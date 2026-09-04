Így fest most a merev ember szindrómás Céline Dion − Egy szállodánál kapták lencsevégre: FOTÓK

A világsztár látványosan jó hangulatban érkezett meg a francia fővárosba, ahol fontos fellépések várnak rá. Celine Dion mosolyogva üdvözölte a rá váró rajongókat, és energikus viselkedése alapján úgy tűnik, izgatottan készül a következő időszakra.

Celine Dion meghatódott a rajongók örömétől

Forrás: AFP

Celine Dion újra a figyelem középpontjában

Az énekesnő visszatérése azért is különleges, mert az elmúlt években egészségügyi problémái miatt vissza kellett vennie a fellépésekből. A rajongók számára így már az is sokat jelent, hogy ismét Párizsban láthatják, ráadásul láthatóan jókedvűen.

Dion nem egyszerűen megérkezett a hotelhez, de a körülötte kialakult tömegnek is szánt néhány pillanatot. Az énekesnő integetett és mosolyogva fogadta az őt köszöntőket, miközben a fotósok minden mozdulatát megörökítették.

Celine Dion nagy visszatérésre készül.

Forrás: AFP

Nagy visszatérésre készül

A párizsi út egy újabb fontos lépés lehet Celine Dion karrierjében. A világsztár az elmúlt időszakban fokozatosan tért vissza a nyilvánosság elé, és minden egyes megjelenése komoly érdeklődést vált ki. Mostani párizsi érkezése különösen biztató lehet azoknak, akik már régóta várják, hogy ismét rendszeresen láthassák őt a színpadokon. A hotel előtt készült felvételek alapján pedig az énekesnő maga is lelkesnek tűnik a folytatás miatt.

Cline Dion Párizsban

Forrás: AFP

Celine Dion tehát ismét Párizsban van – és ha a mostani fogadtatásból indulunk ki, a közönség legalább annyira várja a visszatérését, mint amennyire ő maga.

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