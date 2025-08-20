Melyik volt a kedvenc gyerekkori Barbie-d? Ezt árulja el a személyiségedről

Nem is gondolnád, mekkora hatással vannak a mostani életedre a gyerekkorod kedvenc játékai. Személyiségtesztünkből kiderítheted, hogy a legjobban szeretett Barbie babád megmutatja az igazi énedet.

Ötévesen valószínűleg te is ott ültél a barátnőiddel a puha, rózsaszín szőnyegedet és fésülgetted a Barbie babád haját. Akkor még nem is gondolhattad, hogy mekkora szerepe lesz az akkori Barbie baba-választásodnak a mostani egyéniséged és életstílusod alakulásában. Ha érdekel, hogy milyen a személyiséged a kedvenc Barbie babáid alapján, akkor ez a teszt neked szól!

Hableány Barbie

Ha ez a sellőuszonyú, színes hajú baba volt a kedvenced, akkor még lehet, hogy most is egy csodavilágban élsz. Nehezen nőttél fel, rád mondták mindig azt, hogy későn érő típus. Nem is nagyon sikerült éretté válnod, hiszen álmodozó természeteddel gyakran hozol felelőtlen döntéseket vagy nem vállalod a felelősséget tetteidért. Színes ruháiddal és feltűnő, laza viselkedéseddel, nem felelsz meg a mai társadalmi elvárásoknak és szabadon, a saját értékrended szerint élsz.

A hableányod mágikus delfinjeiből inspirálódva lehet, hogy papagájt, gekkót vagy egyéb egzotikus állatot tartasz.

Karrier Barbie

Legyen szó bármilyen orvos- vagy a tanárnőbabáról, esetleg a búvár Barbie-ról, számodra már gyerekkorban is az volt a fontos, ami ma is: kell egy igazi szakma. A munkádra valódi hivatásként tekintesz és az egész karrierutadat megtervezted már általános iskolában, amihez azóta is kitartóan tartod magad. Maximalista vagy, sosem elégedsz meg magaddal és kiakadsz, ha valaki pontatlanul végzi a munkáját. Már 5 órakor felkelsz sportolni, majd elfogyasztod a reggeli futás utáni superfood reggelidet, hogy tökéletesen tudj teljesíteni a nap hátralévő részében.

Vigyázz, mert ambiciózus viselkedésed, gyakran törtetésbe mehet át!

Divat Barbie

Ha a divat Barbie-val játszottál leginkább, akkor később a Szex és New York lett a kedvenc sorozatod. Számodra nem kihívás megjegyezni (sem kiejteni) a legnagyobb divatmárkák neveit, hiszen nagyjából ezek voltak gyerekként az első szavaid.

Mindig stílusos, ápolt a megjelenésed, „mintha egy divatmagazin lapjairól léptél volna ki”.

Imádod a csinos ruhákat és cipőket és mindig képben vagy a legnagyobb leértékelésekkel. Kedvesen odafigyelsz a barátnőidre, hiszen fontosak neked a kapcsolataid. Bármikor kapható vagy egy kis shoppingolásra, kávézgatással és pletykálkodással egybekötve.