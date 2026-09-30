John Goodman szinte felismerhetetlen: 90 kilót fogyott A Flintstone család sztárja – Fotó

A 74 éves John Goodman ritkán mutatkozik feleségével, Anna Beth-tel a nyilvánosság előtt, most azonban együtt érkeztek új filmje, a Digger Los Angeles-i premierjére. A színész sötétkék öltönyben és nyakkendőben állt a kamerák elé, és nehéz lett volna nem észrevenni, milyen hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években.

A Flinstone család szereplői: Rosie O'Donnell, Rick Moranis, John Goodman és Elizabeth Perkins.

Forrás: rchives du 7eme Art / Photo12 via AFP

John Goodman nagy feltűnést keltett a Digger bemutatóján, bár sokan del sem ismerték.

A színész az elmúlt években hatalmas túlsúlytól szabadult meg.

John Goodman életmódváltása azzal kezdődött, hogy letette az alkoholt.

A színész 180 kilós is volt, mára 90 kilótól szabadult meg.

John Goodman fogyása teljesen megváltoztatta a színészt

A Roseanne sorozat Dan Connerjeként világhírűvé vált színész külseje ma már alig emlékeztet arra a John Goodmanre, akit karrierje fénykorában megszokhattunk. Saját bevallása szerint testsúlya egy időben elérte a 400 fontot, vagyis a 180 kilogrammot is.

Az életmódváltás egyik legfontosabb fordulópontja 2007-ben következett be, amikor Goodman rehabilitációra vonult, és felhagyott az alkoholfogyasztással. Korábban mintegy három évtizeden keresztül küzdött alkoholfüggőséggel, amely egy idő után már nemcsak rá, hanem a környezetére is komoly hatással volt.

„Ez egy 30 éve tartó betegség volt, amely mindenkit megviselt körülöttem, és eljutott arra a pontra, hogy minden alkalommal egyre jobban legyengített. Élet-halál kérdése volt. Ideje volt abbahagyni” – fogalmazott évekkel később.

Így néz ki ma John Goodman: feleségével, Anna Beth Goodmannal a Digger premierjén vettek részt.

Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

Közel 90 kilót adott le

A színész az alkohollal való szakítás után az étkezésén és a mozgási szokásain is változtatott. Elhagyta a cukrot, és heti hat napon kezdett edzeni Mackie Shilstone-nal, aki Serena Williams edzőjeként is dolgozott.

Az eredmények már néhány évvel később látványosak voltak: 2010-re körülbelül 45 kilót fogyott, a következő években pedig tovább folytatta az életmódváltást. Összesen több mint 200 fonttól, vagyis nagyjából 90 kilogrammtól szabadult meg.

Goodman később arról is beszélt, mennyi energiáját emésztette fel korábban az evés körüli gondolkodás. Edzője szerint a színész pontosan emlékszik arra, milyen érzés volt extrém túlsúllyal élni, és ezt az állapotot nem szeretné újra megtapasztalni.