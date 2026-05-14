Komáromi Bence
2026.05.14.
A világsztár kijelentette, hogy hiába a hatalmas vagyona, nem szeretné, ha a gyermekei az ő pénzéből élnének. Sting szerint eleget tett már azért, hogy a gyerekei képesek legyenek megállni a saját lábukon.

Megdöbbentő vallomást tett a világhírű énekes. Sting nemrég ugyanis arról beszélt, hogy már nem támogatja pénzügyileg a gyermekeit és örökséget sem akar rájuk hagyni. Mielőtt bárki összeveszésre vagy rossz viszonyra gyanakodna, fontos leszögeznünk, hogy nem erről van szó. Sting csupán úgy érzi, hogy a gyermekeinek semmi szüksége az apjuk pénzére.

Semmit sem fognak látni a gyermekei Sting örökségéből
  • A The Police zenekar énekeseként, később pedig sikeres szólóelőadóként nagyjából 500-600 millió dolláros vagyont halmozott fel a világsztár.
  • Ez a brutális összeg forintban kifejezve körülbelül 200 milliárdnak felel meg.
  • Ennek ellenére az énekes nem szokott pénzt adni a gyermekeinek, hanem mindannyiukat elindította az útjukon, utána pedig levette róluk a kezét.
  • Sting úgy határozott, hogy egy pénzügyi alapba helyezi a vagyonát a halála esetére, azonban a kezelését nem a gyermekeire bízná, mert nem szeretné, hogy az ő vagyonától függjön, hogy képesek lesznek-e boldogulni.

A világsztár nemrég arról beszélt, hogy a gyermekei nincsenek rászorulva arra, hogy az ő vagyonát költsék, ugyanis egész életükben úgy nevelte őket, hogy képesek legyenek megállni a saját lábukon. Emiatt Sting úgy határozott, hogy kiírja a gyermekeit az örökségéből. A 74 éves énekes 6 gyerek büszke édesapja és élete során mindent megtett azért, hogy az utódai jó oktatásban részesüljenek és mindenük meglegyen. Azonban már nem érzi úgy, hogy szükségük lenne a vagyonára.

„Minden gyermekem rendelkezik a rendkívüli munkamorálommal. Ez a DNS-ükbe van kódolva. Mindig mondtam nekik, hogy srácok, dolgozzatok én meg költöm a pénzt rátok. Én fizettem a tanulmányaikat és mindig jó cipő volt a lábukon, de ezen felül magukra voltak utalva. Elmentek dolgozni. Van, aki szerint ez kegyetlenség, de én úgy gondolom, hogy ezzel tettem a legtöbbet azért, hogy képesek legyenek helytállni az életben. Szerintem felér egy bántalmazással, ha mindent kifizetünk a gyermekeink helyett és nem engedjük nekik, hogy maga találja meg az útját" – árulta el Sting a People számára. Az énekes elmondta azt is, hogy ennek a módszernek hála a gyermekei ritkán kérnek tőle segítséget, ő pedig ezt nagyon tiszteli bennük és örül neki, hogy független, teljes életet élhetnek, ahelyett, hogy az apjuk árnyéka vetülne rájuk. Emellett a hagyatékával kapcsolatban sem lesznek összeveszések, vagy viták, ugyanis nem tervezi, hogy a gyermekeit tegye meg a vagyona örököseivé.

Százmilliókra perlik Stinget: volt zenésztársainál betelt a pohár

Újabb fejezetéhez érkezett a The Police egykori tagjai között kialakult botrány: Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos pert indított Sting ellen, mert állításuk szerint a frontember éveken át nem fizette ki nekik a jogdíjak rájuk eső részét.

Férjhez ment Sting lánya, de egy meztelen vendég ellopta a show-t: fotón a világ legközönségesebb alkalmi ruhája

Nicole Trunfio ausztrál modell óriási felháborodást váltott ki a vendégekből, amikor Sting legidősebb lányának esküvőjén egy szinte teljesen átlátszó ruhában jelen meg. Az interneten a darabot minden idők „legközönségesebb esküvői ruhájának” kiáltották ki.

A halálától tartanak: Sting rosszul lett, lemondta fellépéseit

A zenész PR-csapata a hivatalos Instagram oldalon tette közzé a hírt. Sting egyelőre nem állhat színpadra.

 

 

