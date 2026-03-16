Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

A 44 éves Chris Evans sötétkék Giorgio Armani szmokingban lépett a vörös szőnyegre, felesége, a 28 éves Alba Baptista ezüstszínű, vállakat szabadon hagyó, földig érő ruhában érkezett a gálára. Ékszereit a Chopard készítette: zafír és gyémánt nyakláncot viselt, amely tökéletesen harmonizált a fülbevalójával és a gyűrűjével.

Chris Evans és Alba Baptista a 2026-os Oscar-gálán

Chris Evans imád apa lenni

Chris Evans és Alba Baptista alig néhány hónappal ezelőtt, 2025. október 24-én lettek szülők: ekkor jött világra első közös gyermekük, Alma Grace Baptista Evans. Egy, a People magazinnak nyilatkozó forrás szerint a szülők igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni a kislányukkal. „Élvezik a nyugodt, családi pillanatokat, és minden percet kiélveznek az első hónapokból” – mondta a bennfentes.

Egy másik forrás szerint Chris Evans teljesen el van ragadtatva attól, hogy apa lett. „Odavan a kislányáért. Minden pillanatot igyekszik magába szívni, és rendkívül büszke arra, hogy lányos apa.”

Bár az idei Oscar-gála volt az első alkalom, hogy együtt jelentek meg a rangos díjátadón, a pár már korábban is feltűnt egy nagy hollywoodi eseményen. A 2024-es Vanity Fair Oscar-utóbulin például szintén együtt vettek részt: Evans akkor piros öltönyt viselt, Baptista pedig fekete-fehér, vállpánt nélküli estélyiben érkezett.

A sztárpár igyekszik távolmaradni a nyilvánosságtól, óvják a magánéletüket. Először 2022 novemberében írtak arról a lapok, hogy a pár már több mint egy éve együtt van. Egy másik forrás később azt is megerősítette, hogy 2023 szeptemberében egy zártkörű ceremónián házasodtak össze a massachusettsi Cape Codban.

