Jessica Rabbit is megirigyelné Kylie Jenner dekoltázsát: így ragyogott Timothée Chalamet oldalán az Oscaron

Kylie Jenner szinte az összes díjátadóra elkísérte szerelmét. Ruhaválasztásával egyetlen rendezvényen sem okozott csalódást, de az igazi nagy durranást az Oscarra tartogatta.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner: az üzletasszony Jessica Rabbitnek öltözött az Oscaron

Oscar 2026: Kylie Jenner már a gála előtt megmutatta, mit fog viselni

Kylie Jenner az Instagramjára töltötte fel már a gála előtt a tűzpiros Schiaparelli-ruhát és a Lorraine Schwartz gyémántékszereket, amiket a 2026-os Oscar-gálán viselt. Az estélyit a divatház igazgatója, Daniel Roseberry tervezte. A videóhoz – amit itt tudsz megnézni – Jenner mindössze ennyit írt: „Jessica who?” Ezzel pedig egyértelművé tette, hogy ruháját a legendás rajzfilmfigura, Jessica Rabbit inspirálta.

Kylie Jenner az idei díjszezonban több alkalommal is feltűnt Timothée Chalamet oldalán. A Golden Globe-gálán egy antik arany, egyedi Ashi Studio ruhában jelent meg, amelyet arany flitterek borítottak. Később a londoni BAFTA-gálán a pár öösszeöltözött: mindketten fekete ruhát választottak az eseményre. A Marty Supreme című film premierjén pedig narancssárga Chrome Hearts összeállításban jelentek meg.

