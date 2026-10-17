Halhatatlan lett a popdíva: Céline Dionból Barbie baba lett

Szeptember 12-i visszatérése után különleges elismeréssel gazdagodott Céline Dion. A Mattel játékgyártó cég ugyanis Barbie baba figuraként örökítette meg a világhírű énekesnőt.

A Céline Dionról készült figurán a készítők igyekeztek élethűen lemásolni az ikon legmeghatározóbb arcvonásait is.

Forrás: Northfoto

A Mattel ezúttal Céline Dion előtt tisztelgett azzal, hogy megalkotta a róla készült élethű Barbie babát.

A készítők az énekesnő egyik ikonikus pillanatából merítettek, és pontosan odafigyeltek a részletekre.

A elismerést a meghatódott színésznő sem hagyhatta szó nélkül.

A Céline Dion figura készítői különösen figyeltek a részletekre

Mariah Carey és Tina Turner után Céline Dion is csatlakozhatott a Barbie-örökséghez, amit az énekesnő igazi megtiszteltetésként élt meg. Nem is csoda, hiszen a Mattel játékgyártó által készített figura a díva pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanatát idézi meg: azt a sötétkék, hosszú ujjú ruhát és frizurát viseli, amelyben a kanadai énekesnő az 1998-as Oscar-gálán a Titanic című film betétdalát, a My Heart Will Go On-t adta elő.

De nem ez volt az egyetlen részlet, amire a készítők figyeltek.

A baba nyakába ugyanis bekerült az a kék nyaklánc is, ami annak a másolata volt, amit a Titanic című, 1997-es kasszasikerben szereplő, „az óceán szíve” néven ismert ékszer ihletett:

Így néz ki a Céline Dion Barbie baba

Forrás: Northfoto

Ez az ékszer azért is különleges, mert James Cameron filmjében Rose-t még a vőlegénye, Caledon Hockley ajándékozta meg vele az eljegyzésükre. Később azonban a nyakláncot arra használta, hogy Jacket lopással vádolja és bemártsa, így végül a nyakék egyben Rose fogságának a szimbólumává is vált.

A Céline Dion Barbie azonban nem csak a múlt nosztalgiája miatt érintette meg az énekesnőt.

A súlyos betegséggel folytatott, évek óta tartó küzdelme után ugyanis csak nemrégiben, szeptember 12-én állt újra színpadra az énekesnő egy párizsi koncertsorozat keretei között, bizonyítva, hogy a legnagyobb nehézségek sem foghatnak ki rajta. A róla mintázott baba így számára nemcsak pályafutása egyik meghatározó pillanatát idézi fel, hanem a kitartás és az önmagunkba vetett hit fontosságát is szimbolizálja. Célin éppen ezért azt reméli, hogy figurája másokat is inspirál majd:

Remélem, hogy ez a baba mindenkit arra ösztönöz majd, hogy magabiztosan fejezze ki önmagát, bátran kövesse az álmait, és higgyen a saját hangja erejében.

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