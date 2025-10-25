Céline Dion drámai vallomása: súlyos rohamai miatt segélyhívó gombokat szereltetett a házába

A kanadai énekesnőnél 2022-ben, hat évvel férje, René Angélil halála után merev ember szindrómát diagnosztizáltak. Céline Dion elmondta, milyen óvintézkedéseket vezetett be az otthonában. A világsztár arról is beszélt, hogy ikerfiai, Eddy és Nelson mindenben támogatják.

Céline Dionnál 2022-ben diagnosztizálták a betegséget

Forrás: Northfoto

Céline Dion mindenre felkészítette fiait

Céline Dion egy interjúban elárulta, hogy otthonában segélyhívó gombokat helyeztek el, hogy egy esetleges roham során fiait azonnal értesíteni lehessen. „Vannak segélygombok a házban, és már azt is tudják, hogyan kell oldalra fektetni” – mondta. Az énekesnő hozzátette, a döntés célja nem az volt, hogy félelmet keltsen gyermekeiben, hanem hogy felkészítse őket arra, mi történhet egy krízis során. „Az, hogy elmondtam és megmutattam nekik, nem azért volt, hogy megijesszem őket. De mindenre fel kell készülnük. Az anyjuk vagyok, és az én felelősségem, hogy azt mondjam nekik, elég idősek ahhoz, hogy megértsék, szükségem lehet a segítségükre” – idézi a Mirror. Az 56 éves világsztár arról is beszélt, hogy ikerfiai minden este megkérdezik, hogyan érzi magát, és hogy a tünetei nem súlyosbodtak-e. Dion szerint a fiúk megtanulták felismerni, mikor kezdődik nála egy roham, ilyenkor az izmai hirtelen megfeszülnek, teste meginog és mozdulatlanná válik. „Eddy és Nelson megtanulta, mi történik a testemmel, amikor jön a roham. Együtt dolgozunk azon, hogy megértsék a helyzetet, és tudják, mit tegyenek” – mondta az énekesnő.

A merev ember szindróma egy ritka autoimmun neurológiai rendellenesség, amely izommerevséget, fájdalmas görcsöket és mozgáskorlátozottságot okoz. Bár a betegség pontos oka ismeretlen, a kutatások szerint a szervezet immunrendszere tévesen megtámadja az izommozgást szabályozó idegsejteket.

Gyerekei a diagnózis óta támogatják

Céline Dionról dokumentumfilm is készült, amelynek címe: I Am: Céline Dion. A filmet 2024-ben mutatták be, ami az énekesnő történetét mutatja be a diagnózisától kezdve a betegséggel való együttélésig. „Ez az elmúlt pár év nagy kihívást jelentett számomra, de nem hagytam, hogy ez meghatározzon. Az előadói pályától való távollét alatt úgy döntöttem, dokumentálni szeretném életem ezen részét” – nyilatkozta akkor.