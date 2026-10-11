Ryan Reynolds őrjöngve követelőzött: brutális üzenetek kerültek elő Blake Lively botrányából

Hiába zárult le Blake Lively és Justin Baldoni jogi csatározásának jelentős része, a botrány tovább dagad. A Daily Mail által megszerzett, frissen nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Ryan Reynolds milyen agresszíven próbálta rávenni a Sony Pictures vezetőit, hogy mentsék meg felesége megtépázott hírnevét. A kiszivárgott üzenetek ráadásul arról is árulkodnak, mit gondoltak valójában a stúdió vezetői a színésznőről.

Blake Lively és Ryan Reynolds

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Blake Livelyt a Velünk véget ér reklámkampánya miatt rengeteg támadás érte.

A színésznő szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit, de keresetének jelentős részét elutasították.

Ryan Reynolds dühös üzenetekben követelte, hogy a Sony Pictures védje meg a feleségét.

A stúdió vezetői a háttérben keményen bírálták Blake Lively viselkedését.

A nyilvánosságra került üzenetek újabb kínos részleteket tártak fel a hollywoodi botrányból.

Ryan Reynolds dühöngött: ezt követelte a Sony Pictures vezetőitől

A botrány 2024-ben, az It Ends With Us, magyarul Velünk véget ér bemutatója körül robbant ki. Blake Livelyt azért támadták, mert sokak szerint érzéketlenül reklámozta a családon belüli erőszakról szóló filmet, ráadásul a kampány alatt saját hajápolási márkáját is népszerűsítette. A helyzet tovább mérgesedett, amikor a színésznő szexuális zaklatással vádolta meg Justin Baldonit.

A most nyilvánosságra került, 2024 augusztusában írt üzenetek szerint Reynolds nem akarta tétlenül nézni a feleségét érő támadásokat. Ügynökének, Warren Zavalának küldött üzeneteiben követelte, hogy a Sony nyilvánosan foglaljon állást.

„K****ra egyenesen bele kell állniuk ebbe” – dühöngött a színész, aki még a stúdió közleményét is megfogalmazta.

„A Sony szeretné felhívni a figyelmet a Velünk véget ér körül kialakult uralkodó narratívára. Ez hihetetlenül téves. És valótlan. Egy kríziskommunikációs csapat szisztematikus és összehangolt kampányának része.” A Sony végül soha nem adta ki a Reynolds által megírt közleményt.

A Sony Pictures vezetői ostobának tartották Blake Lively húzásait

Miközben Ryan Reynolds a felesége védelmét követelte, a Sony vezetőinek belső levelezése egészen más képet festett a helyzetről.

A stúdiónál Blake Lively hajápolási márkájának, a Blake Brownnak a filmbemutató idejére időzített bevezetését „epikus mértékű ostobaságnak” nevezték.

Andrea Giannetti, a Sony egyik vezetője pedig 2024 szeptemberében egyenesen „k*****ott terroristának” nevezte a színésznőt, amikor az azzal fenyegetőzött, hogy otthagyja a forgatást.