John Goodman szinte felismerhetetlen: 90 kilót fogyott A Flintstone család sztárja – Fotó

A 74 éves John Goodman ritkán mutatkozik feleségével, Anna Beth-tel a nyilvánosság előtt, most azonban együtt érkeztek új filmje, a Digger Los Angeles-i premierjére. A színész sötétkék öltönyben és nyakkendőben állt a kamerák elé, és nehéz lett volna nem észrevenni, milyen hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években.
- John Goodman nagy feltűnést keltett a Digger bemutatóján, bár sokan del sem ismerték.
- A színész az elmúlt években hatalmas túlsúlytól szabadult meg.
- John Goodman életmódváltása azzal kezdődött, hogy letette az alkoholt.
- A színész 180 kilós is volt, mára 90 kilótól szabadult meg.
John Goodman fogyása teljesen megváltoztatta a színészt
A Roseanne sorozat Dan Connerjeként világhírűvé vált színész külseje ma már alig emlékeztet arra a John Goodmanre, akit karrierje fénykorában megszokhattunk. Saját bevallása szerint testsúlya egy időben elérte a 400 fontot, vagyis a 180 kilogrammot is.
Az életmódváltás egyik legfontosabb fordulópontja 2007-ben következett be, amikor Goodman rehabilitációra vonult, és felhagyott az alkoholfogyasztással. Korábban mintegy három évtizeden keresztül küzdött alkoholfüggőséggel, amely egy idő után már nemcsak rá, hanem a környezetére is komoly hatással volt.
„Ez egy 30 éve tartó betegség volt, amely mindenkit megviselt körülöttem, és eljutott arra a pontra, hogy minden alkalommal egyre jobban legyengített. Élet-halál kérdése volt. Ideje volt abbahagyni” – fogalmazott évekkel később.
Közel 90 kilót adott le
A színész az alkohollal való szakítás után az étkezésén és a mozgási szokásain is változtatott. Elhagyta a cukrot, és heti hat napon kezdett edzeni Mackie Shilstone-nal, aki Serena Williams edzőjeként is dolgozott.
Az eredmények már néhány évvel később látványosak voltak: 2010-re körülbelül 45 kilót fogyott, a következő években pedig tovább folytatta az életmódváltást. Összesen több mint 200 fonttól, vagyis nagyjából 90 kilogrammtól szabadult meg.
Goodman később arról is beszélt, mennyi energiáját emésztette fel korábban az evés körüli gondolkodás. Edzője szerint a színész pontosan emlékszik arra, milyen érzés volt extrém túlsúllyal élni, és ezt az állapotot nem szeretné újra megtapasztalni.
A Flintstone család és a Sakáltanya sztárja egészen másképp fest
John Goodman hosszú pályafutása alatt számtalan emlékezetes szerepet játszott. A magyar nézők többek között A Flintstone család Fred Flintstone-jaként is jól ismerhetik, de a Sakáltanya című filmben is feltűnt. Azok számára, akik ezekből a régebbi produkciókból őrzik magukban a színész képét, különösen szembetűnő lehet a változás.
A mostani Los Angeles-i premieren Goodman felesége, az 57 éves Anna Beth oldalán pózolt. A házaspár 1989 óta él házasságban, a vörös szőnyegen pedig ezúttal is összebújva álltak a fotósok elé.
Új filmjében az Egyesült Államok elnökét alakítja
A látványos átalakulás mellett John Goodman új szerepe miatt is reflektorfénybe került. A Digger Alejandro González Iñárritu sötét szatirikus vígjáték-drámája, amelyben Tom Cruise alakítja Digger Rockwellt, az extravagáns és elképesztően gazdag olajmágnást. A film október 1-jétől látható a magyar mozikban.
Rockwell tettei hozzájárulnak egy katasztrofális környezeti válság kialakulásához, ezután azonban éppen ő próbálja meggyőzni a világot arról, hogy képes megmenteni az emberiséget. John Goodman Compson elnököt, az Egyesült Államok vezetőjét alakítja, aki politikai ellensúlyt képez Cruise karakterével szemben.
A premier képei alapján azonban ezúttal nemcsak az új film keltett feltűnést. Az egykor 180 kilogrammos színész közel 90 kilós fogyása után olyan átalakuláson ment keresztül, hogy aki Fred Flintstone-ként vagy Dan Connerként emlékszik rá, annak első pillantásra talán fel sem tűnik, hogy ugyanazt az embert látja.
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