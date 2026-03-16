The Madison: a 67 éves Michelle Pfeiffer fiatalosságának titka egyetlen napi szokásban rejlik

színésznő michelle pfeiffer the madison kurt russel
A hollywoodi legenda szerint a méltóságteljes öregedés nem bonyolult szépségrutinokon múlik. A 67 éves Michelle Pfeifer elárulta, mit tesz azért, hogy energikusnak és egészségesnek érezze magát.

A színésznő egy interjúban beszélt életmódjáról új sorozata, a The Madison kapcsán. Michelle Pfeiffer szerint a jó genetika, az egészséges szokások és a mentális jóllét az, ami lassítja az öregedést. 

Michelle Pfeiffer a The Maddisonban tért vissza.
Michelle Pfeiffer húsz évet is letagadhat.
Michelle Pfeiffer: „Mindenkinek izzadnia kellene minden nap egy kicsit” 

Bár a szakértők szerint Michelle Pfeiffer fiatalosságának titka a következetes anti-aging-rutin, a színésznő mégsem ezt emelte ki, amikor arról kérdezték, miért néz ki még ma is káprázatosan. Úgy véli, a jó genetika az alap, amire építkezik: egészségesen táplálkozik és ami a legfontosabb, mindennap sportol. „A testmozgás nagyon fontos, és boldogság is az”nyilatkozta.  Arra a kérdésre, mi az, amit soha nem hagy ki a szépségápolási rutinjából, Pfeiffer egyetlen dolgot emelt ki, mégpedig a mozgást. „A testmozgás a legjobb dolog a bőrnek, az agynak és az egész testnek. Mindenkinek izzadnia kellene minden nap egy kicsit. Én sokat izzadok… Nagyon jót tesz”  − fogalmazott.

A színésznő a Taylor Sheridan által rendezett The Madison című családi drámában szerepel Kurt Russel oldalán.
Új sorozattal tér vissza a képernyőre

Az interjú apropója, hogy a színésznő a Taylor Sheridan által rendezett The Madison című családi drámában szerepel Kurt Russel oldalán. A produkció a Yellowstone-univerzum egyik új történeti ága.

