Dwayne Johnson felismerhetetlen: öreg nagypapaként járja az utcákat – Fotók

Dwayne Johnson felismerhetetlen a legfrissebb fotókon: a korábban hatalmas izmairól ismert színész ezúttal egy törékenyebb, idős férfi benyomását kelti. Ősz borostája, kalapja és megváltozott arcvonásai miatt első pillantásra nehéz elhinni, hogy valóban a Sziklát látjuk. Egyedül jellegzetes állkapcsa és magas termete árulkodik a kilétéről.

Dwayne Johnson felismerhetetlen.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Ezért felismerhetetlen Dwayne Johnson

Dwayne Johnson meghökkentő átalakulása mögött természetesen Hollywood maszkmesterei állnak. A színészt Brooklyn Coney Island nevű városrészében kapták lencsevégre, ahol legújabb filmjét, a Lizard Music című produkciót forgatja.

Dwayne Johnson – aki nemrég mellkisebbítő műtétjéről vallott – bézs ballonkabátot, hozzá illő kalapot, kék inget és mintás nyakkendőt viselt. A Benny Safdie rendezésében készülő, 2027-re tervezett film egy kisfiú és egy különös idős férfi barátságát meséli el. A történetben egy öreg csirke is fontos szerepet kap, a szereplők közös kalandja pedig rejtett világokat és varázslatos titkokat tár fel.

A produkcióban Rachel McAdams, Alicia Silverstone, Jeff Goldblum és Regina Hall is feltűnik.

Dwayne Johnsont az utcán fotózták le.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Nem először változtatja meg drasztikusan a külsejét

Johnson korábban a The Smashing Machine vagyis a Zúzógép kedvéért több mint 13 kilót hízott, hogy eljátszhassa az MMA-harcos Mark Kerrt. Az átalakuláshoz parókát és 22 protéziselemet is használtak.

„Ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha csináltam” – vallotta be a Varietynek.

A színésznek később a Vaiana élő szereplős változatában Maui karakterét is meg kellett formálnia, majd látványos fogyásba kezdett. Mint elárulta, karcsúbb alakjára éppen a Lizard Music miatt volt szükség.

„Nagyon izgatott vagyok, mert remélhetőleg ismét lehetőségem nyílik egy olyan átalakulásra, mint a The Smashing Machine esetében. Alig várom!” – mesélte korábban a People magazinnak.

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