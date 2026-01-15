„Minden nap egy évtized nélküled” – Céline Dion szívszorító sorokkal emlékezett férjére

Céline Dion tíz évvel férje halála után is megható módon emlékezik meg René Angélilről. A világsztár énekesnő szerdán, férje halálának tizedik évfordulóján tért vissza a közösségi médiába, hogy érzelmes poszttal adózzon egykori férje és menedzsere emlékének.
Céline Dion megható posztban emlékezett férjére
- Céline Dion megható Instagram-bejegyzésben tisztelgett férje halálának tizedik évfordulóján
- René Angélil nemcsak férje, hanem hosszú éveken át menedzsere és mentora is volt
- Kapcsolatuk rendhagyó módon indult, majd több mint két évtizedes házassággá érett
- Három közös gyermekük született, akik ma is édesanyjuk legfőbb támaszai
- René Angélil hosszú rákbetegség után hunyt el 2016-ban
- Céline Dion évekre visszavonult a nyilvánosságtól férje ápolása, majd saját betegsége miatt
Tíz éve halt meg Céline Dion férje
Céline Dion 2016 januárjában veszítette el René Angélilt, aki hosszú éveken át küzdött torokrákkal. Az évforduló alkalmából az énekesnő egy hangulatos, sötét tónusú fotót osztott meg az Instagramon: a képen egy zongora látható, rajta René fényképe, amelyet egy keskeny fénysáv világít meg, kiemelve az arcát.
A képhez fűzött sorok mély érzelmekről árulkodnak. „Mon amour, tíz év nélküled csak egy napnak tűnik, mégis minden nap egy évtizednek érződik… Tíz év a simogatásod nélkül, mégis minden nap érzem az érintésedet… Jobban hiányzol, mint amennyit el tudnánk viselni, de megtanítottál minket erősnek lenni” – írta Céline. Bejegyzését így zárta: „Egyre jobban szeretünk, minden egyes nap és minden évben – Céline, RC, Nelson és Eddy.”
Céline Dion és René Angélil szerelme
Céline Dion és René Angélil története több évtizedre nyúlik vissza. Először 1980-ban találkoztak, amikor a mindössze 12 éves Céline meghallgatásra érkezett hozzá. Romantikus kapcsolatuk 19 éves korában kezdődött, amelyet hat évvel később hoztak nyilvánosságra. 1994 decemberében, egy nagyszabású ceremónia keretében házasodtak össze Montréalban. Első gyermekük, René-Charles 2001 januárjában született meg, ikerfiaik, Nelson és Eddy pedig 2010 októberében jöttek világra.
René évekig küzdött a gyilkos kórral
René Angélil életét hosszú ideig meghatározta a rákbetegséggel vívott küzdelem. Céline Dion 1999-ben két évre visszavonult a zeneipartól, hogy ápolja férjét a torokrák első megjelenésekor, majd 2014-ben ismét szünetet tartott, amikor a betegség kiújult. René végül nem épült fel másodszor, és 2016 januárjában, két nappal 74. születésnapja előtt hunyt el Las Vegas-i otthonában. Halálakor legidősebb fiuk még nem töltötte be a 15. életévét, az ikrek pedig mindössze ötévesek voltak. Halálhírét akkor képviselője jelentette be, kérve a család magánéletének tiszteletben tartását – írja a Hello magazin.
Céline Dion azóta is nyíltan beszél gyászáról, és rendszeresen emlékezik meg férjéről a közösségi oldalakon. 2025 januárjában, René 83. születésnapján is megható üzenetet tett közzé. „Ma van a születésnapod, de a dátum nem számít, mert nincs olyan nap, hogy ne ünnepelnénk veled az életet” – írta akkor. Hozzátette, hogy a közös emlékek, képek és videók továbbra is életben tartják René jelenlétét a mindennapjaikban.
Céline Dion merev személy szindrómával küzd
Az 57 éves énekesnő az elmúlt években saját egészségi problémáival is küzd. 2022 decemberében merev személy szindrómát diagnosztizáltak nála, amely egy ritka, progresszív neurológiai betegség. A kór végtagmerevséggel, fokozott érzékenységgel, fájdalmas izomgörcsökkel és járási nehézségekkel jár, és Céline éneklését is jelentősen befolyásolja, mivel a hangszalagokat érintő görcsöket okoz. Ezért az énekesnő évekre visszavonult a nyilvános szerepléstől.
Céline elmondta, különösen fontosnak tartotta, hogy őszintén beszéljen gyermekeivel az állapotáról, hiszen már fiatalon elveszítették az édesapjukat. Egy interjúban így fogalmazott: „Azt mondtam magamnak: már elveszítették az egyik szülőjüket, nem akarom, hogy féljenek. Elmagyaráztam nekik, hogy bár az édesanyjuk beteg, ez más, és nem fogok meghalni. Ez egy olyan állapot, amellyel meg kell tanulnom együtt élni.”
