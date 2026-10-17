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Halhatatlan lett a popdíva: Céline Dionból Barbie baba lett

00773255 - Marc Ausset Lacroix / Bestimage
énekesnő Barbie baba Céline Dion
Klusovszki Kíra
2026.10.17.
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Egy ikonikus ruha és a Titanic legendás nyaklánca teszi igazán élethűvé az új Barbie babát. A Mattel ezúttal Céline Dion előtt tisztelgett a különleges figurával.

Szeptember 12-i visszatérése után különleges elismeréssel gazdagodott Céline Dion. A Mattel játékgyártó cég ugyanis Barbie baba figuraként örökítette meg a világhírű énekesnőt.

A készítők Céline Dion arcvonásait is lemásolták a babán.
A Céline Dionról készült figurán a készítők igyekeztek élethűen lemásolni az ikon legmeghatározóbb arcvonásait is. 
Forrás: Northfoto
  • A Mattel ezúttal Céline Dion előtt tisztelgett azzal, hogy megalkotta a róla készült élethű Barbie babát.
  • A készítők az énekesnő egyik ikonikus pillanatából merítettek, és pontosan odafigyeltek a részletekre. 
  • A elismerést a meghatódott színésznő sem hagyhatta szó nélkül. 

A Céline Dion figura készítői különösen figyeltek a részletekre

Mariah Carey és Tina Turner után Céline Dion is csatlakozhatott a Barbie-örökséghez, amit az énekesnő igazi megtiszteltetésként élt meg. Nem is csoda, hiszen a Mattel játékgyártó által készített figura a díva pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanatát idézi meg: azt a sötétkék, hosszú ujjú ruhát és frizurát viseli, amelyben a kanadai énekesnő az 1998-as Oscar-gálán a Titanic című film betétdalát, a My Heart Will Go On-t adta elő.

De nem ez volt az egyetlen részlet, amire a készítők figyeltek.

A baba nyakába ugyanis bekerült az a kék nyaklánc is, ami annak a másolata volt, amit a Titanic című, 1997-es kasszasikerben szereplő, „az óceán szíve” néven ismert ékszer ihletett: 

Mattel a dévoilé une poupée Barbie collector à l'effigie de la chanteuse Céline Dion vendue au prix de 77 euros le 14 octobre 2026. Barbie rend hommage à une icône mondiale de la musique et de la mode, Céline Dion. Avec plus de 250 millions d’albums vendus dans le monde, Céline Dion s’est imposée comme l’une des plus grandes icônes de la pop de tous les temps grâce à sa voix légendaire et à son style inimitable. Rendant hommage à cette légende de la musique, la poupée Barbie Céline Dion s’inspire de la tenue emblématique qu’elle portait lors d’une cérémonie en 1998, lorsqu’elle a interprété son incontournable succès "My Heart Will Go On". À l’image de Céline, cette poupée Barbie fait sensation dans une robe à col roulé bleu océan, rehaussée d’un somptueux collier bleu en forme de cœur évoquant l’un des films les plus marquants de tous les temps. Cette poupée rend hommage à l’une des artistes les plus admirées au monde, dont la musique, le style et la passion continueront d’inspirer les générations à venir. Ce coffret comprend un socle pour poupée et un certificat d’authenticité. © Mattel via Bestimage On October 14, 2026, Mattel unveiled a collector’s Barbie doll modeled after singer Céline Dion, priced at 77 euros. Barbie pays tribute to a global music and fashion icon: Céline Dion. With over 250 million albums sold worldwide, Céline Dion has established herself as one of the greatest pop icons of all time, thanks to her legendary voice and inimitable style. Honoring this music legend, the Céline Dion Barbie doll is inspired by the iconic outfit she wore during a 1998 ceremony while performing her smash hit "My Heart Will Go On." Just like Céline, this Barbie doll makes a stunning impression in an ocean-blue turtleneck gown, accented by a magnificent blue heart-shaped necklace that evokes one of the most memorable films of all time. This doll celebrates one of the world’s most admired artists, whose music, style, and passion will continue to inspire generations to come. The set includes a doll stand and a certificate of authenticity.
Így néz ki a Céline Dion Barbie baba 
Forrás: Northfoto

Ez az ékszer azért is különleges, mert James Cameron filmjében Rose-t még a vőlegénye, Caledon Hockley ajándékozta meg vele az eljegyzésükre. Később azonban a nyakláncot arra használta, hogy Jacket lopással vádolja és bemártsa, így végül a nyakék egyben Rose fogságának a szimbólumává is vált.

A Céline Dion Barbie azonban nem csak a múlt nosztalgiája miatt érintette meg az énekesnőt. 

A súlyos betegséggel folytatott, évek óta tartó küzdelme után ugyanis csak nemrégiben, szeptember 12-én állt újra színpadra az énekesnő egy párizsi koncertsorozat keretei között, bizonyítva, hogy a legnagyobb nehézségek sem foghatnak ki rajta. A róla mintázott baba így számára nemcsak pályafutása egyik meghatározó pillanatát idézi fel, hanem a kitartás és az önmagunkba vetett hit fontosságát is szimbolizálja. Célin éppen ezért azt reméli, hogy figurája másokat is inspirál majd: 

Remélem, hogy ez a baba mindenkit arra ösztönöz majd, hogy magabiztosan fejezze ki önmagát, bátran kövesse az álmait, és higgyen a saját hangja erejében. 

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