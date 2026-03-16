2026. márc. 16., hétfő

Jessica Rabbit is megirigyelné Kylie Jenner dekoltázsát: így ragyogott Timothée Chalamet oldalán az Oscaron

Horváth Angéla
2026.03.16.
Kylie Jenner ismét gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön. Timothée Chalamet 28 éves párja rubinvörös, mélyen dekoltált ruhában jelent meg a 2026-os Oscar-gálán.

Kylie Jenner szinte az összes díjátadóra elkísérte szerelmét. Ruhaválasztásával egyetlen rendezvényen sem okozott csalódást, de az igazi nagy durranást az Oscarra tartogatta.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner: az üzletasszony Jessica Rabbitnek öltözött az Oscaron
Forrás: Getty Images North America

Oscar 2026: Kylie Jenner már a gála előtt megmutatta, mit fog viselni

Kylie Jenner az Instagramjára töltötte fel már a gála előtt a tűzpiros Schiaparelli-ruhát és a Lorraine Schwartz gyémántékszereket, amiket a 2026-os Oscar-gálán viselt. Az estélyit a divatház igazgatója, Daniel Roseberry tervezte. A videóhoz – amit itt tudsz megnézni – Jenner mindössze ennyit írt: „Jessica who?” Ezzel pedig egyértelművé tette, hogy ruháját a legendás rajzfilmfigura, Jessica Rabbit inspirálta. 

Kylie Jenner az idei díjszezonban több alkalommal is feltűnt Timothée Chalamet oldalán. A Golden Globe-gálán egy antik arany, egyedi Ashi Studio ruhában jelent meg, amelyet arany flitterek borítottak. Később a londoni BAFTA-gálán a pár öösszeöltözött: mindketten fekete ruhát választottak az eseményre. A Marty Supreme című film premierjén pedig narancssárga Chrome Hearts összeállításban jelentek meg.

Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

A sztárpár először vett részt együtt az Oscar-gálán, így azonnal a figyelem középpontjába kerültek – főleg, hogy nemrég lettek szülők. Chris Evans és Alba Baptista kislánya néhány hónapja született meg.

Pedro Pascal felismerhetetlen: új külsővel sokkolt az Oscar-gálán – Fotó

A világhírű színész szinte felismerhetetlen! Pedro pascal teljesen új külsővel jelent meg a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyegén. Mi is csak második pillantásra jöttünk rá, hogy fotókon a The Last of Us sztárját látjuk.

Bill Pullman megmutatta ritkán látott feleségét: 40 éve vette el a gyönyörű Tamarát – Fotó

Meglepte a rajongóit Bill Pullman. A színész ritkán látott feleségét, Tamara Hurwitz-ot vitte magával a 2026-os Oscar-gálára. A pár több mint 30 éve mondta ki a boldogító igent.

Autumn Durald Arkapaw történelmet írt a 2026-os Oscar-gálán – Különleges kéréssel fordult a közönséghez

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi a nézők a 2026-os Oscar-gálán: Autumn Durald Arkapaw lett az első nő az Akadémia történetében, aki elnyerte a legjobb operatőrnek járó Oscar-díjat. A Bűnösök című film operatőre megható beszéddel vette át a díjat, és egy különleges kéréssel fordult a közönséghez.

 

 

 

