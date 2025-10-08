Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Victoria Beckham igazi arca sokakat megijeszhet: kíméletlenül kiteregette a szennyest egy brit újságíró

Horváth Angéla
2025.10.08.
Liz Jones angol publicista személyes élményeire támaszkodva leplezi le Victoria Beckham kettős természetét: sebezhető anyukát látunk a kamerák előtt, a színfalak mögött azonban vaskezű üzletasszony, aki rendszeresen visszaél a hatalmával, szeszélyeit pedig nem könnyű elvilseni.

Liz Jones, a Daily Mail munkatársa nem finomkodik: személyes tapasztalatai alapján bátran állítja, hogy Victoria Beckham kétarcú és kontrollmániás. Az újságíró szerint David Beckham felesége szinte mindig szerepet játszik — a kamerák előtt szerénykedik, poénkodik, néha sír is, de mindez tudatos taktika része: a kifelé mutatott kedvesség mögött szigorú, mindent is felügyelő, érdekvezérelt üzletasszony áll, aki nem hagyja, hogy bármi félremenjen a biznisze és az imázsa körül.

Victoria Beckham nem az a nő, akinek mi gondoljuk

Forrás: Getty Images
Victoria Beckham nem az a nő, akinek mi gondoljuk
Forrás: Getty Images

Victoria Beckham igazi arca: a való életben teljesen más, mint amit kifelé mutat

Liz Jones friss írásában felidézett egy párizsi fotózást Patrick Demarchelier-vel: a legendás fotós fekete-fehér, intim képeket készített Victoriáról, amint a karjában tartja az egyik újszülött gyermekét. A fotók csodásak lettek, ám Londonban kitört a botrány: a Beckham-gárda perrel fenyegetőzött, és megtiltották a képek publikálását. Hasonló dolog máskor is történt: egy címlapfotó miatt hónapokig húzódtak a tárgyalások, amikor pedig az üzletet leütötték, kérdésessé vált, hogy Beckhamné részt vesz-e a fotózáson. A címlap végül ekészült, de Victoria nem volt elégedett, cirkuszolt Jones-szal. A botrány után az újságírót távol tartották a borítóbemutatótól, főnökei kijelentették: ne is nézzen Victoria irányába. A helyzetet Liz Jones sértésként élte meg, szerinte a divattervező a hatalmát fitogtatta, szeszélyei miatt pedig borzalmasan nehéz vele dolgozni. 

Az újságíró azt állítja, hogy Victoria Beckham mákájának sem megy olyan jól, mint ahogy azt kifelé mutogatják. A divatcég forgalma 14 százalékkal nőtt ugyan, de a legutóbbi üzleti beszámoló 1,3 millió fontos veszteséget mutat. A család és a befektetők 6,2 millió font tőlével szálltak be az üzeltbe, de egy 4,1 millió fontos banki kölcsönt is cipelnek; Jones szerint ezek a számok azt jelzik, hogy a működés már nem tartható fenn sokáig a jelenlegi formában. A marketing és a sztárimázs működik, de nem biztos, hogy ez egy stabil, nyereséges üzletet takar.

A Netflix-dokumentumfilmről is ír Jones: felhívja a figyelmet arra, hogy a sorozat producere David Beckham cége — ez pedig kérdéseket vet fel: mennyire lehet őszinte egy olyan film, amelynek hátterében a család áll? Ugyanakkor elismeri, hogy a filmben vannak valóban őszinte pillanatok. Ez a kettősség — a családi támogatásból készült, de mégis részben önfeltáró doku — pont olyan, amilyennek Jones Beckhamék világát látja: fényűző és agyonkontrollált.

Liz Jones szerint a képlet Victoria Beckham mögött egyszerű: a nő elszánt és következetesen építi magát, vasmarokkal fogja a dolgokat. A csillogás mögött kemény kontroll áll, a családi érdekeket körmeszakadtáig védi, a hatalmával sokszor visszaél. Amit kifelé mutat, az pedig teljsen más: a  családját és a férjét szerető, két lábbal a földön álló nőt látunk, aki önerőből lett sikeres, és nem fél megmutatni a gyengébbik oldalát is. Ezek alapján pedig azt is elmondhatjuk róla, hogy remek színésznő is. 

A Victoria Beckhamről szóló dokumentumfilmet október 9-én mutatja be a Netflix.

