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Világsztár

Céline Dion hatalmasat esett koncert közben: a rajongók megijedtek - Videó

Világsztár koncert Celine Dion
Horváth Angéla
2026.10.09.
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Céline Dion szeptemberben kezdte meg régóta várt párizsi koncertsorozatát, amely visszatérésének fontos állomása. Legutóbbi fellépésén azonban váratlan baleset történt.

Az 58 éves Céline Dion a Dans un autre monde című, 1998-as dalát adta elő, amikor megcsúszott a színpadon és elesett. A közösségi médiában terjedő videók alapján a nadrágja akadhatott bele a cipője sarkába, és elvesztette az egyensúlyát.

Céline Dion hatalmasatt esett a színpadon
Céline Dion hatalmasatt esett a színpadon
Forrás: Northfoto

Videón Céline Dion esése

A rajongók felszisszentek, megijedtek, Céline Dion azonban kézfeltartással rögtön jelezte, hogy rendben van, fel is pattant, majd folytatta az éneklést.

„A kanadaiak tudják, hogyan kell elegánsan elesni. Biztosan azért, mert hóban nőnek fel!” – viccelődött az egyik kommentelő.

Egy másik arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen esés veszélyes is lehet, hiszen a bokája is megsérülhetett volna.

 

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