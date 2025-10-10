Ezt még a férje sem tudta megmenteni: megnéztük a Victoria Beckham Netflix-sorozatát, hogy neked már ne kelljen

A Victoria Beckham című háromrészes dokumentumfilm-sorozat október 9-én, csütörtökön debütált a Netflixen. A sorozat a popikonná, majd divatmogullá vált Victoria életét mutatja be személyes és szakmai nézőpontból, vagy legalábbis ezzel próbálkozik. A Posh Spice gyerekkorát és jelenét is bemutató Victoria Beckham Netflix-sorozat próbál nagyon figyelemfelkeltő és mély lenni, de az utóbbi nem igazán sikerült. A nővel pedig, akinek egyszerre akarunk a legjobb barátnői és egyben utálói lenni, borzasztóan nehéz azonosulni. Spoileres kritika következik.

A Victoria Beckham Netflix-sorozat egyetlen érdekes része a múlt.

A Victoria Beckham Netflix-sorozatból kiderül, hogy miért nem mosolyog

Az első rész hozza a már jól megszokott, pörgős, múltidéző dokumentumfilm-sorozat stílust, amit a Beckhamben is láthattunk. Ebben megismerjük, hogyan vált Victoria Adamsből Posh Spice-szá, majd focistafeleséggé a divattervező.

A rész sokat megmutat Victoria gyermekkorából, akiről megtudjuk, hogy imádott szerepelni, minden iskolai darabban fellépett, imádott jelmezekbe bújni, később pedig táncolni kezdett.

Ez azonban nem a magamutogatásból jött, hiszen mint kiderült, az iskolában nem volt népszerű, magányos volt és bántották is őt. Nem tudott beilleszkedni, ezért is szeretett más bőrébe bújni a színpadon. Ezen változtatott a Spice Girls, a bandában megtalálta a legjobb barátnőit. Végre tartozott valahová, ahol önmaga lehetett. A legfeltűnőbb az, hogy Victoria mennyire gyönyörű, laza, vicces és mosolygós volt, szemben a róla elhíresült komolysággal.

A sorozat, miközben bemutatja a múltat, végigvezet minket a jelenen is, ahol Victoria épp a párizsi divathétre készül. Emiatt folyamatosan ugrálunk a divatmogul mindennapjai és múltja között, így a kontraszt még feltűnőbb a régi és az új Victoria között. A kérdés csak az, hogy hol fogyott el ez a mosoly és miért.

Victoria mesél a focistafeleség szerep hátrányairól is.

Focistafeleség, mint identitás?

A sorozat igyekszik megmutatni, hogy milyen mélyrepülésbe kezdett Victoria a Spice Girls feloszlása és focistafeleséggé válása után. Az eddig mindig rivaldafényben élő nő hirtelen a férje árnyékába került, magányosnak érezte magát és alig várta, hogy újra megtalálja saját útját. Bár imádott David Beckham felesége lenni és gyerekeket nevelni, szíve mélyén többre vágyott. Ez pedig a divat volt.

Bár Victoria mindig is szeretett öltözködni és alig várta, hogy legyen pénze designerruhákra, ennél több köze nem nagyon volt a divathoz. A Spice Girls feloszlása után pedig − bár egy ideig szólókarrierrel próbálkozott −, úgy tűnt, már nincs helye a színpadon.

Ekkor rengeteg bántást kapott, a divatvilágtól és az emberektől is, hiszen borzasztóan erőltetettnek tűnt minden, amit csinált. Hiába akart divattervező lenni, semmit sem tudott erről az iparról. Hiszen ő csak egy focistafeleség volt, semmi több. És az érdeklődésünket körülbelül ennél a pontnál el is veszítjük. Innentől nem igazán történik semmi a sorozatban, egyetlen értékelhető momentumon kívül, amiben testképzavaráról mesél a divattervező.