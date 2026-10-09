Céline Dion hatalmasat esett koncert közben: a rajongók megijedtek - Videó

Az 58 éves Céline Dion a Dans un autre monde című, 1998-as dalát adta elő, amikor megcsúszott a színpadon és elesett. A közösségi médiában terjedő videók alapján a nadrágja akadhatott bele a cipője sarkába, és elvesztette az egyensúlyát.

Céline Dion hatalmasatt esett a színpadon

Forrás: Northfoto

Videón Céline Dion esése

A rajongók felszisszentek, megijedtek, Céline Dion azonban kézfeltartással rögtön jelezte, hogy rendben van, fel is pattant, majd folytatta az éneklést.

„A kanadaiak tudják, hogyan kell elegánsan elesni. Biztosan azért, mert hóban nőnek fel!” – viccelődött az egyik kommentelő.

Egy másik arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen esés veszélyes is lehet, hiszen a bokája is megsérülhetett volna.

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