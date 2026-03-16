The Madison: a 67 éves Michelle Pfeiffer fiatalosságának titka egyetlen napi szokásban rejlik

A színésznő egy interjúban beszélt életmódjáról új sorozata, a The Madison kapcsán. Michelle Pfeiffer szerint a jó genetika, az egészséges szokások és a mentális jóllét az, ami lassítja az öregedést.

Michelle Pfeiffer húsz évet is letagadhat.

Michelle Pfeiffer szerint a jó genetika, az egészséges életmód és a mentális egészség a fiatalosság titka.

A színésznő rendszeresen sportol.

Új televíziós projektje a The Madison, amely a Yellowstone-univerzum része.

Michelle Pfeiffer: „Mindenkinek izzadnia kellene minden nap egy kicsit”

Bár a szakértők szerint Michelle Pfeiffer fiatalosságának titka a következetes anti-aging-rutin, a színésznő mégsem ezt emelte ki, amikor arról kérdezték, miért néz ki még ma is káprázatosan. Úgy véli, a jó genetika az alap, amire építkezik: egészségesen táplálkozik és ami a legfontosabb, mindennap sportol. „A testmozgás nagyon fontos, és boldogság is az” − nyilatkozta. Arra a kérdésre, mi az, amit soha nem hagy ki a szépségápolási rutinjából, Pfeiffer egyetlen dolgot emelt ki, mégpedig a mozgást. „A testmozgás a legjobb dolog a bőrnek, az agynak és az egész testnek. Mindenkinek izzadnia kellene minden nap egy kicsit. Én sokat izzadok… Nagyon jót tesz” − fogalmazott.

A színésznő a Taylor Sheridan által rendezett The Madison című családi drámában szerepel Kurt Russel oldalán.

Új sorozattal tér vissza a képernyőre

Az interjú apropója, hogy a színésznő a Taylor Sheridan által rendezett The Madison című családi drámában szerepel Kurt Russel oldalán. A produkció a Yellowstone-univerzum egyik új történeti ága.

