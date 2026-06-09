Emlékszel még rá? Így él ma Eminem 33 éves lánya, Alaina Scott – Fotó

A 33 éves Alaina Scott különleges helyet foglal el Eminem családjában. Bár nem a rapper vér szerinti gyermeke, édesanyja Kim Scott ikertestvére, Dawn Scott volt. Eminem évekkel ezelőtt magához vette a nehéz körülmények között élő kislányt, majd saját lányaként nevelte fel. A zenész azóta is rendkívül szoros kapcsolatot ápol Alainával, akit hivatalosan is a családtagjának tekint.

Így él most Eminem 33 éves lánya, Aliana Scott.

Forrás: Getty/ Michel Linssen

Eminem lánya ma már anya és feleség

Különleges mérföldkőhöz érkezett Eminem lánya, Alaina Scott és férje, Matt Moeller. A pár ugyan hivatalosan június 9-én ünnepli a házassági évfordulóját, idén azonban néhány nappal korábban emlékeztek meg a jeles alkalomról. A 33 éves Alaina vasárnap több fotót is megosztott az Instagram-oldalán az ünneplésről. Az egyik képen egy koktél mellett mosolyogva látható egy romantikus vacsora során, egy másikon pedig férjével pózol az utcán. A bejegyzésben helyet kapott egy fotó az italokról és a vendéglátóhely kedves üzenetéről is, amelyben boldog évfordulót kívántak nekik.

„Kicsit korábban ünnepeltük a harmadik évfordulónkat, most pedig vigyél haza a kisbabánkhoz” – írta a képek mellé Alaina, aki áprilisban adott életet első gyermekének. Hozzátette: „Szeretlek, és szeretem azt az életet, amit együtt felépítettünk.”

Különleges ajándékot kapott az évfordulójukra

Az évfordulóhoz egy humoros történet is kapcsolódott. Alaina az Instagram-sztorijában megmutatta azt az ajándékot, amelyet férjétől kapott: egy pár golfcipőt. „Igen, a férjem golfcipőt vett nekem az évfordulónkra. Igen, imádtam. És igen, a kocsi tetejére tettem, majd teljesen megfeledkeztem róla” – írta viccesen. A történet azonban itt még nem ért véget. Elárulta, hogy a cipők menet közben leestek az autóról, az úttestre kerültek, és több jármű is áthajtott rajtuk. Ennek ellenére láthatóan továbbra is nagyra értékeli a figyelmes meglepetést.

Alaina Scott és Matt Moeller 2023. június 9-én mondták ki a boldogító igent Detroitban. Az esküvőn Alaina húga, Hailie Jade koszorúslányként vett részt. „2023. június 9. Egyszerűen életem egyik legszebb napja volt. Ebben az életben és a következőben is mindig rád talál a lelkem” – írta akkor a fotók mellé. A pár kapcsolata hosszú múltra tekint vissza: hét évig alkottak egy párt, mielőtt Matt 2021 decemberében megkérte Alaina kezét. Azóta pedig nemcsak házastársak lettek, hanem első közös gyermekük érkezésével családdá is váltak. Alaina és Eminem kapcsolata egyébként a mai napig rendkívül szoros.