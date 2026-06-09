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Emlékszel még rá? Így él ma Eminem 33 éves lánya, Alaina Scott – Fotó

család rapper Eminem
Rideg Léna
2026.06.09.
Bár a legtöbben Hailie Jade-et ismerik a rapper lányaként, van egy másik lánya is, Alaina Scott. A 33 éves influenszert Eminem saját gyermekeként nevelte fel, most pedig férjével a harmadik házassági évfordulóját ünnepelte, miközben romantikus fotókkal engedett bepillantást a családi életébe.
 
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A 33 éves Alaina Scott különleges helyet foglal el Eminem családjában. Bár nem a rapper vér szerinti gyermeke, édesanyja Kim Scott ikertestvére, Dawn Scott volt. Eminem évekkel ezelőtt magához vette a nehéz körülmények között élő kislányt, majd saját lányaként nevelte fel. A zenész azóta is rendkívül szoros kapcsolatot ápol Alainával, akit hivatalosan is a családtagjának tekint.

Így él most Eminem 33 éves lánya, Aliana Scott.
Így él most Eminem 33 éves lánya, Aliana Scott.
Forrás: Getty/ Michel Linssen

Eminem lánya ma már anya és feleség

Különleges mérföldkőhöz érkezett Eminem lánya, Alaina Scott és férje, Matt Moeller. A pár ugyan hivatalosan június 9-én ünnepli a házassági évfordulóját, idén azonban néhány nappal korábban emlékeztek meg a jeles alkalomról. A 33 éves Alaina vasárnap több fotót is megosztott az Instagram-oldalán az ünneplésről. Az egyik képen egy koktél mellett mosolyogva látható egy romantikus vacsora során, egy másikon pedig férjével pózol az utcán. A bejegyzésben helyet kapott egy fotó az italokról és a vendéglátóhely kedves üzenetéről is, amelyben boldog évfordulót kívántak nekik.
„Kicsit korábban ünnepeltük a harmadik évfordulónkat, most pedig vigyél haza a kisbabánkhoz” – írta a képek mellé Alaina, aki áprilisban adott életet első gyermekének. Hozzátette: „Szeretlek, és szeretem azt az életet, amit együtt felépítettünk.”

Különleges ajándékot kapott az évfordulójukra

Az évfordulóhoz egy humoros történet is kapcsolódott. Alaina az Instagram-sztorijában megmutatta azt az ajándékot, amelyet férjétől kapott: egy pár golfcipőt. „Igen, a férjem golfcipőt vett nekem az évfordulónkra. Igen, imádtam. És igen, a kocsi tetejére tettem, majd teljesen megfeledkeztem róla” – írta viccesen. A történet azonban itt még nem ért véget. Elárulta, hogy a cipők menet közben leestek az autóról, az úttestre kerültek, és több jármű is áthajtott rajtuk. Ennek ellenére láthatóan továbbra is nagyra értékeli a figyelmes meglepetést. 

Alaina Scott és Matt Moeller 2023. június 9-én mondták ki a boldogító igent Detroitban. Az esküvőn Alaina húga, Hailie Jade koszorúslányként vett részt. „2023. június 9. Egyszerűen életem egyik legszebb napja volt. Ebben az életben és a következőben is mindig rád talál a lelkem” – írta akkor a fotók mellé. A pár kapcsolata hosszú múltra tekint vissza: hét évig alkottak egy párt, mielőtt Matt 2021 decemberében megkérte Alaina kezét. Azóta pedig nemcsak házastársak lettek, hanem első közös gyermekük érkezésével családdá is váltak. Alaina és Eminem kapcsolata egyébként a mai napig rendkívül szoros. 

A 2023-as detroiti esküvőjén a rapper személyesen kísérte oltárhoz a lányát. Alaina később úgy nyilatkozott, hogy számára ez volt az egyik legmeghatóbb pillanat az egész nagy napon.

Eminem és Alaina kapcsolata nem hétköznapi

Alaina Scott édesanyja, Dawn Scott Kim Scott ikertestvére volt, akivel Eminem hosszú éveken át viharos kapcsolatban élt. Dawn hosszú éveken át küzdött drogproblémákkal, ezért Alaina gyermekkora meglehetősen nehéz körülmények között telt. Eminem már a 2000-es évek elején egyre nagyobb szerepet vállalt a kislány nevelésében, majd később hivatalosan is a gondviselője lett. A rapper több interjúban is hangsúlyozta, hogy Alainára ugyanúgy tekint, mint saját gyermekére, és mindig is a családja részének tartotta.

Eminem ritkán enged betekintést a magánéletébe, korábban azonban többször is beszélt arról, hogy a gyermekei számára a legfontosabbak. 

Alaina mellett vér szerinti lányát, Hailie Jade-et, valamint nevelt lányát, Stevie Laine Scottot is ő nevelte fel.

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