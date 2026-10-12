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Sofía Vergara durván odaszúrt volt férjének: Joe Manganiell kemény üzenetet kapott

házasság válás Joe Manganiello Sofia Vergara
Nagy Anna
2026.10.12.
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Újabb fordulatot vett a hollywoodi sztárpár válása körüli botrány. Sofía Vergara sokatmondó bejegyzést osztott meg, nem sokkal azután, hogy volt férje súlyos állításokat fogalmazott meg a házasságukról. A rajongók szerint az időzítés aligha véletlen.

Újra reflektorfénybe került Sofía Vergara és Joe Manganiello egykori kapcsolata. A színész hamarosan megjelenő önéletrajzi könyvében megrázó részleteket árult el betegségéről és házasságuk megromlásáról. Most azonban a kolumbiai színésznő is megszólalhatott, méghozzá egy olyan Instagram-bejegyzéssel, amelyet sokan egyértelmű üzenetként értelmeznek.

Joe Manganiello és Sofía Vergara 2019-ben.
Joe Manganiello és Sofía Vergara 2019-ben.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP / Xavier Collin

Sofía Vergara a nárcisztikus férfiakról osztott meg sokatmondó üzenetet

A színésznő pénteken egy nárcisztikus férfiakról szóló bejegyzést tett közzé Instagram-történetében, amelyet eredetileg 35 éves fia, Manolo Gonzalez Vergara osztott meg. A poszt szerint egy nárcisztikus embernek soha semmi nem elég, bármennyit is tesznek érte mások. Sőt, idővel akár meg is neheztelhet arra, aki támogatja, miközben saját magát áldozatként, a másik felet pedig gonoszként tünteti fel. Az ábra a jó férfi és a nárcisztikus férfi tulajdonságait állította szembe egymással.

Bár Sofía Vergara volt férjét név szerint nem említette, a rajongók azonnal Joe Manganiellóra asszociáltak. 

A bejegyzés ugyanis mindössze néhány nappal azután jelent meg, hogy a színész nyilvánosan beszélt házasságuk fájdalmas részleteiről.

Joe Manganiello súlyos állításokat fogalmazott meg volt feleségéről

A 49 éves színész október 13-án megjelenő Bloodlines című memoárjában arról ír, hogy házasságuk érzelmileg teljesen kiüresedett. Állítása szerint súlyos autoimmun betegséggel küzdött, amely miatt 2016-ban életmentő műtéten esett át, és mintegy 27 kilogrammot fogyott. A betegség lelkileg is megviselte. Joe Manganiello azt állítja, hogy Sofía Vergara még akkor sem volt hajlandó megölelni, amikor kétségbeesetten kérte tőle a testi közelséget.

A válás okáról is mást állítanak

A Joe Manganiello és Sofía Vergara közötti nézeteltérések korábban a gyermekvállalás kérdése körül forogtak. A színésznő szerint hét évig tartó házasságuk azért ért véget 2023-ban, mert férje gyermeket szeretett volna, ő azonban már nem akart újra anya lenni.

Manganiello ezzel szemben azt állítja, hogy betegsége miatt mondott le a közös családalapításról. Elmondása szerint sikertelen lombikprogramokon is részt vettek.

Sofía Vergara exének életében azóta új fejezet kezdődött: már eljegyezte Caitlin O'Connor színésznőt. 

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