„Minden nap egy évtized nélküled” – Céline Dion szívszorító sorokkal emlékezett férjére

Céline Dion tíz évvel férje halála után is megható módon emlékezik meg René Angélilről. A világsztár énekesnő szerdán, férje halálának tizedik évfordulóján tért vissza a közösségi médiába, hogy érzelmes poszttal adózzon egykori férje és menedzsere emlékének.

Céline Dion férje tíz évvel ezelőtt hunyt el

Forrás: Gamma-Rapho

Céline Dion megható posztban emlékezett férjére Céline Dion megható Instagram-bejegyzésben tisztelgett férje halálának tizedik évfordulóján

René Angélil nemcsak férje, hanem hosszú éveken át menedzsere és mentora is volt

Kapcsolatuk rendhagyó módon indult, majd több mint két évtizedes házassággá érett

Három közös gyermekük született, akik ma is édesanyjuk legfőbb támaszai

René Angélil hosszú rákbetegség után hunyt el 2016-ban

Céline Dion évekre visszavonult a nyilvánosságtól férje ápolása, majd saját betegsége miatt

Tíz éve halt meg Céline Dion férje

Céline Dion 2016 januárjában veszítette el René Angélilt, aki hosszú éveken át küzdött torokrákkal. Az évforduló alkalmából az énekesnő egy hangulatos, sötét tónusú fotót osztott meg az Instagramon: a képen egy zongora látható, rajta René fényképe, amelyet egy keskeny fénysáv világít meg, kiemelve az arcát.

A képhez fűzött sorok mély érzelmekről árulkodnak. „Mon amour, tíz év nélküled csak egy napnak tűnik, mégis minden nap egy évtizednek érződik… Tíz év a simogatásod nélkül, mégis minden nap érzem az érintésedet… Jobban hiányzol, mint amennyit el tudnánk viselni, de megtanítottál minket erősnek lenni” – írta Céline. Bejegyzését így zárta: „Egyre jobban szeretünk, minden egyes nap és minden évben – Céline, RC, Nelson és Eddy.”

Céline Dion és René Angélil szerelme

Céline Dion és René Angélil története több évtizedre nyúlik vissza. Először 1980-ban találkoztak, amikor a mindössze 12 éves Céline meghallgatásra érkezett hozzá. Romantikus kapcsolatuk 19 éves korában kezdődött, amelyet hat évvel később hoztak nyilvánosságra. 1994 decemberében, egy nagyszabású ceremónia keretében házasodtak össze Montréalban. Első gyermekük, René-Charles 2001 januárjában született meg, ikerfiaik, Nelson és Eddy pedig 2010 októberében jöttek világra.