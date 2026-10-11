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Hollywood

Ryan Reynolds őrjöngve követelőzött: brutális üzenetek kerültek elő Blake Lively botrányából

Hollywood Blake Lively Ryan Reynolds
Nagy Anna
2026.10.11.
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Újabb kínos részletek kerültek napvilágra Hollywood egyik legnagyobb botrányáról. Ryan Reynolds dühödt üzenetekben követelte, hogy a Sony Pictures álljon ki a felesége mellett, miközben a stúdió vezetői a háta mögött ostobának nevezték Blake Lively húzásait.

Hiába zárult le Blake Lively és Justin Baldoni jogi csatározásának jelentős része, a botrány tovább dagad. A Daily Mail által megszerzett, frissen nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Ryan Reynolds milyen agresszíven próbálta rávenni a Sony Pictures vezetőit, hogy mentsék meg felesége megtépázott hírnevét. A kiszivárgott üzenetek ráadásul arról is árulkodnak, mit gondoltak valójában a stúdió vezetői a színésznőről.

04/29/2025 Blake Lively and Ryan Reynolds meet up with Hugh Jackman at a theater in New York City. Blake wore a black leather dress while Ryan was seen giving his close friend Hugh, a hug before parting ways. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Blake Lively és Ryan Reynolds
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto
  • Blake Livelyt a Velünk véget ér reklámkampánya miatt rengeteg támadás érte.
  • A színésznő szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit, de keresetének jelentős részét elutasították.
  • Ryan Reynolds dühös üzenetekben követelte, hogy a Sony Pictures védje meg a feleségét.
  • A stúdió vezetői a háttérben keményen bírálták Blake Lively viselkedését.
  • A nyilvánosságra került üzenetek újabb kínos részleteket tártak fel a hollywoodi botrányból.

Ryan Reynolds dühöngött: ezt követelte a Sony Pictures vezetőitől

A botrány 2024-ben, az It Ends With Us, magyarul Velünk véget ér bemutatója körül robbant ki. Blake Livelyt azért támadták, mert sokak szerint érzéketlenül reklámozta a családon belüli erőszakról szóló filmet, ráadásul a kampány alatt saját hajápolási márkáját is népszerűsítette. A helyzet tovább mérgesedett, amikor a színésznő szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit.

A most nyilvánosságra került, 2024 augusztusában írt üzenetek szerint Reynolds nem akarta tétlenül nézni a feleségét érő támadásokat. Ügynökének, Warren Zavalának küldött üzeneteiben követelte, hogy a Sony nyilvánosan foglaljon állást.

„K****ra egyenesen bele kell állniuk ebbe” – dühöngött a színész, aki még a stúdió közleményét is megfogalmazta.

„A Sony szeretné felhívni a figyelmet a Velünk véget ér körül kialakult uralkodó narratívára. Ez hihetetlenül téves. És valótlan. Egy kríziskommunikációs csapat szisztematikus és összehangolt kampányának része.” A Sony végül soha nem adta ki a Reynolds által megírt közleményt.

A Sony Pictures vezetői ostobának tartották Blake Lively húzásait

Miközben Ryan Reynolds a felesége védelmét követelte, a Sony vezetőinek belső levelezése egészen más képet festett a helyzetről.

A stúdiónál Blake Lively hajápolási márkájának, a Blake Brownnak a filmbemutató idejére időzített bevezetését „epikus mértékű ostobaságnak” nevezték.

Andrea Giannetti, a Sony egyik vezetője pedig 2024 szeptemberében egyenesen „k*****ott terroristának” nevezte a színésznőt, amikor az azzal fenyegetőzött, hogy otthagyja a forgatást.

A Justin Baldoni-ügy lezárult, de a botrány tovább él

A Reynolds által küldött üzenetek különösen kínos fénytörésbe kerültek, miután 2026 áprilisában a bíróság Blake Lively keresetének jelentős részét elutasította. A 13 követelésből tízet, köztük a Baldoni ellen személyesen megfogalmazottakat is elvetették, a fennmaradó ügyekben pedig májusban egyezség született. A színészhez közel álló forrás szerint Reynolds egyszerűen meg akarta védeni a feleségét. Egy másik, az ügyet ismerő informátor azonban keményen bírálta a viselkedését.

„Még egy filmsztár sem változtathatja meg utólag a történteket. Attól, hogy valaki követeli egy stúdiótól egy vád megismétlését, az még nem válik igazzá, bármilyen híres is az illető.”

Nem ez az első alkalom, hogy a Ryan Reynolds és Blake Lively közötti levelezések, illetve a film körüli üzenetváltások kellemetlen részleteket tárnak fel a botrányból. Most ráadásul arról is beszámoltak, hogy Lively több mint húsz év után megvált sajtósától, Leslie Sloane-tól. Források szerint a döntés mögött Reynolds állhatott, aki Kelly Bush Novakot választotta a helyére.

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