól annyi bántást kapott, hogy felvett egy álarcot: amint meglát egy kamerát, előjön a sosem mosolygó Victoria, a komoly üzletasszony, aki boldogtalannak tűnik. Ezen a jeleneten kívül azonban dögunalom a sorozat többi része. A divathét kerül a fókuszba, ám sajnos ez a világ nem olyan látványos és érdekes, mint a foci. Próbál nagyon sokat mondani, nagyon mély lenni a sorozat, de erőltetettnek tűnik. Ennél már csak az a kínosabb, amikor Victoria a márkája adósságáról kezd el beszélni. Hiszen ugyan már! Victoria Beckhamnek anyagi gondjai voltak? Kérlek...A végén még megsajnáljuk. A sztár problémái fel vannak nagyítva, a néző pedig hiába próbál megértő lenni Victoriával, ez nem elég ahhoz, hogy végig akarjuk nézni a sorozatot.
Összességében ezt a 7 pontot is csak azzal érdemelte ki tőlünk a sorozat, mert nagyon jó retrospektív visszatekintések vannak benne, szépek a ruhák és az első rész tényleg visz magával. De ha már a háromrészes sorozatból a második epizódnál a telefonunkhoz nyúlunk, akkor az nagy baj, amin még David Beckham látványa sem tud segíteni.
