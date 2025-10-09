Kitört a háború: David Beckham kivágatta Victoria legőszintébb pillanatait a Netflix-dokuból

Victoria Beckham nagyon izgatott, dokumentumsorozata ugyanis ma, október 9-én kerül a Netflixre. A széria minden eddiginél mélyebbre ás a divattervező életében – de a legdrámaibb jeleneteket végül férje, David Beckham töröltette a filmből. A döntés állítólag komoly feszültséget keltett a házaspár között.

A háromrészes dokumentumfilm Victoria Beckham életének eddigi legszemélyesebb vállalkozása lett volna

Forrás: Getty Images Europe

Victoria Beckham sorozatának több jelenetét kivágták

A háromrészes dokumentumfilm Victoria Beckham életének eddigi legszemélyesebb vállalkozása lett volna, azonban a vágószobában komoly ellentétek adódtak. Források szerint David Beckham, akinek a produkciós cége, a Studio 99 készítette a sorozatot, több jelenet eltávolítását kérte, mert attól tartott, a vágatlan tartalom teljesen kiborítaná fiukat, Brooklynt. „Vic minden eddiginél nyíltabb ebben a sorozatban – vannak pillanatok, amikor látszik, hogy mennyire sebezhető. Nem szépít semmit, és olyan dolgokról is említést tesz, amelyekről korábban soha nem beszélt nyilvánosan, például arról, hogy milyen rossz lett a pénzügyi helyzete a divatmárkájánál. Voltak bizonyos dolgok, amelyekről David úgy érezte, ha címlapra kerülnek, kiforgatják és rossz fényt vetnek rájuk, ezért ezeket a jeleneteket kivágták” − nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, a tartalom megnyirbálása David és Victoria között is feszültséget szült. A gyerekeiket pedig az sokkolta, hogy anyjuk mennyi mindent elárul a kamerák előtt.

A 26 éves Brooklyn Beckham hiányzik a Victoria Beckham dokumentumsorozata előzeteséből, miközben testvérei – a 14 éves Harper, a 20 éves Cruz és a 23 éves Romeo – mind szerepelnek benne. Bár a Brooklynnal kapcsolatos jeleneteket Victoria 2024-es párizsi divathéten forgatta, a végleges verzióban csak futólag említik.

David kivágatta Victoria legőszintébb pillanatait a Netflix-dokumentumfilmből

Forrás: WireImage

Az egykori futballista csak védeni próbálja a családját

A felvételeken állítólag Victoria a család magánéleti problémáiról is beszélt, beleértve azt is, hogy attól tart, Brooklynnal még távolabb kerülnek egymástól és beszél a Nicola Peltz iránti érzéseiről is. „Mindenről beszélt – a félelmeiről amiatt, hogy a címlapokon bántják a gyerekeit, a Cruz és barátnője, Jackie Apostel közötti nagy korkülönbségről, valamint a Harperrel kapcsolatos aggodalmairól, aki a reflektorfényben nőtt fel és lehet, hogy a felnőtt éveit is kamerák kereszttüzében éli majd, ha a tervei szerint a divatszakmában épít karriert”− tette hozzá a jólértesült. „Sok feszültség volt a vágás során. Vic azt szerette volna, hogy ez legyen élete legkitárulkozóbb projektje, de végül David akarata, hogy megvédje családját, győzedelmeskedett” – idézi az Express a bennfentest, aki úgy tudja, rengeteg intim pillanat kimaradt a végleges verzióból.