Gwyneth Paltrow új szintre emelte a pucérruha fogalmát: meztelen, de mégsem – Fotó

Gwyneth Paltrow akkor is tud meglepetést okozni, amikor senki sem számít rá. Az 53 éves színésznő a 2026-os Oscar-gálán olyan ruhában jelent meg, amely első pillantásra a klasszikus hollywoodi eleganciát idézte, oldalról azonban igen sokat mutatott.

A Marty Supreme sztárja egy vállpánt nélküli, elefántcsontszínű selyem Armani Privé ruhában érkezett az Oscar-gálára. Előlről a ruha letisztult, időtlen darabnak tűnt, oldalról azonban egészen más arcát mutatta. A sliccelt szoknya alatt Gwyneth Paltrow áttetsző nadrágot viselt, ami alá nem vett fehérneműt. 

Hollywood, CA - March 15, 2026: Gwyneth Paltrow arrives on the red carpet at the 98th Annual Academy Awards held by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the Dolby Theatre in Hollywood, CA, Sunday, March 15, 2026.
Gwyneth Paltrow a 2026-os Oscar-gálán
Forrás: Getty Images

Oscar 2026: Gwyneth Paltrow pucérruhája mindent vitt

A különleges megoldással az estélyi új szintre emelte a pucérruha-trendet: a gondosan megtervezett részletek miatt szemből szinte senki sem vette észre a pikáns részleteket. Gwyneth Paltrow az estélyit egy feltűnő Tiffany & Co. nyaklánccal egészítette ki, amely platinából és 18 karátos sárgaaranyból készült. 

A színésznő idén nem kapott Oscar-jelölést, a gálán díjátadóként vett részt. A Marty Supreme című film, amiben Gwyneth Paltrow is szerepelt komoly sikert aratott: összesen kilenc kategóriában jelölték Oscarra, köztük a legjobb film díjára is. A filmben Paltrow egy Kay Stone nevű hollywoodi sztárcsemetét alakít. Paltrow egyébként közel tíz év után tért vissza az Oscar-gálára. Legutóbb 2015-ben jelent meg a díjátadón, akkor egy rózsaszín, egyvállas Ralph & Russo ruhát viselt. A darab jelenleg árverésen van, ahol a rajongók licitálhatnak rá.

Gwyneth Paltrow 2015-ben az Oscaron
Gwyneth Paltrow 2015-ben az Oscaron
Forrás: Getty Images

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu