Eminem különös „szentháromsága” évtizedeken át meghatározta a zenei világát. Marshall Mathersként látta meg a napvilágot – ő volt az a sebzett, parentifikált kisfiú, aki kétségbeesetten kereste a szeretetet és a helyét a világban. Ezután „született” meg Eminem, a lázadó tehetség, aki szinte a semmiből küzdötte fel magát a csúcsra. Ezzel egy időben kelt életre Slim Shady, a rapper gátlástalan, botrányos alteregója, aki mindazt kimondhatta, amit a másik két „énje” sosem mert. A három karakter sokáig elválaszthatatlannak tűnt egymástól, mígnem 2024-ben a rapper jelképesen eltemette Slim Shadyt. Csakhogy egy ilyen viharos élettel a háta mögött a múltat nem lehet olyan egyszerűen sírba tenni...

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Eminem gyerekkora

Megszületett Eminem és Slim Shady

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Eminem gyermekkora: a kisfiú, akit túl korán hagytak magára

Marshall Bruce Mathers III. 1972. október 17-én született Missouri államban. Édesapja pár évvel fia világra jötte után elhagyta a családot, édesanyjával, Debbie Nelsonnal pedig szinte folyamatosan költöztek. A rendszeres iskolaváltások, az anyagi nehézségek és a kortársai sokszor bántalmazó viselkedése nem éppen idilli gyermekkort teremtettek számára.

A családi kapcsolatait súlyos konfliktusok terhelték: Eminem később a dalaiban is keményen bírálta édesanyját, aki persze vitatta a róla megfogalmazott állításokat. A benne dúló harag azonban idővel enyhült – a 2013-as Headlights című dalában a rapper már a megbánásának is hangot adott...

A kis Marshall hamar megtanulta, hogy a szavak kétélű fegyverként működnek. Innen fakadt a rap iránta vonzódása: ebben találta meg azt a terepet, ahol a fájdalmából, a dühéből és a kívülállósság érzéséből előnyt kovácsolhatott.

Az Eminem művésznév eredete meglepően egyszerű: Marshall Mathers név kezdőbetűiből, vagyis az „M&M” hangzásából kreálta az Eminem nevet.

Forrás: AFP

Hogyan született Eminem és Slim Shady?

Az Eminem művésznév eredete meglepően egyszerű, bár csak nagyon kevesen tudják, hogyan is keletkezett. A Marshall Mathers név kezdőbetűiből, vagyis az „M&M” hangzásából kreálta az Eminem nevet. A rap világában azonban édeskevés volt egy jól csengő név – egy olyan felvett karakterre volt szüksége, amivel nemcsak feszegeti, hanem át is lépi a határokat: így született meg Slim Shady.