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Így fest most a merev ember szindrómás Céline Dion − Egy szállodánál kapták lencsevégre: FOTÓK

világsztár Céline Dion visszatérés
Life.hu
2026.09.04.
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Az énekesnő körül ismét megmozdult a világ: az énekesnő felbukkant egy párizsi hotelnél, ahol már várták a rajongói. Celine Dion nem sietett el mellettük, hanem mosolyogva integetett és üdvözölte a tömeget – a nagy találkozásról fotók is készültek.

A világsztár látványosan jó hangulatban érkezett meg a francia fővárosba, ahol fontos fellépések várnak rá. Celine Dion mosolyogva üdvözölte a rá váró rajongókat, és energikus viselkedése alapján úgy tűnik, izgatottan készül a következő időszakra. 

Celine Dion meghatódott a rajongók fogadtatásától
Celine Dion meghatódott a rajongók örömétől
Forrás: AFP

Celine Dion újra a figyelem középpontjában

Az énekesnő visszatérése azért is különleges, mert az elmúlt években egészségügyi problémái miatt vissza kellett vennie a fellépésekből. A rajongók számára így már az is sokat jelent, hogy ismét Párizsban láthatják, ráadásul láthatóan jókedvűen.

Dion nem egyszerűen megérkezett a hotelhez, de a körülötte kialakult tömegnek is szánt néhány pillanatot. Az énekesnő integetett és mosolyogva fogadta az őt köszöntőket, miközben a fotósok minden mozdulatát megörökítették

Canadian singer Celine Dion arrives at Hotel Le Royal Monceau in Paris on August 28, 2026, ahead of her series of concerts in the French capital. Celine Dion, 58, announced in late March, in a video and a message projected onto the Eiffel Tower, her return to the stage, in Paris, after six years away from the public, between the pandemic and persistent health problems. She has suffered since 2022 from stiff person syndrome, a rare and incurable neurological condition. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Celine Dion nagy visszatérésre készül.
Forrás: AFP

Nagy visszatérésre készül

A párizsi út egy újabb fontos lépés lehet Celine Dion karrierjében. A világsztár az elmúlt időszakban fokozatosan tért vissza a nyilvánosság elé, és minden egyes megjelenése komoly érdeklődést vált ki. Mostani párizsi érkezése különösen biztató lehet azoknak, akik már régóta várják, hogy ismét rendszeresen láthassák őt a színpadokon. A hotel előtt készült felvételek alapján pedig az énekesnő maga is lelkesnek tűnik a folytatás miatt.

Canadian singer Celine Dion (C) acknowledges fans as she arrives at Hotel Le Royal Monceau in Paris on August 28, 2026, ahead of her series of concerts in the French capital. Celine Dion, 58, announced in late March, in a video and a message projected onto the Eiffel Tower, her return to the stage, in Paris, after six years away from the public, between the pandemic and persistent health problems. She has suffered since 2022 from stiff person syndrome, a rare and incurable neurological condition. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Cline Dion Párizsban
Forrás: AFP

Celine Dion tehát ismét Párizsban van – és ha a mostani fogadtatásból indulunk ki, a közönség legalább annyira várja a visszatérését, mint amennyire ő maga.

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