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John Goodman szinte felismerhetetlen: 90 kilót fogyott A Flintstone család sztárja – Fotó

diéta fogyás John Goodman
Nagy Anna
2026.09.30.
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Alig lehet ráismerni arra a színészre, akit egykor testes családapaként ismert meg a világ. John Goodman fogyása elképesztő változást hozott: a színész közel 90 kilótól szabadult meg.

A 74 éves John Goodman ritkán mutatkozik feleségével, Anna Beth-tel a nyilvánosság előtt, most azonban együtt érkeztek új filmje, a Digger Los Angeles-i premierjére. A színész sötétkék öltönyben és nyakkendőben állt a kamerák elé, és nehéz lett volna nem észrevenni, milyen hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években. 

La famille Pierrafeu The Flintstones Year: 1994 - USA Rosie O'Donnell, Rick Moranis, John Goodman , Elizabeth Perkins Director: Brian Levant (Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
A Flinstone család szereplői: Rosie O'Donnell, Rick Moranis, John Goodman és Elizabeth Perkins.
Forrás: rchives du 7eme Art / Photo12 via AFP
  • John Goodman nagy feltűnést keltett a Digger bemutatóján, bár sokan del sem ismerték.
  • A színész az elmúlt években hatalmas túlsúlytól szabadult meg.
  • John Goodman életmódváltása azzal kezdődött, hogy letette az alkoholt.
  • A színész 180 kilós is volt, mára 90 kilótól szabadult meg.

John Goodman fogyása teljesen megváltoztatta a színészt

A Roseanne sorozat Dan Connerjeként világhírűvé vált színész külseje ma már alig emlékeztet arra a John Goodmanre, akit karrierje fénykorában megszokhattunk. Saját bevallása szerint testsúlya egy időben elérte a 400 fontot, vagyis a 180 kilogrammot is.

Az életmódváltás egyik legfontosabb fordulópontja 2007-ben következett be, amikor Goodman rehabilitációra vonult, és felhagyott az alkoholfogyasztással. Korábban mintegy három évtizeden keresztül küzdött alkoholfüggőséggel, amely egy idő után már nemcsak rá, hanem a környezetére is komoly hatással volt.

„Ez egy 30 éve tartó betegség volt, amely mindenkit megviselt körülöttem, és eljutott arra a pontra, hogy minden alkalommal egyre jobban legyengített. Élet-halál kérdése volt. Ideje volt abbahagyni” – fogalmazott évekkel később.

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 28: John Goodman and Anna Beth Goodman at the Los Angeles Premiere of Warner Bros. Pictures' Digger at Directors Village on September 28, 2026 in Los Angeles, California. Credit: Jeffrey Mayer/MediaPunch
Így néz ki ma John Goodman: feleségével, Anna Beth Goodmannal a Digger premierjén vettek részt.
Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Közel 90 kilót adott le

A színész az alkohollal való szakítás után az étkezésén és a mozgási szokásain is változtatott. Elhagyta a cukrot, és heti hat napon kezdett edzeni Mackie Shilstone-nal, aki Serena Williams edzőjeként is dolgozott.

Az eredmények már néhány évvel később látványosak voltak: 2010-re körülbelül 45 kilót fogyott, a következő években pedig tovább folytatta az életmódváltást. Összesen több mint 200 fonttól, vagyis nagyjából 90 kilogrammtól szabadult meg.

Goodman később arról is beszélt, mennyi energiáját emésztette fel korábban az evés körüli gondolkodás. Edzője szerint a színész pontosan emlékszik arra, milyen érzés volt extrém túlsúllyal élni, és ezt az állapotot nem szeretné újra megtapasztalni.

John Goodman 2013-ban és 2026-ban: látványos az átalakulás.
John Goodman 2013-ban és 2026-ban: látványos az átalakulás.
Forrás: Jim Smeal / BEImages | Doug Peters/EMPICS Entertainment

A Flintstone család és a Sakáltanya sztárja egészen másképp fest

John Goodman hosszú pályafutása alatt számtalan emlékezetes szerepet játszott. A magyar nézők többek között A Flintstone család Fred Flintstone-jaként is jól ismerhetik, de a Sakáltanya című filmben is feltűnt. Azok számára, akik ezekből a régebbi produkciókból őrzik magukban a színész képét, különösen szembetűnő lehet a változás.

John Goodman a Sakáltanya című filmben.
John Goodman a Sakáltanya című filmben.
Forrás: Entertainment Pictures/TOUCHSTONE PICTURES

A mostani Los Angeles-i premieren Goodman felesége, az 57 éves Anna Beth oldalán pózolt. A házaspár 1989 óta él házasságban, a vörös szőnyegen pedig ezúttal is összebújva álltak a fotósok elé.

Új filmjében az Egyesült Államok elnökét alakítja

A látványos átalakulás mellett John Goodman új szerepe miatt is reflektorfénybe került. A Digger Alejandro González Iñárritu sötét szatirikus vígjáték-drámája, amelyben Tom Cruise alakítja Digger Rockwellt, az extravagáns és elképesztően gazdag olajmágnást. A film október 1-jétől látható a magyar mozikban.

Rockwell tettei hozzájárulnak egy katasztrofális környezeti válság kialakulásához, ezután azonban éppen ő próbálja meggyőzni a világot arról, hogy képes megmenteni az emberiséget. John Goodman Compson elnököt, az Egyesült Államok vezetőjét alakítja, aki politikai ellensúlyt képez Cruise karakterével szemben.

RELEASE DATE: October 2, 2026 TITLE: Digger STUDIO: Warner Bros. DIRECTOR: Alejandro G. Inarritu PLOT: The most powerful man in the world embarks on a frantic mission to prove he is humanity's savior before the disaster he's unleashed destroys everything. STARRING: John Goodman
John Goodman a Digger című filmben.
Forrás: Entertainment Pictures

A premier képei alapján azonban ezúttal nemcsak az új film keltett feltűnést. Az egykor 180 kilogrammos színész közel 90 kilós fogyása után olyan átalakuláson ment keresztül, hogy aki Fred Flintstone-ként vagy Dan Connerként emlékszik rá, annak első pillantásra talán fel sem tűnik, hogy ugyanazt az embert látja.

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