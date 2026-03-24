Visszatér a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Céline Dion: ekkor áll újra színpadra

Úgy tűnik, a rajongók hamarosan ismét élőben láthatják Céline Diont: iparági információk szerint az énekesnő 2026 őszén nagyszabású koncerttel térhet vissza Párizsban.

Bár hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett, a francia fővárosban már megjelentek olyan rejtélyes plakátok, amelyeken a világsztár dalainak idézetei olvashatók. A Variety értesülései szerint a koncert helyszíne a Paris La Défense Arena lesz, amely több mint 40 ezer néző befogadására alkalmas. Az énekesnő már 2020-ban is fellépett volna itt, ám a koncertet előbb a koronavírus-járvány, majd az énekesnő egészségi állapota miatt törölték.

12, 16, 19, 23, 26, 30 September

03, 07, 10, 14 October



La Defense Arena 🏟️📍

Celine Dion Residency | Paris 2026 🇫🇷 pic.twitter.com/3pJcTZnfBm — Tour & Music Leaks - Europe (@LeaksTour_eu) March 23, 2026

A világhírű énekesnő merev ember szindrómával küzd

Céline Dion 2022-ben jelentette be, hogy egy ritka és jelenleg gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel, az úgynevezett stiff person szindrómával (SPS) küzd. A kór izommerevséget és fájdalmas görcsöket okozhat, a betegek pedig fokozottan érzékenyek lehetnek különféle ingerekre, például zajra, érintésre vagy akár érzelmi stresszre is. A betegség következtében a mozgás is nehezebbé válhat, és gyakoriak a kényszertartások.

Az állapota miatt az énekesnő kénytelen volt visszavonulni a turnézástól, ugyanakkor nem zárkózott el teljesen a színpadtól. 2024 nyarán például a párizsi olimpia megnyitóján is fellépett, ahol Édith Piaf Hymne à l’amour című dalát adta elő, hatalmas visszhangot kiváltva.

Céline Dion filmje kendőzetlenül mutatja be a betegséget

Az énekesnő életének nehéz időszakát egy dokumentumfilm is bemutatja: a 2024-ben megjelent I Am: Céline Dion című alkotás őszinte betekintést nyújt a kulisszák mögé. A filmben nyíltan mesél a betegségével való mindennapi küzdelméről, a fizikai fájdalomról és arról is, milyen lelki terhet jelent számára, hogy egy időre kénytelen volt búcsút mondani a színpadnak. A dokumentum nemcsak a sztárt, hanem az embert is megmutatja: egy erős nőt, aki minden nehézség ellenére igyekszik visszatalálni ahhoz, amit a legjobban szeret – az énekléshez.