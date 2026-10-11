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család

Emma Thompson lánya igazi bombázó lett: a 26 éves Gaia megszólalásig hasonlít az anyjára – Fotó

GoffPhotos.com/Northfoto - KGC-158
család Emma Thompson vörös szőnyeg
Nagy Anna
2026.10.11.
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Ritka anya-lánya pillanatnak lehettek szemtanúi a londoni Albies-gála vendégei. Emma Thompson 26 éves lánya, Gaia Wise merész estélyiben jelent meg a vörös szőnyegen, a köztük lévő hasonlóság pedig egészen elképesztő.

Emma Thompson és lánya, Gaia Wise együtt érkeztek George és Amal Clooney rangos jótékonysági eseményére, amelynek a londoni Természettudományi Múzeum adott otthont. A 67 éves Oscar-díjas színésznő és gyönyörű lánya mosolyogva pózoltak a fotósoknak, és bár megjelenésük merőben különbözött, azonnal feltűnt, mennyire hasonlítanak egymásra. 

Emma Thompson és lánya, Gaia Wise.
Emma Thompson és lánya, Gaia Wise.
Forrás: GoffPhotos.com/Northfoto

Emma Thompson lánya vonzott minden tekintetet 

A 26 éves Gaia Wise egy földig érő, fekete estélyit választott az alkalomra. A hosszú ujjú, magas nyakú ruha mellkasán és hasán merész kivágások tették különlegessé a megjelenését, míg a derékrészen húzott anyag és az uszály elegáns összhatást teremtett.

A fiatal színésznő gyémánt fülbevalóval, mélyvörös rúzzsal és hozzá illő manikűrrel egészítette ki öltözékét, barna haját pedig kontyba fogta.

Az Igazából szerelemből is ismert Emma Thompson ezzel szemben visszafogottabb összeállítás mellett döntött: fehér, texturált kabátot és hosszú fekete szoknyát viselt, amelyhez jellegzetes piros szemüvegét és ugyanolyan színű cipőjét választotta. A két színésznő egymást átölelve pózolt, a családi hasonlóság pedig különösen szembetűnő volt.

Gaia Wise nemcsak a szépségét örökölte édesanyjától

Emma Thompson gyereke nem csupán külsejével emlékeztet híres édesanyjára, hanem a pályaválasztásával is. Gaia ugyanis szülei nyomdokaiba lépett, és színésznő lett. Édesapja Greg Wise színész, akivel Emma Thompson az 1995-ös Értelem és érzelem forgatásán ismerkedett meg, majd 2003-ban összeházasodtak. A házaspárnak egy örökbe fogadott fia is van, Tindyebwa Agaba Wise.

Gaia már több produkcióban bizonyította tehetségét. A 2024-es A Gyűrűk Ura – A rohírok háborúja című animációs filmben Héra karakterének kölcsönözte a hangját, emellett szerepelt az All Creatures Great and Small című sorozatban is.

2025-ben pedig édesanyjával közösen játszott a Dead of Winter című thrillerben, amelyben Emma Thompson karakterének fiatalabb változatát alakította. A közös vörös szőnyeges megjelenés ismét megmutatta, milyen szoros kapcsolatot ápolnak egymással.

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