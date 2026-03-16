Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

Horváth Angéla
2026.03.16.
A sztárpár először vett részt együtt az Oscar-gálán, így azonnal a figyelem középpontjába kerültek – főleg, hogy nemrég lettek szülők. Chris Evans és Alba Baptista kislánya néhány hónapja született meg.

A 44 éves Chris Evans sötétkék Giorgio Armani szmokingban lépett a vörös szőnyegre, felesége, a 28 éves Alba Baptista ezüstszínű, vállakat szabadon hagyó, földig érő ruhában érkezett a gálára. Ékszereit a Chopard készítette: zafír és gyémánt nyakláncot viselt, amely tökéletesen harmonizált a fülbevalójával és a gyűrűjével.

Chris Evans és Alba Baptista a 2026-os Oscar-gálán
Chris Evans imád apa lenni

Chris Evans és Alba Baptista alig néhány hónappal ezelőtt, 2025. október 24-én lettek szülők: ekkor jött világra első közös gyermekük, Alma Grace Baptista Evans. Egy, a People magazinnak nyilatkozó forrás szerint a szülők igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni a kislányukkal. „Élvezik a nyugodt, családi pillanatokat, és minden percet kiélveznek az első hónapokból” – mondta a bennfentes.

Egy másik forrás szerint Chris Evans teljesen el van ragadtatva attól, hogy apa lett. „Odavan a kislányáért. Minden pillanatot igyekszik magába szívni, és rendkívül büszke arra, hogy lányos apa.”

Bár az idei Oscar-gála volt az első alkalom, hogy együtt jelentek meg a rangos díjátadón, a pár már korábban is feltűnt egy nagy hollywoodi eseményen. A 2024-es Vanity Fair Oscar-utóbulin például szintén együtt vettek részt: Evans akkor piros öltönyt viselt, Baptista pedig fekete-fehér, vállpánt nélküli estélyiben érkezett.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 10: Alba Baptista and Chris Evans attend the 2024 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 10, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Alba Baptista and Chris Evans 2024-ben
A sztárpár igyekszik távolmaradni a nyilvánosságtól, óvják a magánéletüket. Először 2022 novemberében írtak arról a lapok, hogy a pár már több mint egy éve együtt van. Egy másik forrás később azt is megerősítette, hogy 2023 szeptemberében egy zártkörű ceremónián házasodtak össze a massachusettsi Cape Codban.

