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rövid haj

Az 54 éves Selma Blair új frizurával hódít: a shixie fazon vékony szálú hajjal is csodát tesz – FOTÓ

Northfoto - imageSPACE
rövid haj frizura Selma Blair
Váradi Melinda
2026.10.12.
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A színésznő ismét megmutatta, hogy a rövid haj is lehet elképesztően nőies, ráadásul még a vékony szálú tincsekből is kihozhatja a maximumot. Selma Blair új, shixie frizurája egyszerre vagány, könnyed és játékos – nem véletlen, hogy egyre többen rajonganak érte.

Akinek vékony szálú a haja, pontosan tudja, milyen nehéz olyan frizurát találni, amely nem lapul le néhány óra alatt, ráadásul dúsabbnak és élettel telibbnek mutatja a tincseket. A túl hosszú fazonok gyakran elnehezítik a hajat, a rosszul megválasztott rövid vágások pedig könnyen elveszíthetik a tartásukat. Selma Blair új frizurája azonban remek inspirációt adhat azoknak, akik szeretnének egy kis változatosságot, miközben a nőies megjelenésről sem mondanának le.

Selma Blair shixie frizurája tökéletes választás vékony szálú hajból is
Selma Blair shixie frizurája tökéletes választás vékony szálú hajból is.
Forrás: Profimedia
  • Selma Blair frizurája új lendületet adhat a rövid hajnak. 
  • A vékony szálú haj sem kell, hogy lelapuljon: egy jól megválasztott fazon egészen más összhatást teremt. 
  • A vagány és a nőies most találkozik az új shixie hajtrendben.

Selma Blair rövid frizurájáért rajong mindenki

A gyógyíthatatlan sclerosis multiplexszel diagnosztizált színésznő betegsége ellenére is aktívan részt vesz nyilvános eseményeken, most pedig menő hajvágásával is felhívta magára a figyelmet. A shixie a shag és a pixie fazonok izgalmas találkozása: a rövid, karakteres forma a rétegezett, kissé kócos hatású tincsekkel válik igazán különlegessé. A végeredmény nem merev vagy túlságosan szabályos, hanem természetes, mozgalmas és könnyed. Éppen ez adja a báját: akkor is stílusos lehet, ha nem töltünk hosszú perceket a tükör előtt a tökéletes beszárítással.

A shixie frizura az ősz egyik kedvence lesz
A shixie frizura az ősz egyik kedvence lesz.
Forrás: Profimedia

A jól formált rétegek optikailag dúsabbnak mutathatják a hajat, miközben a rövidebb hosszúság segíthet abban, hogy a tincsek ne nehezedjenek el. A fazon különösen azoknak lehet előnyös, akik szeretik a laza, modern megjelenést, de nem akarnak lemondani a frizurájuk formázhatóságáról. A shixie ráadásul nem kizárólag egyféleképpen viselhető. Lehet kócosabb, vagányabb, de néhány jól elhelyezett tincs segítségével finomabb, elegánsabb hatást is kelthet. A megfelelő vágás és a hajtípushoz igazított formázás azonban kulcsfontosságú: a vékony szálú hajnak általában nincs szüksége túl sok nehéz termékre, hiszen azok könnyen lelapíthatják.  

A színésznő frizurája arra is emlékeztet, hogy a rövid haj nem egyenlő a fiús megjelenéssel. A megfelelő fazon kiemelheti az arc karakterét, hangsúlyozhatja a szemeket, és egészen új lendületet adhat a megjelenésnek. Aki pedig régóta gondolkodik a rövidítésen, annak ez a trend remek kiindulópont lehet egy merészebb, mégis nőies átalakuláshoz.

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