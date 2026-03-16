Gwyneth Paltrow új szintre emelte a pucérruha fogalmát: meztelen, de mégsem – Fotó

A Marty Supreme sztárja egy vállpánt nélküli, elefántcsontszínű selyem Armani Privé ruhában érkezett az Oscar-gálára. Előlről a ruha letisztult, időtlen darabnak tűnt, oldalról azonban egészen más arcát mutatta. A sliccelt szoknya alatt Gwyneth Paltrow áttetsző nadrágot viselt, ami alá nem vett fehérneműt.

Oscar 2026: Gwyneth Paltrow pucérruhája mindent vitt

A különleges megoldással az estélyi új szintre emelte a pucérruha-trendet: a gondosan megtervezett részletek miatt szemből szinte senki sem vette észre a pikáns részleteket. Gwyneth Paltrow az estélyit egy feltűnő Tiffany & Co. nyaklánccal egészítette ki, amely platinából és 18 karátos sárgaaranyból készült.

A színésznő idén nem kapott Oscar-jelölést, a gálán díjátadóként vett részt. A Marty Supreme című film, amiben Gwyneth Paltrow is szerepelt komoly sikert aratott: összesen kilenc kategóriában jelölték Oscarra, köztük a legjobb film díjára is. A filmben Paltrow egy Kay Stone nevű hollywoodi sztárcsemetét alakít. Paltrow egyébként közel tíz év után tért vissza az Oscar-gálára. Legutóbb 2015-ben jelent meg a díjátadón, akkor egy rózsaszín, egyvállas Ralph & Russo ruhát viselt. A darab jelenleg árverésen van, ahol a rajongók licitálhatnak rá.

