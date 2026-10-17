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Kikotyogta egy bennfentes: Céline Dion emberfeletti küzdelmet vív a betegséggel − Így készült fel a nagy visszatérésre

naomi stikeman betegség céline dion
Klusovszki Kíra
2026.10.17.
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Még súlyos betegsége sem állíthatta meg a világhírű énekesnőt abban, hogy ismét meghódítsa a színpadot. Céline Dion személyi felkészítője egy exkluzív interjújában lerántotta a leplet, és elárulta, hogyan készültek a nagy visszatérésre.

2020 óta először állt színpadra Céline Dion, ráadásul nem is akárhogy, hisz teltházas párizsi koncertsorozatával ismét meghódította a közönséget. A visszatérés azonban komoly munkát igényelt, többórás edzések segítették őt abban, hogy ismét formába lendüljön. 

Céline Dion a párizsi divathéten is színpadra állt.
Céline Dion a párizsi divathéten is feltűnt, ahol az Eiffel-torony ragyogó fényei alatt az ikonikus I'm Alive című slágerét énekelte.
Forrás: Northfoto

Céline Dion mindent megtett, hogy újra formába lendüljön

Céline Dion megállíthatatlan – legalábbis minden jel erre utal. A legendás énekesnő ritka neurológiai betegségéről kapott diagnózisa után ugyanis idén ismét színpadra állt, ráadásul egy teltházas koncertet adott a francia fővárosban. De ez még nem minden: Céline a párizsi divathéten is kifutóra lépett, ahol az Eiffel-torony ragyogó fényei alatt énekelte el ikonikus dalát, az I'm Alive-ot. Bár az énekesnő a 2022-ben kapott diagnózisa után egy időre szüneteltette a fellépéseit, a színpadi produkció alatt a súlyos betegségének még csak nyomai sem látszódtak.

Korábban megállapított merevember-szindrómáján ugyanis egyetlen dolog, a mozgás segített neki a legtöbbet, így nyíltan állíthatjuk, hogy az énekesnő keményen dolgozott azért, hogy ismét formába lendüljön.

Ezt személyi edzője is alátámasztotta, aki elárulta, hogy egy speciálisan kidolgozott személyre szabott edzéstervvel érte el azt, hogy az énekesnő ismét színpadra állhasson.

Pontosan tudta, hogyan motiválja az énekesnőt

A célom az, hogy Céline kívül-belül erősnek és magabiztosnak érezze magát, élvezhesse a színpadon töltött időt, és a lehető legjobb teljesítményt nyújthassa

– árulta el az énekesnő felkészítője, Naomi Stikeman a Hello! magazinnak adott exkluzív interjújában. Az egykori balett-táncos azt is elárulta, hogy pontosan tudta, mivel motiválhatná az énekesnőt; azt javasolta neki, hogy úgy edzzen, mintha ő is egy profi táncos lenne.

Éppen ezért az ikon edzéstervét is igen változatosan építette fel, amiben pilates, jóga, klasszikus balett, kortárs tánc és különféle nyújtási technikák is szerepeltek, de akadt olyan gyakorlatsor is, amit Naomi kifejezetten Céline-re szabott.

Az edzésre fordított időintervallumok így azonban egészen eltérőek voltak: alkalmanként harminc percig, máskor viszont több órán át is tartottak. a mozgást szinte mindig ugyanúgy kezdték, egy lassú, matracon végzett bemelegítéssel aktiválták Céline törzsizmait, és ellenőrizték, megfelelő helyzetben van-e a a gerince, és az ízületei. 

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