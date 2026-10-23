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Dwayne Johnson felismerhetetlen: öreg nagypapaként járja az utcákat – Fotók

Getty Images - Gilbert Flores
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Nagy Anna
2026.10.23.
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Szinte rá sem lehet ismerni Hollywood egyik legizmosabb sztárjára, aki most évtizedekkel idősebbnek tűnik. Dwayne Johnson ősz szakállal, ráncos arccal és bő ballonkabátban jelent meg New York utcáin. Az 54 éves színész új külseje alaposan meglepheti a rajongókat.

Dwayne Johnson felismerhetetlen a legfrissebb fotókon: a korábban hatalmas izmairól ismert színész ezúttal egy törékenyebb, idős férfi benyomását kelti. Ősz borostája, kalapja és megváltozott arcvonásai miatt első pillantásra nehéz elhinni, hogy valóban a Sziklát látjuk. Egyedül jellegzetes állkapcsa és magas termete árulkodik a kilétéről.

Dwayne Johnson felismerhetetlen.
Dwayne Johnson felismerhetetlen.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Ezért felismerhetetlen Dwayne Johnson

Dwayne Johnson meghökkentő átalakulása mögött természetesen Hollywood maszkmesterei állnak. A színészt Brooklyn Coney Island nevű városrészében kapták lencsevégre, ahol legújabb filmjét, a Lizard Music című produkciót forgatja.

Dwayne Johnson – aki nemrég mellkisebbítő műtétjéről vallott – bézs ballonkabátot, hozzá illő kalapot, kék inget és mintás nyakkendőt viselt. A Benny Safdie rendezésében készülő, 2027-re tervezett film egy kisfiú és egy különös idős férfi barátságát meséli el. A történetben egy öreg csirke is fontos szerepet kap, a szereplők közös kalandja pedig rejtett világokat és varázslatos titkokat tár fel.

A produkcióban Rachel McAdams, Alicia Silverstone, Jeff Goldblum és Regina Hall is feltűnik.

10/20/2026 Dwayne Johnson is unrecognizable as he transforms Into a 70-year-old man in on Set of Lizard Music in New York City. Johnson was spotted in Brooklyn shooting his new movie from director Benny Safdie. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Dwayne Johnsont az utcán fotózták le.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Nem először változtatja meg drasztikusan a külsejét

Johnson korábban a The Smashing Machine vagyis a Zúzógép kedvéért több mint 13 kilót hízott, hogy eljátszhassa az MMA-harcos Mark Kerrt. Az átalakuláshoz parókát és 22 protéziselemet is használtak.

Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha csináltam” – vallotta be a Varietynek.

A színésznek később a Vaiana élő szereplős változatában Maui karakterét is meg kellett formálnia, majd látványos fogyásba kezdett. Mint elárulta, karcsúbb alakjára éppen a Lizard Music miatt volt szükség.

„Nagyon izgatott vagyok, mert remélhetőleg ismét lehetőségem nyílik egy olyan átalakulásra, mint a The Smashing Machine esetében. Alig várom!” – mesélte korábban a People magazinnak.

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